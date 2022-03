Il corso di laurea in Lettere online è tra i più longevi e frequentati tra i percorsi di studio a distanza erogati dalle Università Telematiche Riconosciute dal Miur: attivata per la prima volta nel 2005, la facoltà online di Lettere si presta in maniera particolare allo studio in modalità telematica, in virtù di una preparazione quasi esclusivamente teorica, priva di tirocini e laboratori pratici.

L’ampio ventaglio di discipline, la trasversalità del sapere e la qualità della preparazione, spendibile in numerosi contesti lavorativi, fanno di Lettere online uno dei corsi di studio più seguiti da studenti e lavoratori in cerca di un miglioramento personale e professionale.

Occorre inoltre tener presente che prima della riforma universitaria del 1999 (D.M. 509/99), che trasformava i cicli di studio da percorsi di 4, 5 o 6 anni nei percorsi 3+2 che conosciamo oggi, la laurea in Lettere includeva anche gli studi di Filosofia. Attualmente, invece, i due percorsi di studio sono distinti.

In Italia il corso di laurea in Lettere, così come quello di Filosofia, viene erogato tanto gli atenei tradizionali quanto dalle università online: entrambi rilasciano titoli accademici riconosciuti dal MIUR, che sono pertanto equipollenti e ugualmente spendibili nei termini e nei campi previsti dalla legge, compreso l’accesso ai concorsi pubblici per l’insegnamento.

L’offerta formativa si compone di due cicli di studio: quello triennale o di primo livello, cui si accede dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di II grado, e quello magistrale o specialistico, che dura due anni e al quale si può accedere solo con la laurea triennale.

La laurea in Lettere online consente di accedere a un ricco ventaglio di sbocchi professionali pur non offrendo un campo specifico di riferimento (se si eccettua l’insegnamento delle materie umanistiche).

La preparazione umanistica ricca e culturale funge infatti spesso da base non solo di contenuti ma anche di metodologie e approcci utili in numerosi campi, dal giornalismo alla formazione, dall’attività presso musei e istituzioni culturali fino all’impiego nelle grandi aziende del marketing digitale.

Se pensi che lettere a distanza possa essere il corso di studi giusto per investire sul tuo futuro leggi con attenzione questa guida

Corsi di laurea in Lettere online: le opzioni disponibili

Chi sta pensando di iscriversi a un corso di laurea telematica in Lettere ha attualmente a disposizione le seguenti opzioni:

Laurea Triennale in Lettere (L-10)

Laurea Magistrale in Filologia Moderna (LM-14)

Laurea Triennale in Lauree in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda (L-03)

Laurea Magistrale in Linguistica (LM-39)

Il corso di laurea in Lettere online (L-10) consente allo studente di possedere una solida formazione di base, metodologica e storica, negli studi linguistici, filologici e letterari. Fulcro della preparazione sono inoltre la conoscenza essenziale della cultura letteraria, linguistica, storica, geografica ed artistica dell’età antica, medievale e moderna, con conoscenza diretta di testi e documenti in originale e la piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano. Il laureato in Lettere online (L-10) alla fine del ciclo triennale di studi è in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di Lettere on line sono negli enti pubblici e privati, nel campo dell’editoria e nelle istituzioni che organizzano attività culturali o operano nel campo della conservazione e della fruizione dei beni culturali (musei, biblioteche, Fondazioni).

I corsi di Laurea Magistrale online in Lettere appartengono alla classe di studi in Filologia Moderna (L-14). Fulcro della preparazione riguarda la conoscenza approfondita della filologia medievale, moderna e contemporanea nonché l’acquisizione di saperi metodologici, teorici e pratici nell’ambito della letteratura italiana e straniera. Per i laureati in Filologia Moderna il principale campo di impiego lavorativo è dato dall’insegnamento, dall’impiego presso enti culturali e museali, presso l’industria dell’editoria e della produzione culturale.

La laurea online in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda (L-03) permette un approccio specifico e specialistico non distante dalla laurea in Lettere. Chi si iscrive al corso triennale (L-03) deve possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche e dei contesti delle manifestazioni specifiche, ed essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Importante anche il focus che il corso pone sull’utilizzo delle risorse e delle piattaforme digitali e su adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione. Gli sbocchi occupazionali sono molteplici e riguardano il mondo della moda, della televisione, dei mass-media e dell’industria culturale in generale.

