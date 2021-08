Rientro dalle vacanze e perdita della produttività: dovrebbe non essere così eppure, alla fine delle ferie, anziché tornare ai nostri doveri più in forma, spesso e volentieri ci ritroviamo a sperimentare un abbassamento del nostro rendimento. Del resto, come tornare motivati dopo scorpacciate di cibo tipico, notti brave, dormite interminabili?

Il fatto è che abbiamo, per forza di cose, modificato le nostre abitudini, le stesse sulle quali basiamo in genere la nostra resa. Ed il difficile viene al momento nel quale dobbiamo tornare ad adeguarci ad esse. Di seguito ti diamo qualche consiglio su come recuperare la produttività al rientro delle vacanze.

Recuperare produttività dopo vacanze, consigli utili

Organizzazione . Per molti, la prima settimana lavorativa – quella del rientro per intenderci – è quella che viene immediatamente dopo il rientro dalle vacanze. Usa questa settimana per organizzare le cose che sono nelle tue mani: pianificare lo studio o il lavoro, organizzare la scrivania, mettere un po’ di ordine tra gli appunti o le cose da fare in ufficio, etc etc.

. Per molti, la prima settimana lavorativa – quella del rientro per intenderci – è quella che viene immediatamente dopo il rientro dalle vacanze. Usa questa settimana per organizzare le cose che sono nelle tue mani: pianificare lo studio o il lavoro, organizzare la scrivania, mettere un po’ di ordine tra gli appunti o le cose da fare in ufficio, etc etc. Una cosa alla volta . Risolvi le cose da fare una per una invece che tutte contemporaneamente: ottimizzerai la produttività.

. Risolvi le cose da fare una per una invece che tutte contemporaneamente: ottimizzerai la produttività. Ricompensa . Pensa ad una ricompensa per un grosso compito portato a termine, sarà un gran bell’incentivo che ti aiuterà ad accelerare i tempi.

. Pensa ad una ricompensa per un grosso compito portato a termine, sarà un gran bell’incentivo che ti aiuterà ad accelerare i tempi. Ricomincia con l’attività fisica. A volte tornare in palestra può essere fastidioso a causa del numero di persone che la frequentano, ma niente scuse, potresti anche solo fare una corsa al parco al mattino presto o la sera.

A volte tornare in palestra può essere fastidioso a causa del numero di persone che la frequentano, ma niente scuse, potresti anche solo fare una corsa al parco al mattino presto o la sera. Ricorda i motivi per cui lavori. Il lavoro, così come lo studio, è un modo per realizzarsi come persona, per sentirsi utile nella società e per tanti altri motivi più o meno personali. Vederlo sotto questo punto di vista non te lo farà sembrare come un obbligo.

Il lavoro, così come lo studio, è un modo per realizzarsi come persona, per sentirsi utile nella società e per tanti altri motivi più o meno personali. Vederlo sotto questo punto di vista non te lo farà sembrare come un obbligo. Sforzati di dormire andando a letto un’ora prima e alzandoti 30 minuti prima del solito. Il tuo corpo ha bisogno di tornare alle sane e vecchie abitudini.

andando a letto un’ora prima e alzandoti 30 minuti prima del solito. Il tuo corpo ha bisogno di tornare alle sane e vecchie abitudini. Le prime due settimane dal rientro, calcola di uscire di casa per andare a lavoro (o iniziare con lo studio) mezz’ora prima, ti aiuterà a riprendere gradualmente il ritmo senza sentirti rincorso.

Segui quanto appena letto, ti renderai conto di come recuperare la produttività sia molto più semplice di quello che pensi.

