Secondo la Elab Education Laboratory – società internazionale di consulenza che aiuta i ragazzi a scegliere l’università all’estero più adatta alle loro esigenze e a svolgere tutte le pratiche burocratiche necessarie per essere ammessi – ci sono alcuni corsi specifici che saranno maggiormente richiesti nel 2022: se il tuo sogno è quello di lasciare l’Italia per intraprendere degli studi internazionali e sfondare nel mercato del lavoro straniero in questa guida troverai tante indicazioni sulle università migliori per studiare all’estero nel 2022.

Quali sono le migliori università per studiare all’estero?

Secondo l’Elab Education Laboratory l’attenzione dei ragazzi per l’anno 2022 sarà puntato sugli studi sanitari (Medicina e Psicologia in prima linea): questa tendenza è sicuramente figlia della terribile pandemia che stiamo vivendo e che inevitabilmente ci condiziona tutti. Cresce l’interesse anche per l’architettura (nel 2021 + 8,5% rispetto all’anno precedente) e le preferenze si indirizzano su Irlanda e Spagna. Con una leggera preferenza per la prima, dove oltre alla lingua inglese, c’è la garanzia di esenzione dal pagamento delle tasse universitarie per chi proviene dall’Ue. Stesso trattamento anche in Germania, che ha dalla sua due importantissimi centri finanziari e accademici (Monaco e Francoforte). Non è tutto: molte università tedesche offrono anche un biglietto semestrale per visitare il Paese in bus, treno, metro e tram a prezzi ridotti o addirittura gratis.

Per chi si volesse avventurare un poco più in là, la migliore università in assoluto si trova negli Stati Uniti ed è la Massachusetts Institute of Technology (nota come MIT). Segue l’Università di Stanford e, a poca distanza, l’Università di Harvard. Per chi avesse, invece, interesse per il giornalismo c’è una sola scelta: la Columbia University di New York! I costi d’iscrizione sono molto alti ma la qualità della formazione è ampiamente ripagata.

Se sogni un futuro più esotico, sono tantissimi gli studenti che scelgono il Sud Africa come meta per i loro studi: 700 riserve naturali pubbliche, 19 parchi nazionali, una fauna strepitosa e veramente tanto da imparare da una metropoli che non dorme mai. Le migliori università del Sud Africa sono Università di Città del Capo, Università di Witwatersrand e Università di Johannesburg. Puoi scegliere tu in base alla zona che ritieni più interessante e al tipo di studi che vuoi fare. Il costo della vita è molto basso (ci aggiriamo intorno ai 500 euro al mese) e le esperienze che farai saranno assolutamente straordinarie.

Un ultimo consiglio: non scegliere solo in base al Paese di destinazione. Prendi in esame tutto: alcune università sono più famose per alcuni corsi di studio rispetto ad altre e questo può essere sicuramente un buon punto da cui partire.