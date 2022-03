Che in Italia siano ormai tutti pazzi per i podcast lo ha dimostrato chiaramente il boom del 2020 e del 2021: la clausura forzata del primo lockdown ha trasformato infatti una formula di informazione e intrattenimento, fino a quel momento diffusa, ma tutto sommato contenuta, in un fenomeno di massa, popolare e in crescita costante.

Non soltanto alcuni contenuti sono diventati oggetto di culto, ma molte persone, soprattutto tra i più giovani, hanno scoperto nel podcast una possibilità espressiva eccezionale e hanno deciso di cimentarsi in questa tipologia di narrazione. Sono nate così numerose nuove produzioni originali, spesso artigianali, e anche delle iniziative ad hoc per formare adeguatamente chi vuole misurarsi con questo tipo di avventura creativa.

Qui si colloca dunque il progetto della podcast company italiana Chora Media, fondata nel 2020 da Guido Maria Brera, Mario Gianani, Roberto Zanco e Mario Calabresi, che ne è anche il direttore: il lancio di una prima edizione gratuita di Chora Academy, la sua scuola di podcasting.

Gli italiani ascoltano i podcast ma vogliono anche farli

Il successo della proposta è stato deflagrante, confermando il grande interesse per questo tipo di soluzione espressiva: Chora Media ha ricevuto infatti oltre 4.000 candidature e alla fine del processo di selezione dei partecipanti ha dovuto ampliare il numero di posti disponibili dai 100 previsti inizialmente ai 300 definitivi.

La scuola per podcaster, che per questa prima edizione pilota richiede solo i costi di segreteria, è iniziata il 21 marzo, si concluderà il 15 maggio e prevede due videolezioni live alla settimana via Zoom, con i professionisti più quotati del settore: gli studenti potranno confrontarsi con i docenti a fine lezione e usufruire sempre di un forum di discussione e di test di verifica periodici per valutare conoscenze e competenze acquisite.

La scuola, coordinata da Andrea Federica de Cesco, vedrà in cattedra proprio i talenti di Chora Media: oltre venti insegnanti tra narratori, autori, sound designer e fonici, da Pablo Trincia, coach dell’Academy e idolo del pubblico dei podcast grazie a successi come “Veleno” e “Il Dito di Dio”, a Nicola Lagioia, da Sara Poma a Selvaggia Lucarelli, da Cecilia Sala a Luca Micheli.

Chora Academy: la scuola per podcaster con i migliori professionisti del settore

Creare un buon podcast non è impresa semplice: oltre alla creatività, per produrre contenuti di spessore occorre possedere le basi e gli strumenti fondamentali e un ventaglio di competenze variegate: l’Academy fornirà ai suoi iscritti la possibilità di seguire il percorso della filiera per realizzare un podcast avvincente, dalla costruzione della narrazione ai dettagli tecnici, dalle questioni legali all’impostazione della voce e alla promozione delle proprie intuizioni.

A conclusione del percorso, gli allievi riceveranno un attestato e prenderanno parte a una giornata in presenza a Milano, presso la sede di Chora Media: tutti i partecipanti potranno così esporre un loro progetto inedito di podcast e le 10 proposte migliori vedranno realizzato un trailer col supporto dei professionisti della podcast company.