Il futuro della scuola è legato a doppio filo alla piena realizzazione di una vera e propria rivoluzione digitale: per questo motivo il Ministero dell’Istruzione sta investendo molte energie per raggiungere l’obiettivo di implementare sempre di più l’innovazione tecnologica nella didattica.

A tal proposito, il Ministero ha recentemente firmato un nuovo Protocollo d’Intesa con MyEdu, costola editoriale di FME Education SpA coinvolta da anni nella missione di portare nelle scuole italiane risorse digitali adeguate e all’avanguardia. L’impegno di MyEdu si rinnova per un nuovo triennio, durante il quale l’editore porterà avanti la messa a disposizione gratuita di conoscenze, competenze ed esperienze necessarie a diffondere in maniera capillare una cultura dell’innovazione.

FME Education e il Ministero insieme per l’educazione digitale

Gli strumenti messi in campo da MyEdu per l’evoluzione delle scuole, finalizzati ad agevolare l’uso di contenuti digitali nelle classi, sono la piattaforma MyEdu Plus e i tablet per poterla utilizzare: si tratta di un confortevole ambiente didattico virtuale animato da un ventaglio amplissimo di risorse e contenuti digitali fruibili in modalità interattiva, relativi a tutte le materie previste nella scuola dell’obbligo, organizzate in un’architettura ben congegnata di percorsi formativi conformi alle ultime Indicazioni Nazionali fornite dal Ministero.

I ragazzi potranno attingere a piene mani a un variegato archivio di attività interattive, videolezioni, esercizi, schede didattiche, quiz, mappe concettuali, podcast, verifiche che andranno a integrare e completare in maniera coerente, creativa e stimolante le lezioni, in classe o in DaD, preparate e proposte dai docenti. In questo modo, sarà possibile innescare e normalizzare una nuova tipologia di didattica, più partecipativa e coinvolgente, in grado di abbattere i vecchi schemi che vedono insegnante e studenti contrapposti su due fronti distinti e distanti.

MyEdu: un ambiente didattico virtuale per stimolare gli studenti

Grazie a iniziative come quella di MyEdu, la scuola che verrà si costruisce giorno dopo giorno, attraverso l’attuazione di strategie ed esperienze concrete utili a scardinare modelli ormai sorpassati, per raggiungere, attraverso processi di digitalizzazione e integrazione organica dell’innovazione tecnologica, una nuova configurazione dei meccanismi di insegnamento e apprendimento. Contando sulle facilitazioni apportate dalla tecnologia, studenti e insegnanti possono finalmente portare avanti insieme un percorso di crescita a trecentosessanta gradi, in uno scambio fluido e continuo che supera i limiti insiti nelle classiche lezioni frontali.

In quest’ottica, MyEdu, già al fianco del Ministero in relazione allo Stakeholders’ Club del Piano Nazionale Scuola Digitale, si è spesa nel corso degli anni riuscendo a coinvolgere nella sua visione oltre 25 mila docenti e 200 mila studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta la penisola. Un elemento cruciale per la scuola innovativa è dunque riuscire a proporre risposte integrate, coniugando in maniera efficace contenuti editoriali di valore con la formazione e la tecnologia.

A questo link, che rimanda al sito del Ministero dell’Istruzione, è possibile consultare nel dettaglio il protocollo stilato con FME Education.