Il corso di laurea in Linguistica (LM-39) on line riconosciuta dal MIUR mira a formare esperti del linguaggio verbale umano e delle sue strutture grazie allo studio della grammatica, della fonetica, della morfologia, del lessico, della sintassi, della testualità. Aree di impiego riguardano soprattutto i campi della ricerca e dell’insegnamento. Il conseguimento della laurea magistrale consente infatti di accedere alle classi di concorso per l’insegnamento nella scuola pubblica.

Se desideri conoscere nel dettaglio i programmi didattici, i percorsi accademici e gli sbocchi professionali dei corsi in Lettere online

Laurea Triennale in Lettere online: i corsi disponibili

Chi sta pensando di frequentare un corso di laurea triennale in Lettere online ha a disposizione varie opzioni. Le Università che erogano il corso infatti consentono di poter scegliere tra lo studio delle Lettere Moderne o Classiche, ed è ben rappresentato l’indirizzo legato alle arti e spettacolo. Vediamo insieme un elenco di tutti i corsi disponibili:

eCampus: Laurea Triennale in Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo – Indirizzo Letterario (L-10)

eCampus: Laurea Triennale in Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo – Indirizzo Artistico, Audiovisivo e dello Spettacolo (L-10)

Unimarconi: Laurea Triennale in Lettere – Orientamento Lingue Moderne (L-10)

Unimarconi: Laurea Triennale in Lettere – Orientamento Moderno (L-10)

Unimarconi: Laurea Triennale in Lettere – Orientamento Classico (L-10)

Unicusano: Laurea Triennale in Lettere (L-10)

Unipegaso: Laurea Triennale in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione (L-10)

Mercatorum: Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema (L-03)

L’Università Telematica eCampus propone il corso di laurea triennale on line in Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo (L-10) con la possibilità di scegliere tra due percorsi:

Letterario

Artistico, Audiovisivo e dello Spettacolo

Il primo ha come obiettivo quello di formare un operatore di cultura umanistica dotato di buone competenze informatiche e tecnologiche, di analisi e critica e di competenze teorico pratiche articolate. Il percorso Artistico, Audiovisivo e dello Spettacolo, invece, si avvale dell’interconnessione disciplinare fra diversi filoni culturali (arte, televisione, teatro, cinema e nuovi media) per fornire agli studenti specifiche capacità di applicazione delle conoscenze apprese.

La laurea online in Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo (L-10) permette, con entrambi gli indirizzi, di proseguire gli studi, senza CFU aggiuntivi, nel corso di laurea magistrale in Filologia Moderna e di conseguire così i crediti formativi necessari a partecipare ai concorsi e insegnare a scuola le seguenti materie: Italiano (o discipline letterarie), Latino, Storia e Geografia.

L’Università Telematica Guglielmo Marconi eroga il corso di laurea triennale in Lettere online (L-10) con la possibilità di scegliere fra tre differenti piani di studio:

Orientamento Moderno

Orientamento Classico

Orientamento Lingue Moderne

Il corso si propone come obiettivi di base quelli di fornire in primo luogo gli strumenti metodologici, critici e disciplinari per la conoscenza della civiltà moderna, dai suoi fondamenti classici e medievali alla sua configurazione contemporanea, attraverso le necessarie conoscenze di ordine linguistico, filologico, teorico, storico, geografico.

Grande attenzione è data al patrimonio letterario, linguistico e filologico che vanno ad affiancarsi allo studio della storia e dell’arte. Informatica e lingue straniere completano il percorso di formazione. Nell’indirizzo Moderno grande attenzione è data alla Linguistica e alla Letteratura italiana, mentre l’indirizzo Classico si caratterizza per lo studio approfondito del Greco e del Latino. L’indirizzo Lingue Moderne infine consente allo studente di approfondire lo studio di due lingue straniere.

Il corso di laurea online in Lettere (L-10) dell’Università Telematica Niccolò Cusano mira a trasferire agli iscritti conoscenze e competenze nell’ambito umanistico, con un occhio attento alle aree più tradizionali delle lettere. Ci sono a disposizione due indirizzi:

Diffusione della conoscenza

Materie letterarie e linguistiche

Anche l’Università Telematica Mercatorum organizza una laurea triennale on line in Scienze e Tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema, afferente però alla classe di laurea L-03 delle Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda.

