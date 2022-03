TOEFL o IELTS? IELTS o TOEFL? L’annosa questione a cui si trovano spesso di fronte tantissimi ragazzi che devono decidere quale tipo di certificazione ottenere per studiare o lavorare all’estero. Se il tuo sogno è quello di lasciare il Paese per proseguire gli studi fuori o iniziare a lavorare in un Paese straniero avrai sicuramente bisogno di una di queste due certificazioni… ma quale delle due?

IELTS o TOEFL: come fare per scegliere?

Iniziamo con il dire che non ci sono grandi differenze tra i due esami: si dividono entrambi in Reading, Speaking, Writing e Listening. Come fare quindi per decidere? Tutto dipende al posto dove sei orientato: se vuoi studiare o lavorare in un Paese come il Gran Bretagna, Australia o Nuova Zelanda, dovresti orientarti sull’IELTS, perché è la certificazione più richiesta in questa zona da università e aziende. Una volta presa questo tipo di decisione, dovrai scegliere tra IELTS Academic o IELTS General Training.

Se, invece, sei orientato a spostarti tra Stati Uniti e Canada, dovresti scegliere il TOEFL perché è la certificazione più richiesta in questa zona geografica. Non ci sono differenze in termini di qualità tra le due certificazioni, tutto dipende da quanto viene richiesto nel Paese di destinazione.

Per quanto riguarda l’esame, come ti abbiamo anticipato, la struttura è la stessa. L’unica differenza è all’orale dove l’IELTS privilegia l’accento inglese, a differenza del TOEFL che utilizza un inglese più “americanizzato”. Infine la versione TOEFL IBT si svolge al computer, mentre il TOEFL ITP in formato cartaceo. dell’IELTS, invece, esiste solo l’esame formato cartaceo. Non si può quindi sostenere alcuna versione digitale. Per entrambe le certificazioni esistono numerosi corsi che ti preparano a sostenere l’esame in modo da darti la possibilità di ottenere tutta la documentazione necessaria a spostarti all’estero.

Dovrai quindi seguire le lezioni online, prepararti approfonditamente su tutti i temi richiesti ed essere pronto a dare il massimo perché una buona percentuale di studenti viene anche bocciato. Più sale il livello, più chiaramente è difficile andare avanti. Non tutti gli esami sono uguali, va detto: dovrai informarti presso l’Istituzione che ti richiede la certificazione per sapere quale “entry level” è richiesto per poi prepararti per quella specifica tipologia d’esame. Ora che hai tutte le informazioni, sei pronto: non ti resta che iscriverti!