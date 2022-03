Dopo il grande successo della prima edizione, sulla piattaforma di Deascuola torna, dall’8 marzo al 22 aprile 2022, il Festival della formazione gratuita “La scuola è”, dedicato espressamente ai docenti di oggi e ai cittadini di domani.

Lo scopo della kermesse è quello di creare nuove connessioni tra insegnanti e allievi, in modo da poter formulare in piena sintonia dei modelli di apprendimento originali, capaci di rendere studenti e studentesse veri protagonisti e agenti attivi del proprio percorso di formazione, aiutandoli allo stesso tempo a diventare dei cittadini del futuro consapevoli e propositivi.

Riparte “LA SCUOLA È”, Festival della formazione di Deascuola



Anche per questa nuova edizione, Deascuola, ente formatore accreditato dal Ministero dell’Istruzione e tra i maggiori player di editoria scolastica in Italia, può contare su un ricco parterre di collaborazioni scientifiche in grado di fornire il supporto più adeguato per accompagnare il programma intensivo del Festival, focalizzato sulle tematiche più stringenti dell’universo della didattica.

Tra i partner di rilievo provenienti dal settore della ricerca, si trovano infatti Ashoka ad ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Cnr – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italian Climate Network, Sport e Salute – Scuola dello Sport, Global Thinking Foundation, YOUNICEF (il programma dell’UNICEF dedicato ai giovani volontari), #100esperte – 100donne contro gli stereotipi e Maestri di Strada.

Il Rapporto Unesco 2021 , che sprona a ripensare la scuola come un “contratto sociale per l’educazione”, ha fornito spinta e motivazione all’iniziativa formativa, destinata a stimolare una partecipazione dinamica alla rivoluzione educativa da parte di tutti i componenti della comunità scolastica.

Il cambiamento può e deve avvenire sotto l’egida dei principi alla base dei diritti umani fondamentali, quali inclusione, cooperazione e solidarietà, responsabilità collettiva, parità di genere e multidisciplinarietà. Il rapporto Unesco, considerando i danni che la pandemia ha causato al buon funzionamento del sistema scolastico, evidenzia infatti la necessità impellente di un’educazione di qualità, inclusiva e permanente.

“La scuola è”, con 70 relatrici e relatori a disposizione, offre dunque un vasto programma di attività formative gratuite, in modalità sincrona e asincrona, in cui troveranno spazio momenti di riflessione e scambio con esperti di didattica, ricercatori, rappresentanti delle istituzioni, per trovare risposte e soluzioni alle criticità che incombono sulla scuola e sul futuro del pianeta.

33 eventi online gratuiti per la kermesse dedicata alla comunità scolastica

I 33 eventi del Festival si articolano in cinque tavole rotonde tematiche con approccio trasversale, quattro eventi mattutini online per classi e docenti e numerosi webinar disciplinari: si tratta insomma di una amplissima arena in cui analizzare un panorama complesso e in continuo movimento e ridiscutere in maniera condivisa le dinamiche della conoscenza e dell’apprendimento.

Le cinque tavole rotonde online su piattaforma YouTube, serviranno in particolare a riflettere e a elaborare una sintesi sui temi di futuro, inclusione, orientamento, parità di genere, innovazione e STEM ed educazione civica in chiave di sostenibilità, in modo da leggere a 360 gradi il valore e la posizione strategica della scuola e della sua comunità nell’evoluzione e nel progresso del “Sistema Italia”.