Si tratta di un percorso interdisciplinare e plurale, ma fortemente coerente, che mira a formare molteplici e polivalenti professionisti, particolarmente nel campo dello spettacolo dal vivo e riprodotto, in forma cinematografica, radiotelevisiva e multimediale. Gli sbocchi professionali riguardano l’impiego in diversi ruoli nell’ambito delle attività di ideazione, progettazione, produzione e promozione del sistema culturale.

L’Università Telematica Pegaso incentra invece il suo corso di laurea triennale in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione (L-10) con l’obiettivo di formare figure professionali ed esperti della formazione partendo da una solida base di stampo umanistico e culturale.

Necessarie, a tale scopo, sono prima di tutto le conoscenze di ordine linguistico, letterario, pedagogico, storico, geografico. Il corso è quindi adatto a quegli studenti che sono alla ricerca di una formazione multidisciplinare e al rapporto tra aree del sapere e contesto sociale.

Laurea Magistrale in Lettere online: i corsi disponibili

Gli studenti o i professionisti che dopo il triennio intendono proseguire lo studio e conseguire una laurea magistrale in lettere online hanno a disposizione i seguenti corsi:

eCampus: Laurea Magistrale in Letteratura, Lingua e Cultura Italiana – Indirizzo Filologia (LM-14)

eCampus: Laurea Magistrale in Lingua e Cultura Italiana – Indirizzo Promozione Culturale (LM-14)

Unimarconi: Laurea Magistrale in Filologia e Letterature Moderne (LM-14)

Unicusano: Laurea Magistrale in Lettere – Scienze Umanistiche (LM-14)

Unipegaso: Laurea Magistrale in Linguistica Modena (LM-39)

L’Università Telematica eCampus dà seguito ai corsi triennali offrendo la possibilità di conseguire la laurea magistrale in lettere on line. Il corso di Letteratura, Lingua e Cultura Italiana (L-14) ha due indirizzi:

Filologia

Promozione Culturale

Il corso di laurea in Filologia ha lo scopo di formare un operatore di cultura umanistica con buone competenze informatiche e tecnologiche, dotato di strumenti di analisi e critica e di competenze teorico-pratiche articolate, in grado di trarre profitto dalle interferenze disciplinari fra i diversi filoni culturali previsti.

L’indirizzo in Promozione Culturale comprende invece attività finalizzate all’acquisizione di conoscenze avanzate nei campi dell’analisi, della comunicazione e della gestione del patrimonio culturale, connettendo i vari saperi specialistici (storico-culturali, socio-economici, artistici e territoriali).

Il corso di laurea magistrale in Lettere on line riferibile alla classe di laurea (LM-14) in Filologia e Letterature Moderne erogato dall’Università Telematica Guglielmo Marconi propone un programma volto allo sviluppo e all’approfondimento di competenze di ricerca in ambito filologico-letterario.

Il corso si caratterizza per lo studio dei saperi riferiti all’italianistica nelle diverse articolazioni (critico-letterarie, linguistiche e filologiche) collegato allo studio della comparatistica moderna, della teoria della letteratura, della storia della cultura, delle discipline storico-filosofiche, dell’informatica applicata alle scienze umanistiche. L’obiettivo è la formazione di professionisti in grado di operare in settori connessi ai servizi culturali pubblici e privati, agli istituti governativi, alle case editrici, alle istituzioni specifiche, alle Fondazioni.

Il corso di laurea magistrale in Lettere on line riferibile alla classe di laurea (LM-14) in Filologia e Letterature Moderne erogato dall’Unimarconi propone un programma volto allo sviluppo e all’approfondimento di competenze di ricerca in ambito filologico-letterario.

Il corso di laurea magistrale in Lettere – Scienze Umanistiche (LM-14) erogato dall’Università Telematica Niccolò Cusano mira a fornire agli iscritti nuove conoscenze nell’area umanistica, con particolare attenzione alle tematiche più classiche delle Lettere. Ci sono a disposizione due curricula differenti:

Diffusione della conoscenza umanistica nelle forme multimediali

Lingua e letteratura italiana nella società della conoscenza

La laurea magistrale in Lettere on line dell’Università Telematica Pegaso, invece, è riferibile alla classe di laurea LM-39 in Linguistica Moderna. Il corso offre agli studenti le competenze e le metodologie necessarie ad una comprensione di livello specialistico della struttura e dell’evoluzione della linguistica e della letteratura e delle relative implicazioni nel quadro più generale delle scienze cognitive, sociali, culturali, e della comunicazione, anche in riferimento alle nuove tecnologie digitali. Il corso mira a formare profili professionali della ricerca di livello avanzato all’insegnamento nelle scuole secondarie.

