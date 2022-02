La crisi sanitaria diventa materia d’esame: perché no? Dopo due anni immersi nella pandemia e nel Covid-19 portarlo alla prova orale di terza media potrebbe essere una mossa davvero vincente perché dimostrerebbe una preparazione importante e una scelta fuori dal coro. Gli insegnanti apprezzeranno questa decisione perché oltre a far vedere tanto coraggio, denoterebbe un impegno fuori dal comune. E allora diamoci da fare: cosa potremmo portare nella tesina di terza media sul Covid-19 e la pandemia?

Collegamenti tesina sul Covid e sulla pandemia

Per fare una tesina di terza media sul Coronavirus e la Pandemia dovresti iniziare parlando del Covid. Fai una breve introduzione passando poi alla materia Scienze e parlando in generale di come funzionano i virus. Dopo questo approfondimento, potresti spostarti sulla Geografia raccontando ai professori della Cina, della sua struttura topografica e politica. In Italiano cosa potrebbe esserci di meglio che parlare di un’altra pandemia importante come la peste citando i Promessi Sposi o il Decamerone? Manzoni e Boccaccio, ma anche Dante se preferisci, potrebbero i tuoi cavalli di battaglia. Spostandoci sulla Storia potresti puntare sul racconto delle discriminazioni in genere associandole a quel fenomeno sociale sviluppatosi all’inizio della pandemia che portava all’allontanamento dalle persone con tratti somatici asiatici. La paura incontrollata e ignorante può portare a tantissimi danni. Da qui passiamo ad Inglese parlando di Rosa Parks e dell’episodio che l’ha resa celebre.

Fu figura-simbolo del movimento per i diritti civili, divenuta famosa per aver rifiutato nel 1955 di cedere il posto su un autobus a un uomo bianco, dando così origine al boicottaggio dei bus a Montgomery. Un episodio importante e simbolico che portato all’esame di terza media ti farà sicuramente fare un’ottima figura. Puoi concludere con Musica scegliendo tra i numerosi testi delle canzoni che sono state dedicate a questo particolare periodo storico, come “Voglia Assurda” di J-Ax, giusto per citarne una. Se preferisci Educazione Fisica hai la possibilità di parlare dei giochi olimpici e di come sono cambiate le regole e le normative a seguito della Pandemia. Quando avrai finito di parlare fermati e prenditi qualche minuto per guardare tutti i professori a bocca aperta. Un ultimo consiglio sentiamo di dartelo: alzando così tanto l’asticella preparati a domande all’altezza. Potresti avere quesiti difficili ma se saprai gestirli e rispondere prenderai il massimo. Studia, concentrati e punta tutto: hai la possibilità di sorprendere tutti. Dipende solo da te: la tesina ce l’hai, ora devi ripassare il programma!