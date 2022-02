Questo 2022 ha registrato un boom di assunzioni nelle compagnie aeree: ottime notizie per chi pensa di diventare pilota di linea. Ita Airways prevede di prendere circa 300 piloti, AeroItalia invece punta a 2500 assunzioni tra personale di volo e di terra entro il 2023, Ryanair recluta 2mila piloti in tre anni e Eurowings 1500. Non sono le sole: discorso simile anche per Wizzair che punta a quota 800. Insomma, se il tuo sogno è diventare pilota di volo questo è un buon momento per investire sulla tua formazione.

L’iter da seguire ha una durata di due anni e prevede – in possesso di requisiti fisici e psicologici – di seguire un corso di addestramento presso una FTO, Flight Training Organization, approvato dalle Autorità Aeronautiche nazionali. Esistono 3 tipi di licenze possibili:

LICENZA PPL: voli privati a scopo turistico: un corso teorico e pratico che comprenda almeno 45 ore di volo.

LICENZA CPL E ATPL: il corso modulare per essere un pilota privato di velivolo o elicottero più un addestramento per ottenere la licenza di pilota commerciale, e infine sostenere un esame per diventare pilota di linea. Il corso integrato – ATPL – è un semplice addestramento teorico di 750 ore.

I costi sono piuttosto impegnativi:

PPL , dai 10 000 ai 15 000 euro

, dai 10 000 ai 15 000 euro CPL , da 25 000 ai 30 000 euro

, da 25 000 ai 30 000 euro ATPL, dai 45 000 ai 70 000 euro

Sarebbe meglio, anche, avere meno di 30 anni. Non è requisito fondamentale, ma essere ancora nella fascia di età tra i 20 e i 30 anni ti darà molte più possibilità di essere assunto, perché c’è una propensione a scegliere sempre personale molto giovane.

Tieni presente, comunque, che un pilota di linea guadagna tra i 2500 e i 3000€ mensili; per i voli continentali la cifra si alza fino a raggiungere i 7000€ al mese quindi l’investimento è ampiamente ripagato!

Scuole di Volo: le migliori in Italia

Ecco un elenco delle 10 migliori scuole d’Italia:

Aeroclub Valle d’Aosta corso PPL

Urbe Aero (Roma) da zero ad ATPL

Sky Services (Napoli) da zero ad ATPL

Sky Services (Brindisi) da zero ad ATPL

Aeroclub Capua corso PPL

Aeroclub Bari da zero ad ATPL

Aeroclub Palermo corso PPL

Aeroclub Catania da zero ad ATPL

Aeroclub Torino (Aeritalia – Torino) corso PPL

Turin Flying Institute (Caselle – Torino) da 0 ad ATPL

Le possibilità sono davvero tantissime e qui te ne abbiamo riportate solo 10. Puoi consultare l’elenco completo e verificare che ce ne sia una proprio vicino a casa tua in modo da poter gestire l’addestramento senza bisogno di calcolare anche i costi di trasferta. Che aspetti? Questo è il momento giusto per te!