Ricordiamo inoltre che la Laurea Magistrale in Lettere online consente l’accesso alle classi di concorso previste per legge per l’insegnamento nelle scuole superiori.

Se desideri ottenere ulteriori informazioni sui programmi dei corsi di laurea erogati dalle Università telematiche

Università Telematiche con Lettere: le facoltà online

Nell’anno accademico in corso sono cinque su undici le Università Telematiche riconosciute dal MIUR che erogano corsi di Laurea in Lettere online:

Unimarconi

eCampus

Unicusano

Mercatorum

Unipegaso

Gli Atenei online citati rilasciano titoli accademici legalmente riconosciuti ed equivalenti a quelli delle università tradizionali. Tutti seguono il modello della didattica a distanza, con video lezioni da integrare con dispense e materiale di studio (fornito dalle facoltà) ed esercitazioni fruibili in qualunque momento dal web.

Benché molti credano il contrario, anche le prove d’esame presso gli Atenei Telematici si svolgono in presenza, presso le sedi abilitate nel territorio: questo aspetto però è attualmente soggetto a variazioni e a regolamentazioni determinate dai DPCM in materia di Covid-19. In questo momento pertanto possono esserci sessioni d’esame a distanza.

L’Università Telematica eCampus è oggi tra le più grandi realtà del panorama nazionale e dispone di 5 facoltà e 56 corsi di laurea che servono oltre 50.000 iscritti e di una rete di sedi d’esame ampiamente diffusa in tutto il territorio.

La metodologia di studio a distanza può essere alternata (se possibile in base alle norme anti-covid) alla frequenza presso i campus dell’ateneo. La facoltà di Lettere a distanza propone sia corsi di laurea triennale (L-10) che corsi di laurea Magistrale (LM-14).

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi è stata riconosciuta dal MIUR con D.M. 1 marzo 2004. L’Ateneo unisce metodologie di formazione on line con attività di formazione in presenza (come già detto in apertura di capitolo attualmente limitata come da DPCM relativi all’Emergenza Sanitaria) attraverso lezioni, seminari, laboratori, sessioni tematiche di approfondimento al fine di raggiungere i migliori risultati di apprendimento e di formazione umana e culturale per lo studente.

L’Ateneo è sottoposto ai controlli da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario). La facoltà di Lettere online eroga attualmente sia il corso di Laurea Triennale (L-10) che il corso di laurea magistrale (LM-14).

L’Università Telematica Niccolò Cusano è un ateneo telematico che consente ai propri studenti, tramite un’innovativa piattaforma elearning chiamata Sophia, di avere accesso a tutto il materiale didattico direttamente dal proprio dispositivo elettronico, pc o tablet o smartphone. Al tempo stesso, però, Unicusano offre anche la possibilità di frequentare fisicamente l’ateneo, mettendo a disposizione degli studenti un vero e proprio Campus (che si trova a Roma) con tanto di alloggi, mense, servizi navette, tutorship, aule studio, biblioteca e palestra.

L’Università Telematica Mercatorum, o Unimercatorum, è l’università telematica istituita dalle Camere di Commercio Italiane e per questo basa la formazione sulla ricerca costante dell’innovazione e sulla preparazione dei suoi studenti per il mercato dell’impresa e del lavoro. L’università privata Mercatorum offre infatti percorsi misti di studio online e di applicazione pratica attraverso stage e altre forme di formazione attiva. Eroga solamente il corso compatibile con la laurea triennale in Lettere riferibile alla classe di studio (L-03).

L’Università Telematica Pegaso è un ateneo online tra i più grandi presenti in Italia. Utilizza una metodologia didattica improntata sulla flessibilità che consente a tutti di trovare l’organizzazione di studio adatta alle proprie esigenze, dai giovani diplomati ai lavoratori, ai diversamente abili.

Dispone di numerose sedi su tutto il territorio, che agevolano le sessioni d’esame in presenza e il contatto con gli studenti. Oggi come già più volte ribadito, questo aspetto formativo è soggetto a restrizioni dovute all’emergenza Covid. La facoltà di Lettere eroga la laurea triennale in Lettere (L-10) e la laurea magistrale in linguistica riferibile alla classe di corso (LM-39).

