Si attendono ancora alcuni dettagli ma si conoscono già le linee che detteranno le regole per l’esame di terza media 2022. Ci saranno:

due prove scritte: una di italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche;

una di italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche; un colloquio in cui saranno accertate anche le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’Educazione civica, che avrà inizio con l’esposizione di una tesina

Gli esami si svolgeranno nel periodo compreso tra l’ultimo giorno di scuola e il 30 giugno e i voti saranno espressi in decimi. Una parte fondamentale di tutte le prove sarà l’esposizione di una tesina originale e strutturata. In questa breve guida ti daremo dei consigli su come sceglierla e ti spiegheremo perché uscire fuori dagli schemi, in questo caso, potrebbe essere un’ottima idea.

Tesine Originali Esame Terza Media 2022: le migliori per fare colpo

Se farai dei buoni scritti, per prendere il massimo all’esame di terza media 2022 avrai bisogno di un buon voto all’orale. Il colloquio con la commissione inizierà con l’esposizione di una tesina originale da cui poi i docenti trarranno spunto per farti delle domande sul programma di studio. Se non controllerai a pieno la tesina, potrebbero porti dei quesiti che potrebbero metterti in difficoltà; stesso problema se porti una tesina banale, una di quelle già presentate dai tuoi compagni. Ecco perché, partire da una buona base è fondamentale per la riuscita del tuo esame.

La tesina per l’esame di terza media 2022 dovrebbe essere attinente ai tuoi gusti, dovresti iniziare il colloquio spiegando alla commissione perché l’hai scelta e perché quell’argomento ti sta particolarmente a cuore, scendendo poi nel dettaglio delle singole materie e approfondendo il programma portato avanti nei 3 anni di studio alle scuole medie. Qui ti proponiamo un elenco di tesine originali e interessanti che potresti portare in sede di valutazione:

Tesina sulla famiglia : la famiglia è importante per tutti, si tratta di un argomento che sta a cuore i grandi come i bambini e di famiglie di cui parlare, la storia, la letteratura, lo sport come la musica ne è assolutamente piena.

: la famiglia è importante per tutti, si tratta di un argomento che sta a cuore i grandi come i bambini e di famiglie di cui parlare, la storia, la letteratura, lo sport come la musica ne è assolutamente piena. Tesina sulle serie tv : le serie tv sono un altro argomento che appassiona tutti, sono conosciute e si adattano molto bene ai programmi scolastici.

: le serie tv sono un altro argomento che appassiona tutti, sono conosciute e si adattano molto bene ai programmi scolastici. Tesina su Harry Potter: i collegamenti sono davvero tantissimi e dimostrare di conoscere tutta la saga esprime anche alla commissione il tuo interesse per i libri e la letteratura in genere.

Questi sono solo alcuni esempi, ma di tesine originali ce ne sono davvero tantissime: dai sfogo alla tua fantasia per portare a casa un voto altissimo all’esame di terza media 2022.