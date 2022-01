Sergio Mattarella è stato rieletto proprio in questi giorni Presidente della Repubblica con una maggioranza di 759 voti. A decidere di riconfermarlo è stato il parlamento, nonostante le sue reticenze. Così dopo botta e risposta durati giorni: ci siamo sarà lui ad accompagnarci per ancora sette anni. Anche al primo mandato fu eletto di sabato, ma i voti erano meno, 665 voti per la precisione. Oggi è il Presidente più votato di sempre, dopo Pertini che prese 823 preferenze. In questi giorni dentro e fuori scuola non si fa che parlare di questo: il Presidente della Repubblica; ecco perché è scontato che possa presto diventare oggetto di interrogazioni ed esami! Quali domande potresti ricevere? Scopriamole insieme!

Domande e Risposte sul Presidente della Repubblica