Laurea online in Lettere: quanto costa?

La laurea online in Lettere ha costi che possono variare da ateneo ad ateneo. Se sei interessato a un corso telematico ma ti stai chiedendo quali sono i costi delle università online leggi con attenzione la tabella riportata qui sotto:

Unimarconi : da € 1.600

: da € 1.600 eCampus : da € 2.600

: da € 2.600 Unicusano : da € 4.000

: da € 4.000 Unimercatorum : € 4.000

: € 4.000 Unipegaso: € 3.000

I costi per la laurea online in Lettere sono da intendersi per ogni annualità e possono essere generalmente corrisposti in un’unica soluzione o a rate. La forbice di costi interna ad uno stesso corso può riguardare o meno la possibilità di accedere a sconti e agevolazioni: ogni ateneo, infatti, può stipulare delle convenzioni con enti e associazioni di categoria che possono abbassare in maniera significativa la retta annuale. Il corso può inoltre prevedere costi aggiuntivi per quanto riguarda le spese di segreteria, le tasse regionali e i bolli necessari per i certificati.

Ti invitiamo a compilare il form di fine pagina che ti consentirà di ricevere una consulenza gratuita e conoscere nel dettaglio i costi della Laurea in Lettere a distanza e le possibili agevolazioni cui potresti accedere.

Qual è la migliore Università Telematica con Lettere?

Non è facile dare una risposta univoca a questa domanda: la migliore Università telematica con Lettere è in genere quella che maggiormente si confà alle tue esigenze. Gli atenei telematici, grazie alla grande flessibilità del metodo didattico, sono in grado di adattarsi alle tue necessità e di rendere il corso di studi in linea con le tue esigenze e con i tuoi impegni. La presenza di docenti disponibili e tutor dedicati facilita la fase di orientamento e guida passo dopo passo il tuo percorso, evitando perdite di tempo o rallentamenti dovuti a questioni burocratiche.

Aspetti da tenere in considerazione per una valutazione complessiva della migliore università telematica sono l’offerta didattica, la possibilità di accedere a sedi dell’ateneo vicini a dove si vive, la qualità della piattaforma di studio, la ricchezza di indirizzi e specializzazioni, perché no, il costo.

L’Università Telematica Guglielmo Marconi, ad esempio, si fa apprezzare per la qualità didattica del corso di laurea magistrale e per la sua politica dei costi, decisamente accessibili. Per chi intende dotarsi di basi valide per il perseguimento degli studi e per possibili sbocchi professionali nel campo dello spettacolo e della produzione culturale, la migliore università online con Lettere può essere l’Università Telematica eCampus. Uno dei punti di forza dell’Università Telematica Niccolò Cusano, invece, è sicuramente l’importante campus universitario che mette a disposizione dei propri studenti. L’Università Telematica Pegaso risulta invece estremamente vantaggiosa per la sua capillare distribuzione in tutta la penisola ,mentre l’Università Telematica Mercatorum si fa apprezzare per il suo approccio sempre pratico nella ricerca di un ponte tra studio e impiego.

In generale occorre dire che ognuna delle università telematiche riconosciute dal MIUR ha una serie di prerogative e caratteristiche che potrebbero essere perfette per le tue esigenze. Ti invitiamo quindi a contattarci attraverso il form che trovi a fine pagina e scoprire con loro il percorso formativo più adatto a te.

Lettere online nelle principali città italiane

Le Università telematiche godono in generale di una diffusa rete di sedi dislocate nelle principali città italiane e spesso anche nei capoluoghi di provincia: avere a disposizione una sede del proprio ateneo vicino a casa agevola una serie di comunicazioni e semplifica l’accesso ai servizi, ai contatti con la segreteria didattica e, quando possibile, alle sessioni d’esame.

Lettere online è un corso che trova buona diffusione: non è quindi affatto difficile riuscire a trovare il corso adatto alle proprie esigenze non lontano da dove si vive. Vediamo gli indirizzi di riferimento nelle principali città italiane.

