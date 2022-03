Maturità 2022: cosa succede se fai scena muta all'orale?

Maturità 2022: scena muta all’orale?

L’ansia può giocare brutti scherzi e così c’è un incubo che tormenta i maturandi ogni anno prima del tanto temuto Esame di Maturità: stiamo parlando della scena muta all’orale. Ti ritrovi di fronte alla commissione che ti fa domande e il tuo cervello letteralmente “va in pappa”. Non ricordi niente e non riesci a pronunciare nessuna frase di senso compiuto. Dopo questo incipit di paura e terrore, vogliamo tranquillizzarti perché in commissione ci sono i tuoi professori che ti conoscono da ormai cinque anni e che quindi cercheranno in tutti i modi di darti una mano in questo momento così critico. Ma cosa succede se proprio non riesci a riprenderti?

Maturità 2022: quanti punti all’orale?

In realtà quest’anno sono state reintrodotte la prima e la seconda prova, perciò se l’esame orale va male non si rischia la bocciatura. Ricordiamo infatti che i crediti formativi ottenuti nel triennio vengono calcolati sulla base di un minimo di 22 e un massimo di 40 punti. Alla prima prova ti verrà dato un voto che va da 0 a 20 punti. Alla seconda prova ti verrà dato un punteggio che va da un minimo di 0 a un massimo di 15 punti. Al colloquio orale ti verranno assegnati da 0 a 25 punti. Questo vuol dire che se avrai il massimo di crediti nel corso del triennio (40), il massimo di punteggio al tema (20) e il massimo di punteggio alla prova che riguarda il tuo indirizzo di istituto (15) arriverai al colloquio orale già con un punteggio di 75 punti e quindi l’insufficienza all’ultima prova non sarà causa di bocciatura. Una volta essere tornati tranquilli sulla questione promozione, cerchiamo di dare qualche consiglio su come mantenere la concentrazione durante l’esame.

Maturità 2022: consigli per superare l’esame orale

Se viene fatta una domanda a cui non si riesce a rispondere e quindi avviene questo blocco il consiglio è quello di “arrampicarsi sugli specchi” e quindi riuscire a portare il colloquio su un argomento di cui sei molto preparato. In questo modo potresti sbloccarti ed iniziare a parlare di tutto come in fiume in piena. Fai un bel respiro profondo, chiudi gli occhi e non pensare di avere dei professori di fronte a te: questo potrebbe aiutarti a ritrovare la calma e la memoria!

Potrebbe interessarti anche: