Scegli Unimarconi per iniziare il tuo percorso universitario all’insegna dell’innovazione e della qualità della formazione

Settembre, si sa, è il mese dei test d’ingresso per decine di migliaia di aspiranti matricole che tentano l’accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso, siano esse ad accesso programmato nazionale come medicina o professioni sanitarie, oppure a numero chiuso “locale” (ovvero dove sono i singoli atenei a decidere se e come fare i test d’ammissione) come psicologia, ingegneria o economia.

Ottobre, invece, è il mese delle scelte per tutti coloro che non hanno superato il test d’ammissione e devono decidere cosa fare del loro futuro immediato. La decisione non è certamente facile perché è necessario buttarsi subito alle spalle la delusione di non aver superato il test e trovare in tempi brevi una soluzione alternativa per non rischiare di perdere un anno.

La vita ci insegna, però, che spesso quello che vediamo come un ostacolo può rappresentare, invece, un’opportunità. Anche questo caso non fa eccezione: non aver superato il test ci può far considerare tutta una serie di alternative che poi magari scopriremo essere molto più congeniali alle nostre esigenze rispetto a quanto pensassimo.

Un esempio pratico in tal senso è sicuramente rappresentato dalle università telematiche e, in modo particolare, da Unimarconi, la prima università digitale italiana. Nata nel 2004, l’Università degli Studi Guglielmo Marconi è stato infatti il primo ateneo a proporre ai propri studenti un modello di didattica online che garantisce loro numerosi vantaggi, tra cui in primis proprio la possibilità di accedere ai corsi di laurea senza dover sostenere nessun test d’ingresso. Questo vale anche per facoltà come Psicologia, Economia o Ingegneria che nella maggior parte degli atenei italiani prevedono invece uno sbarramento all’entrata.

Ma gli aspetti positivi non finiscono certo qui. La modalità e-learning, infatti, permette di studiare quando e dove si vuole: le videolezioni e tutti i materiali sono caricati all’interno dell’innovativa piattaforma Virtual Campus, accessibile tramite la propria area riservata MyUnimarconi, e sono consultabili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite qualsiasi dispositivo connesso a Internet. L’ideale per chi lavora o comunque non ha tempo per frequentare fisicamente l’università per seguire le lezioni.

Unimarconi è riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca e da oltre 18 anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per la qualità e l’innovazione dell’offerta didattica, oltre che per l’eccellenza della ricerca accademica.

23 corsi di laurea tra cui scegliere, iscrizioni sempre aperte: Unimarconi è sicuramente la scelta migliore per il tuo futuro!

Articolo sponsorizzato