Lettere online a Roma: sedi e atenei online

Studiare Lettere online a Roma risulta piuttosto semplice, grazie alla presenza di tutti gli atenei citati in questa guida. Ecco dunque gli indirizzi:

Unimarconi : via Plinio, 44

: via Plinio, 44 eCampus : via Matera, 18

: via Matera, 18 Unicusano , Via Don Carlo Gnocchi, 3

, Via Don Carlo Gnocchi, 3 Unimercatorum : Piazza Sallustio, 21

: Piazza Sallustio, 21 Unipegaso: via di S. Pantaleo, 66 – Via Panisperna, 207

Lettere online a Milano: sedi e atenei online

Per quanto non ci sia una sede principale di un’Università Telematica che eroga Lettere online a Milano, chi vuole studiare nel capoluogo lombardo non avrà problemi, grazie alla presenza delle sedi di tutti gli atenei.

Unimarconi: via Guido Cavalcanti, 5

eCampus: via Privata Chioggia, 4

Unicusano – Via Bergamo, 11

Mercatorum: via Santa Maria Valle, 2

Unipegaso: via Santa Maria Valle, 2

Lettere online a Torino: sedi e atenei online

Chi desidera seguire Lettere online a Torino può contare sulle seguenti sedi:

eCampus: Galleria S.Federico, 16/C

Unicusano – via Ottavio Revel, 20

Mercatorum: via Andrea Massena, 20

Unipegaso: Piazza Castello, 99

Unimarconi non ha invece una sede propria in Piemonte: per gli esami occorre quindi fare riferimento al Centro informativo in convenzione Istituto paritario Alexandria (sito in Via Don Luigi Orione, 1 – 15121 Alessandria).

Lettere online a Napoli: sedie e atenei online

Lettere online a Napoli è facilmente frequentabile presso Unipegaso, che ha la sua sede centrale. eCampus, Unicusano e Unimarconi sono invece presenti con sedi d’esame. Mercatorum si affida invece alla sede delle Camere di Commercio.

Unimarconi: via Alfonso d’Avalos, 25

eCampus: piazza G.Bovio, 22

Unicusano – Piazzetta Matilde Serao, 40

Mercatorum: Corso Meridionale, 58

Unipegaso: piazza Trieste e Trento, 48 – via Santa Chiara 49/c

Perché scegliere un’Università di Lettere online?

L’iscrizione al corso di laurea telematica in Lettere consente di ottenere un titolo di studio in tutto e per tutto equivalente a quello che si ottiene con un corso di studi in presenza, tradizionale.

I corsi di laurea online sono, come già abbiamo avuto modo di dire in questa guida, equiparati dal MIUR a quelli delle università statali e consentono di accedere oltre che alle selezioni per l’impiego, ai concorsi nazionali previsti per legge.

Il corso di laurea in Lettere on line è basato quasi esclusivamente su materie teoriche: è perfetto quindi per studenti e lavoratori che non hanno la possibilità di seguire le lezioni in presenza ed è particolarmente adatto per tutti quegli studenti lavoratori che hanno necessità di gestire il tempo da dedicare allo studio in base alle proprie necessità. Grazie alle facoltà online è possibile dunque coniugare impegni didattici e vita privata, lavoro ed esami e sarà più semplice terminare il corso di studi nel tempo stabilito.

Studiare in una università telematica consente di avere accesso alle lezioni in qualunque momento, senza limitazioni, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. Ciò è possibile grazie alle piattaforme telematiche che ogni Ateneo online ha sviluppato in base alla propria esperienza e alle proprie prerogative: ogni studente è dotato di username e password per l’accesso alla piattaforma e a tutti i materiali didattici in essa contenuti.

La sua attività per quanto concerne le esercitazioni o la visione delle videolezioni viene registrata e monitorata, ed è valida nel computo dei crediti formativi (che devono essere 180 alla fine del percorso triennale e 120 al termine di quello magistrale) da accumulare per il passaggio degli esami.

Le università telematiche però offrono anche altri vantaggi: le iscrizioni ai corsi sono infatti aperte tutto l’anno, non necessitano di test d’ingresso e il requisito fondamentale è il possedimento di un diploma di scuola superiore.

Le prove finali relative ai singoli esami devono in generale essere sostenute con modalità in presenza: occorre però considerare che il periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19 che stiamo vivendo obbliga gli atenei a optare per soluzioni differenti e in linea con quanto viene di volta in volta comunicato dagli organi superiori.

La nostra guida ai corsi di laurea online in lettere al momento finisce qui. Se desideri avere ulteriori informazioni, ti invitiamo a compilare il form di fine pagina.