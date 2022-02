100 giorni alla Maturità 2022: data e idee per festeggiare

100 giorni alla Maturità 2022: quando cade

Quest’anno si discute tanto dell’Esame di Maturità, visto che nonostante ci sia ancora l’emergenza sanitaria il Ministero della Pubblica Istruzione ha deciso di introdurre di nuovo le prime due prove scritte: quella uguale per tutta Italia, quindi la prova di italiano, e quella specifica dell’indirizzo dell’istituto scelto. Quest’anno la prima prova sarà il 22 giugno 2022 e come ogni anno è immancabile il festeggiamento dei 100 giorni che prevede una raccolta fondi iniziale e poi una festa per ritrovarsi tutti insieme: la data da segnare sul calendario è quella di lunedì 14 marzo. Ma cosa fare in questa occasione così importante per tutti i maturandi?

100 giorni alla Maturità 2022: cosa fare

Ricordiamo che questo rito dei 100 giorni arrivano da una tradizione militare del Mak P.: secondo la leggenda in questione nel 1840 ai soldati dell’Accademia Militare di Torino venne comunicato il decreto regio per cui i corsi si sarebbero conclusi entro tre anni. Da allora gli studenti iniziarono a tenere il conto alla rovescia dei giorni, organizzando una festa per l’arrivo del centesimo. Gli ultimi due anni purtroppo questa ricorrenza è stata festeggiata in maniera più soft dagli studenti, visto che a causa della pandemia era impossibile trovarsi e fare feste: i 100 giorni della Maturità 2020 cadevano in pieno lockdown, mentre per i 100 giorni della Maturità 2021 mezza Italia si trovava in Zona Rossa e c’era persino il coprifuoco alle ore 22:00. Quest’anno potrebbe essere un ritorno alla normalità, visto che le restrizioni sono sempre meno: allora scopriamo insieme cosa fare in questa data così attesa dagli studenti da Nord a Sud!

100 giorni alla Maturità 2022: idee per festeggiare

Finalmente si può tornare a viaggiare, perciò chi vuole organizzare un bel viaggio fuori dai confini italiani deve solo controllare quali siano le regole del Paese in cui si desidera soggiornare, perciò se è richiesto un tampone all’ingresso o basta solo il supergreen pass, inoltre se si devono indossare mascherine, di che tipo e in quali luoghi. Chi sceglie invece di rimanere in Italia può optare per una gita fuori porta in una grande metropoli, oppure rimanere nella propria città e fare una festa o semplicemente una cena insieme ai professori o se il tempo vi assiste un bel falò in spiaggia.