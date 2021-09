Mappe mentali: cosa sapere

Le mappe mentali sono una rappresentazione grafica del nostro pensiero che stimola la memoria e l’apprendimento. Hanno lo scopo di aiutare la mente a immagazzinare concetti complessi in modo creativo, personalizzato e divertente. Nascono allo scopo di elaborare e assimilare informazioni in modo efficace ed innovativo. Rispetto alle tradizionali tecniche per “prendere nota”, le mappe mentali seguono il funzionamento del cervello e fanno lavorare in simbiosi la parte analitica, quella sinistra, insieme al lato più artistico, quello destro.

Mappe mentali: gli elementi che le contraddistinguono

Gli elementi che contraddistinguono le mappe mentali sono:

parole chiave

rami curvi

immagini

colori

collegamenti

Sono usate per studiare e apprendere più velocemente e stimolare al massimo la creatività.

Mappe mentali: come crearne una per prendere appunti

Ecco gli step da seguire per creare una mappa mentale:

Prendete un un foglio e disponetelo in orizzontale. Al centro disegnate l’idea che avete sviluppato. Per esempio “casa”, scrivetela chiaramente e disegnatela a colori al centro del foglio.

Aggiungete a questo primo elemento tutto quello che riuscite a legare a quello principale, in un meccanismo di associazione di idee.

Dopo aver fatto la lista, potrete partire con il modello e tratteggiare un ramo per ogni idea. I rami (almeno sei) partono dall’idea centrale e vanno verso l’esterno. Disegnateli in diversi colori più spessi e non rettilinei (meglio optare per delle linee curve): un ramo per ogni parola che vi verrà in mente

Ognuno dei rami, a sua volta, può avere delle biforcazioni, ovvero i sottorami. Il numero di questi dipenderà da quante saranno le idee correlate all’elemento che avete disegnato.

Lasciate che la mappa si ramifichi e si estenda liberamente.

Dopodiché aggiungete immagini e disegni a ogni ramo-parola: hanno un potere descrittivo infinitamente superiore a quello di mille parole e sanno richiamare connessioni ed emozioni.

