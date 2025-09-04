Messina, una scuola introduce la divisa scolastica: polemiche e difese tra accuse di militarismo

Un istituto comprensivo di Messina ha preso una decisione che sta facendo discutere l’intera comunità cittadina: dal prossimo anno scolastico scatterà l’obbligo della divisa per tutti gli studenti. La misura, comunicata ufficialmente dalla dirigente scolastica, ha ottenuto l’approvazione del consiglio d’istituto dopo un’attenta valutazione.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, accendendo immediatamente un acceso dibattito tra genitori, docenti e rappresentanti delle istituzioni locali, con opinioni contrastanti che vanno dal sostegno alle critiche più severe.

Le motivazioni della dirigente: equità e inclusione

La dirigente scolastica ha illustrato le ragioni pedagogiche che hanno portato alla decisione di introdurre l’uniforme, sottolineando come questa pratica sia “la normalità” nei sistemi educativi più avanzati a livello internazionale. “Nel nostro Paese l’uniforme viene spesso associata a un’idea di militarizzazione della scuola”, ha spiegato la preside a Repubblica, “ma indossare la stessa divisa significa ridurre differenze, eliminare competizioni legate all’abbigliamento e contrastare episodi di bullismo ed emarginazione”.

Secondo la dirigente, l’uniforme rappresenta uno strumento di equità sociale e una forma di “delicatezza” verso studenti e famiglie in difficoltà economiche. L’obiettivo è eliminare la pressione sociale legata ai modelli di moda e consumo che spesso caratterizza l’ambiente scolastico.

“Quando tutti sono vestiti allo stesso modo, non c’è più la pressione di adeguarsi ai trend del momento”, ha aggiunto la preside.

Le critiche economiche dei genitori

La decisione di introdurre l’uniforme scolastica ha sollevato immediate preoccupazioni tra alcune famiglie dell’istituto messinese. Diversi genitori hanno espresso perplessità riguardo ai costi aggiuntivi che la misura comporterebbe per i bilanci familiari già sotto pressione.

Un consigliere comunale è intervenuto nel dibattito, riconoscendo le motivazioni educative alla base della scelta ma sottolineando le difficoltà economiche che molte famiglie stanno attraversando. “Pur comprendendo le ragioni pedagogiche – ha dichiarato – non si possono ignorare le difficoltà concrete di molti nuclei familiari nell’affrontare questa spesa aggiuntiva”.

Le preoccupazioni si concentrano principalmente sulla sostenibilità economica della misura in un periodo di generale difficoltà finanziaria per le famiglie italiane.

La replica sui costi: “41 euro per l’anno”

La dirigente scolastica ha risposto alle preoccupazioni economiche fornendo dettagli precisi sui costi della divisa. “Non si tratta di divise formali, ma di una semplice tuta con il logo della scuola”, ha chiarito la preside per tranquillizzare le famiglie.

Il kit completo, composto da due magliette e il completo sportivo, avrà un costo di 41 euro per i bambini fino a 10 anni e 61 euro per gli studenti più grandi. “Una spesa che copre l’intero anno scolastico”, ha sottolineato la dirigente, evidenziando come l’investimento sia contenuto e distribuito su tutti i mesi di lezione.

Le accuse di militarismo e la risposta della scuola

La decisione dell’istituto messinese ha scatenato anche critiche più aspre. Un docente e attivista ha pubblicato sui social un post polemico, denunciando quello che ha definito “militarismo-bellicismo-fascismo socio-culturale”. Nel suo intervento ha evocato il rischio di una progressiva “militarizzazione” della scuola pubblica italiana.

La dirigente scolastica ha respinto con fermezza queste accuse, definendole “critiche ideologiche e infondate”. “Non parliamo di divise militari, ma di semplici tute, proprio come quelle utilizzate nello sport o tra gli scout”, ha precisato la preside. “Non c’è nessuna deriva militare nella nostra proposta, ma solo la volontà concreta di rafforzare la coesione e l’uguaglianza tra tutti i ragazzi dell’istituto”.