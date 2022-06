Scegliere l’università: la facoltà di lettere moderne e classiche

Se la tua passione più grande è la letteratura, ami la cultura antica e moderna, gli scrittori, il profumo dei libri stampati la tua Facoltà potrebbe essere Lettere e Filosofia, precisamente il corso di laurea in Lettere Classiche o in Lettere Moderne. Si tratta di un corso di laurea molto specifico e non adatto a tutti: non basta solo studiare, ma occorre acquisire, nel corso del tempo, la capacità di comprendere eventi storici, poetiche, stili, modi di pensare diversi dal nostro, ma soprattutto bisogna arrivare a possedere un’ottima proprietà di linguaggio sia scritta che orale.

Se stai pensando di iscriverti a Lettere allora dai un’occhiata a questa guida: potrai avere qualche informazione su cosa si studia in Lettere Moderne e in Lettere Classiche, le materie, gli esami e gli sbocchi lavorativi.

Facoltà di lettere: le materie di lettere moderne e classiche

Il corso di laurea triennale in Lettere prevede due curricula, classico e moderno: le principali materie di Lettere Classiche sono il latino, il greco e l’italiano, mentre le le principali materie di Lettere Moderne sono letteratura e lingua italiana.

Tra le materie in comune tra Lettere Moderne e Classiche abbiamo: Letteratura italiana, Lingua greca, Lingua latina, Storia greca, Glottologia, Lingua e linguistica italiana, Storia della lingua italiana, Archeologia, Letteratura greca, Letteratura latina, Storia romana, Grammatica greca, Grammatica latina, Pedagogia, Psicologia, Sociolinguistica, Lingua straniera, Egittologia, Etruscologia, Storia dello spettacolo, Numismatica, Paleografia, Geografia, Informatica di base, Storia della lingua (greca o latina), Storia della retorica classica, Filologia, Storia del cinema, Didattica, Letterature straniere, Letterature comparate, Archivistica, Storia delle religioni.

Scegliere l’università: il corso di laurea in lettere, obiettivi formativi

Il laureato in lettere dovrà possedere ottime capacità comunicative sia nello scritto che nell’esposizione orale, avendo cura di avere un’ottima proprietà di linguaggio.

Dovrà inoltre possedere conoscenze approfondite nell’ambito delle lingue studiate, della letteratura, della storia, della filologia, dell’arte e dell’archeologia. Dovrà inoltre essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

Laurea in lettere: sbocchi professionali

Terminato il percorso triennale si potrà accedere al corsi di laurea magistrale o a un master di primo livello. Tra gli sbocchi lavorativi abbiamo:

Operatore culturale

Funzionario e impiegato nella pubblica amministrazione e in enti ed aziende pubblici e privati

Redattore editoriale

Redazioni giornalistiche

Uffici Stampa

Case editrici

Università di lettere: i principali atenei in Italia

La facoltà di lettere è presente in quasi tutte le principali università italiane. Le migliori università di lettere (secondo l’ultimo rapporto del Censis sugli atenei statali) sono:

Università Cà Foscari di Venezia

Università di Siena

Università di Bologna

Università di Padova

Università di Ferrara

Università di Urbino

Università della Tuscia

Università di Perugia

Università di Trento

Università di Firenze

Facoltà di lettere nelle università telematiche

La facoltà di Lettere è disponibile anche all’interno dell’offerta delle Università Online riconosciute dal MIUR. I vantaggi delle università telematiche sono numerosi, tra cui in primis la possibilità di studiare dove e quando si vuole.

Per seguire i corsi di laurea online, infatti, non è necessario recarsi fisicamente in ateneo come nelle università tradizionali, ma basta collegarsi ad internet tramite il proprio dispositivo (pc, smartphone o tablet che sia) ed accedere alle piattaforme e-learning messe a disposizione dagli atenei, dove è possibile trovare tutte le videolezioni e i materiali necessari, consultabili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In questo modo è possibile gestire in piena autonomia il tempo dedicato allo studio e riuscire così a conciliarlo al meglio con il lavoro o con tutti gli altri impegni della giornata. Inoltre, si abbattono a zero le spese relative agli spostamenti (affitto, trasporto, ecc) e ai libri da acquistare.

All’interno dell’offerta delle università telematiche sono disponibili i seguenti corsi di laurea online in Lettere:

