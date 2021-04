Bonus Cultura 2021 su Amazon: cosa sapere

Può richiedere il Bonus Cultura 2021 chi ha compiuto la maggiore età nel 2020, ovvero tutti i nati nel 2002, e chi li compirà nel 2021. Sarà possibile richiedere il bonus a partire da giovedì 1° aprile 2021, alle ore 12.00. Sarà necessario registrarsi sul sito www.18app.italia.it – sul portale del MIUR – ed essere in possesso dello Spid. Per potere effettuare la richiesta, si avrà tempo fino al 31 agosto 2021, mentre la data utile entro la quale poter sfruttare (ovvero spendere) il bonus è il 28 febbraio 2022. Una volta completata la registrazione, si potrà visualizzare il proprio portafoglio e gestire da lì il proprio bonus. Potete spenderlo anche su Amazon, cosa si può acquistare?

Bonus Cultura 2021 su Amazon: cosa si può acquistare

Il Bonus Cultura su Amazon è soggetto ad alcuni limiti e restrizioni che sono parte dei requisiti e obbiettivi stessi del piano pensato per i più giovani, con una mission prettamente culturale. Il Bonus Cultura può essere utilizzato per acquistare libri, eBook su Kindle, audiolibri su Audible, DVD, Blu-ray, Vinili, CD. Per quanto riguarda i libri, ad esempio, su Amazon troveremo una vasta e completa scelta che spazia dal best seller ai romanzi classici fino al fumetto e ai saggi e i testi scolastici.

Bonus Cultura 2021 su Amazon: come usarlo

Come primo passo dovrete creare un account Amazon e scegliere gli articoli di vostro interesse tra quelli acquistabili attraverso il Bonus Cultura. Riconoscerli è semplice: Amazon identifica questi prodotti con il logo 18App. Attraverso l’app è poi l’utente a dover generare la somma necessaria per il proprio acquisto, detraendola dal bonus dedicato: la cifra deve sempre essere impostata su un importo intero. Per convertire l’importo del buono in codice Amazon è necessario fare riferimento alla pagina Bonus Cultura 18app su Amazon.it cliccare su “Aggiungi un buono regalo o un codice promozionale”“ e attendere la conferma via email. Se l’email non arriva potete fare riferimento ad un apposito modulo.

