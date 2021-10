Cinque anni fa ci lasciava il Premio Nobel nonché drammaturgo, regista, attore, autore, scrittore, illustratore, pittore, scenografo, attivista e comico italiano. Le frasi famose di Dario Fo che dovremmo conoscere sono tantissime, non possiamo che prenderlo come esempio sotto diversi punti di vista. Tuttavia, di seguito ne abbiamo raccolte alcune tra le più significative in modo che possano servire anche solo per un momento di riflessione.

Chi era Dario Fo

Scomparso all’età di 90 anni per problemi polmonari, Dario Fo è noto a tutti come il giullare che si faceva beffe del potere, tanto che nel ’62 fu messo al bando dalla Rai democristiana per 14 anni. Nato il 24 marzo del 1926 sul Lago Maggiore, figlio di un capostazione, uomo di sinistra senza bandiere (nonostante la militanza nella Repubblica di Salò), ha fatto infuriare la Chiesa, i politici con la sua satira, così come la maggior parte degli intellettuali italiani quando ha ricevuto il Nobel alla Letteratura nel 1997 per il suo corpus drammaturgico (quasi un centinaio di testi teatrali). Un uomo che ha detto di avere un’esistenza “esageratamente fortunata”, grazie anche al suo grande amore, compagna di vita e di lavoro, la moglie Franca Rame, che se ne è andata nel 2013. Per ricordarci questo grande artista italiano, ecco le sue migliori citazioni da tenere sempre a mente.

Leggi anche: Dario Fo vita e opere: biografia per la scuola

Dario Fo, le sue frasi più famose

Quale modo migliore per celebrare una delle più grandi personalità dei nostri tempi se non attraverso le sue parole? Ecco le frasi e citazioni più belle e famose di Dario Fo da leggere ed alle quali ispirarsi.

Tutte le opere teatrali di Dario Fo sono state frutto del suo impegno politico, da uomo di sinistra. La satira politica e sociale è un’arma importantissima per svelare le crepe del potere e aiutare la gente a riflettere e ragionare sui problemi.

La vita è troppo breve e incerta per non viverla in allegria. Non abbattetevi mai.

Il monito è: non accettate mai la verità acriticamente così come viene presentata. Aprite la mente, indignatevi, informatevi, ragionate.

A quanti pensano che lo studio della storia serva a poco: conoscere le nostre radici, gli avvenimenti accaduti, le cause e le conseguenze ci aiuta a capire noi stessi, come si muove il mondo e come fare per non ripetere gli errori del passato.

Talmente sublime che non ha bisogno di commenti.

Le frasi più belle di Dario Fo

Altre frasi di Dario Fo da leggere:

“Dato che esistono oratori balbuzienti, umoristi tristi, parrucchieri calvi, potrebbero anche esistere politici onesti.”

“L’uomo senza idee, come diceva Voltaire, è un imbecille.”

“La risata, il divertimento liberatorio sta proprio nello scoprire che il contrario sta in piedi meglio del luogo comune, anzi è più vero o, almeno, più credibile.”

“È risaputo che chi usa la fantasia per trasgredire la legge ne preserva sempre una certa quantità per il piacere proprio e degli amici più intimi.”

“Mio padre, prima dell’arrivo del nazismo, aveva capito che buttava male; perché, spiegava, quando un popolo non sa più ridere diventa pericoloso.”

Leggi anche: