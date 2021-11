Che tu sia ancora uno studente o già un lavoratore, quando hai finito con la scuola e l’apprendimento “obbligatorio”, è importante che la tua curiosità e la tua sete di conoscenza non si spengano. Tutti sappiamo quanto, dall’andare oltre le proprie conoscenze, derivi un grande potere, quello che la cultura ti regala. E, per motivarti, abbiamo pensato di condividere con te le migliori citazioni in merito. Chissà che non possano motivarti in un momento di stallo. Alle volte, la frase giusta letta nel momento giusto può fare la differenza.

Citazioni per ispirarti a non smettere mai di imparare

La vita ci immette costantemente in nuove sfide: che si tratti di costruire una carriera solida o di diventare una persona migliore, la costante che ci accompagna è quella che non dovremmo mai smettere di imparare. Fortunatamente, dalle nostre esperienze, buone o cattive che siano, abbiamo sempre da trarre insegnamenti per il futuro. Se ti poni l’obiettivo di non smettere mai di imparare, queste citazioni ispiratrici possono darti una mano, possono costituire una sorta di promemoria nei momenti in cui sarai tentato di procrastinare.

“L’unica vera saggezza è sapere di non sapere nulla.” Socrate

“Chi impara ma non pensa, è perduto! Chi pensa ma non impara corre un grande pericolo”. Confucio

“La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l’equilibrio devi continuare a muoverti.” Albert Einstein

“Impariamo dal fallimento, non dal successo!” Bram Stoker

“Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre.” Mahatma Gandhi

“A meno che tu non provi a fare qualcosa al di là di ciò che hai già imparato, non crescerai mai.” Ronald E. Osborn

“Non ho mai imparato da un uomo che era d’accordo con me.” Robert A. Heinlein

“La vita è un susseguirsi di lezioni che devono essere vissute per essere capite.” Helen Keller

“La differenza tra scuola e vita? A scuola, ti viene insegnata una lezione e poi un esame. Nella vita, ti viene assegnato un esame che ti insegna una lezione”. Tom Bodett

“Più leggi, più cose saprai. Più impari, più posti andrai”. Dott. Seuss

“Il passato può far male. Ma per come la vedo io, puoi scappare da questo o imparare da esso.” Walt Disne

“Dimmi e dimentico, insegnami e forse ricorderò, coinvolgimi e imparo.” Benjamin Franklin

“L’educazione è l’accensione di una fiamma, non il riempimento di un vaso.” Socrate

“La saggezza. non viene dall’età, ma dall’istruzione e dall’apprendimento”. Anton Cechov

“Più vivo, più imparo. Più imparo, più mi rendo conto, meno so”. Michel Legrand

“Quando lo studente è pronto, il maestro appare.” Proverbio buddista

“L’importante è non smettere di fare domande; la curiosità ha la sua ragione di esistere.” Albert Einstein

“La cosa bella dell’apprendimento è che nessuno può portartelo via.” BB King

“Impari qualcosa ogni giorno se presti attenzione.” Ray LeBlond

“Chi smette di imparare è vecchio, che abbia vent’anni o ottant’anni. Chi continua a imparare rimane giovane”. Henry Ford

“La gente impara qualcosa ogni giorno, e molte volte ciò che ha imparato il giorno prima era sbagliato”. Bill Vaughan

“L’insegnante è colui che ottiene il massimo dalle lezioni e il vero insegnante è colui che apprende.” Elbert Hubbard

“Ho mantenuto il mio vantaggio essendo sempre uno studente; avrai sempre qualcosa di nuovo da imparare.” -Jackie Joyner Kersee

