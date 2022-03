Siamo cresciuti con Law and Order, Bull e Ally McBeal; siamo la generazione di Perry Mason e Un Giorno in Pretura, siamo quelli de Le Regole del Delitto Perfetto e Suit. Non a caso sono tantissimi in Italia i ragazzi che dopo l’Esame di Maturità decidono di investire nella propria formazione spostandosi all’estero per studiare Giurisprudenza. Se il tuo sogno è quello di calcare le aule dei grandi tribunali internazionali, dovresti valutare la possibilità di frequentare un ateneo rinomato magari puntando a ottenere una borsa di studio. In questo articolo di proponiamo una lista dei migliori atenei per studiare Legge all’estero.

Dove studiare legge all’estero

Il panorama di atenei che propongono un’offerta formativa solida nell’ambito della Giurisprudenza sono tantissimi e bisogna districarsi per riuscire ad identificare i migliori vicino e lontano da casa. Iniziamo con il dire che molto dipenderà dal tipo di Diritto a cui sei interessato. Sei appassionato di criminologia o di bilanci? Di truffa o di diritto internazionale?

In Europa le migliori università per studiare Legge, sono:

Vesalius College, Bruxelles

Università di Tilburg

Università di scienze applicate Reno-Waal

Università Anglo-Americana LLB di Praga

Diritto LLB nella società, Università di Vrije

Nel Regno Unito, invece, puoi contare su:

Università di Oxford

Università di Cambridge

London School of Economics and Political Science

University College Londra, Regno Unito

King’s College Londra

Se, invece, sogni in grande e spostarti molto di più, devi sapere che le migliori facoltà di Legge al mondo si trovano negli Stati Uniti:

Harvard è considerata universalmente la migliore al mondo per lo studio della Giurisprudenza;

Yale;

New York University;

Stanford University;

University of Chicago;

University of California, Berkeley.

Le possibilità sono moltissime: si va da corsi di laurea ai master, ai seminari tenuti dai docenti migliori al mondo. Una menzione particolare, poi, meritano due insospettabili Paesi: il Cile e il Sud Africa. Il primo in particolare, ha cinque università tra le prime 200 al mondo, guidate dalla Pontificia Universidad Católica de Chile. Se vuoi, invece, fare un’esperienza di vita spostandoti nel continente nero, la migliore università è sicuramente quella di Città del Capo. Cartina geografica alla mano ora devi solo scegliere il tuo indirizzo e…iniziare a fare i bagagli!