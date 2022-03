Cosa fare per migliorare la logica?

Se ti stai chiedendo come fare per migliorare la logica sei nel posto giusto. Che ti interessi per motivazioni personali o perché devi sostenere degli esami che prevedono quiz logici, migliorare il tuo ragionamento logico ti sarà utile a prescindere. Fortunatamente, tra app, esercizi e giochi di logica on line e non, i mezzi che hai a disposizione sono diversi. Non ti resta che scegliere il più – o i più – adatti al tuo caso.

Migliorare la logica: cosa fare

Il ragionamento è coinvolto praticamente in ogni ambito di apprendimento: la logica è un processo mentale attraverso il quale le persone hanno la capacità di risolvere i problemi. Da qui l’importanza di svilupparla al meglio. Quando uno studente ha capacità logiche gli sarà senza dubbio più facile acquisire conoscenze o auto generarle. Come avere una mente fresca e pronta ai ragionamenti? E come si fa ad allenare il cervello? Conta su queste risorse:

App per allenare la logica

Ce ne sono disponibili a decine: contengono una serie di attività perfette per migliorare la memoria, l’agilità mentale, la concentrazione, la risoluzione dei problemi e l’intelligenza visuo-spaziale. Qualche nome? Lumosity, Cognito, Peak, CogniFit, Fit Brains Trainer, Wordbrain.

Esercizi per allenare la logica

Tra gli esercizi per allenare la logica nei quali puoi cimentarti ci sono quelli che hanno come oggetto la memoria visiva, per le parole o per i numeri, o anche la risoluzione del tanto temuto cubo di Rubik, di un puzzle, o lo smontaggio e rimontaggio di pezzi di metallo o di un nodo ad elica.

Giochi di ragionamento logico

I giochi di logica aiutano a promuovere tale capacità: aumentano lo sviluppo del pensiero e dell’intelligenza, spingono a risolvere problemi di vario genere, a formulare ipotesi e prevederne le conseguenze. Incoraggiano a ragionare sugli obiettivi che si vogliono perseguire. Tra i più comuni non possiamo che citare il sudoku, le crittografie e il completamento di serie.

Come allenarsi per i test di logica?

Come aumentare la velocità di pensiero per affrontare meglio i test di logica? Il ragionamento ci permette di ampliare le nostre conoscenze senza dover necessariamente ricorrere all’esperienza. Per prepararti al meglio ai test di logica inizia prestando la massima attenzione al testo e al suo significato, quindi ricerca l’elemento cosiddetto “distrattore”, esercitati con app, esercizi e giochi come ti abbiamo appena illustrato e dedicati alla conoscenza di tabelle e grafici. Inoltre, fai tesoro degli errori del tuo ragionamento affinché in futuro ti portino a prendere decisioni migliori; rileva i cattivi argomenti (altrui) per non cadere in inganno, gioca d’anticipo individuando i conflitti ancora prima che si presentino.

