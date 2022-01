L’Università degli Studi Guglielmo Marconi è una tra le più longeve università telematiche sul territorio italiano; è stata riconosciuta dal MIUR con D.M. 1 marzo 2004 e conta ad oggi più di 100.000 iscritti.

Unimarconi, che ha diverse sedi su tutto il territorio propone un’offerta formativa innovativa che viene condivisa con gli studenti su un’innovativa piattaforma e-learning in cui le lezioni sono online e visionabili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’ateneo da anni punta su qualità ed eccellenza investendo anche sul mercato internazionale per permettere ai suoi studenti di intraprendere poi una carriera solida con moltissimi sbocchi professionali.

Nel corso degli anni, l’università telematica Guglielmo Marconi ha partecipato sia in qualità di coordinatore che in quella di partner a più di 60 progetti di ricerca, diventando a tutti gli effetti un punto di riferimento in Europa per diversi programmi, tra cui Erasmus +, LLP e Tempus, Alfa.

Un’attenzione particolare viene rivolta alla scelta del corpo docente considerato molto qualificato e disponibile nei confronti degli studenti che riescono poi a trovare in tutor e insegnanti un valido supporto alla formazione.

Le lezioni possono essere seguite digitalmente e i docenti sono sempre presenti per fornire chiarimenti o suggerire testi di approfondimento per le singole materie. I tutor invece sono impegnati nell’arduo compito di fornire agli studenti tutte le informazioni e gli aiuti necessari per portare a termine il percorso di studi. Nei prossimi paragrafi approfondiremo tutte le attività legate all’università telematica Guglielmo Marconi cercando di rispondere all’annosa domanda se questo ateneo online sia paragonabile o meno a una qualsiasi università frontale.

Al termine della guida troverai un form dedicato all'inserimento dei tuoi dati personali: compilandolo verrai contattato tempestivamente da un nostro esperto che, a titolo gratuito e senza impegno, ti fornirà tutte le informazioni di cui hai bisogno su questo e sugli altri atenei online e qualora lo desiderassi, ti guiderà nell'iscrizione a una delle facoltà da te scelta.

Offerta formativa Unimarconi: corsi di laurea e master

L’ateneo online Unimarconi ha un’offerta formativa molto variegata: si possono frequentare lauree triennali, lauree magistrali, corsi singoli, da 24 cfu e master di primo e secondo livello. Nella tabella che trovi di seguito sono elencati tutti i corsi di laurea disponibili:

Corsi di Laurea Triennali Unimarconi:

Classe Area Corso di laurea [L-07] Ingegneria Civile Ingegneria Civile [L-08] Ingegneria Informatica Ingegneria Informatica [L-09] Ingegneria Industriale Ingegneria Industriale (Sicurezza) [L-09] Ingegneria Industriale Ingegneria Industriale (Energetico e Nucleare) [L-09] Ingegneria Industriale Ingegneria Industriale [L-10] Lettere Lettere (Lingue Moderne) [L-10] Lettere Lettere (Moderno) [L-10] Lettere Lettere (Classico) [L-14] Giurisprudenza Esperto Giuridico Immobiliare [L-14] Giurisprudenza Scienze delle Investigazioni Private e Pubbliche [L-14] Giurisprudenza Scienze dei Servizi Giuridici [L-19] Scienze della Formazione Scienze dell’Educazione e della Formazione (Educazione Sociale e di Comunità) [L-19] Scienze della Formazione Scienze dell’Educazione e della Formazione (Educatore nei Servizi per l’Infanzia) [L-20] Scienze della Comunicazione Scienze della Comunicazione e Media Digitali [L-24] Psicologia Psicologia del Lavoro e dell’Economia [L-24] Psicologia Scienze e Tecniche Psicologiche [L-33] Economia Scienze Economiche (Aziendale) [L-33] Economia Scienze Economiche (Generale) [L-36] Scienze Politiche Scienze Politiche e Relazioni Internazionali

Corsi di Laurea Magistrale Unimarconi:

Classe Area Corso di laurea [LM-14] Filologia Filologia e Letterature Moderne [LM-23] Ingegneria Civile Ingegneria Civile e Ambientale [LM-31] Ingegneria Gestionale Ingegneria Gestionale [LM-32] Ingegneria Informatica Ingegneria Informatica (Digital Transformation e Data Science) [LM-32] Ingegneria Informatica Ingegneria Informatica (Infrastrutture Digitali e Internet delle Cose) [LM-32] Ingegneria Informatica Ingegneria Informatica (Sistemi Informativi e Qualità del Software) [LM-33] Ingegneria Energetica Ingegneria Industriale (Energetico e Nucleare) [LM-33] Ingegneria Industriale Ingegneria Industriale [LM-38] Lingue Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale [LM-51] Psicologia Psicologia [LM-56] Economia Scienze dell’Economia [LM-62] Scienze Politiche Scienze Politiche [LM-85] Pedagogia Pedagogia [LMG-01] Giurisprudenza Giurisprudenza

Per essere ammessi ai corsi di laurea triennali bisogna essere in possesso del titolo di istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo estero ritenuto compatibile; per essere ammessi alla laurea specialistica, invece, occorre una laurea triennale o titolo equivalente. Tutti i corsi appartengono ad una specifica area tematica e anche i master appartengono a queste stesse aree.

Non solo: a questa già ampia offerta formativa si aggiungono i corsi di perfezionamento e aggiornamento. Il più frequentato è senza dubbio quello da 24 CFU, che si focalizza principalmente sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; cfu necessari per accedere all’insegnamento. A questi crediti si aggiungerà poi un tirocinio per completare l’inserimento nella funzione docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Per chi ne facesse richiesta, ci sarebbe anche la possibilità di frequentare corsi singoli. Si può accedere anche se già in possesso di titolo di laurea o se si sta ancora studiando in altre università (anche all’estero) e sono utili per approfondire specifiche tematiche e specializzarsi in un determinato settore. Ci si può iscrivere a diversi corsi di insegnamento per le motivazioni più svariate (principalmente professionali).

Recentemente l’Università Online Guglielmo Marconi ha aperto un nuovo corso di laurea, Industry 4.0, per approfondire le trasformazioni tecnologiche nella progettazione, produzione e distribuzione di sistemi e prodotti. L’argomento è molto attuale e il corso sta riscuotendo un incredibile successo.

Fra i corsi più amati ci sono quelli erogati in lingua straniera (russo, greco, spagnolo e inglese) e quelli per accedere al concorso per le discipline legali. Tra i master i più frequentati sono: Master in Scienze della pubblica amministrazione, all’interno della facoltà di scienze Politiche, Master in Governo del territorio all’interno della facoltà di Scienze e Tecnologie Applicata, Master in Scienze Criminologiche, nella facoltà di scienze della Formazione e Master in Global marketing e Relazioni Commerciali Internazionali nella facoltà di Economia.

I corsi di laurea Unimarconi sono davvero tantissimi per un’offerta formativa variegata e flessibile. I docenti sono molto amati ed è veramente difficile per gli studenti finire fuori corso. Nel prossimo paragrafo studieremo la storia e l’evoluzione dell’Università Online Guglielmo Marconi per capire quanto sia effettivamente affidabile.

Al termine della guida poi, a conferma di questo dato, puoi compilare il form online che ti permetterà con l'aiuto di un nostro consulente di accedere direttamente all'iscrizione ad un prezzo scontato grazie alla enorme quantità di convenzioni stipulate dallo stesso ateneo. Inserendo i tuoi dati potrai anche richiedere un ausilio per portare a termine la pratica del riconoscimento CFU per l'iscrizione alla laurea magistrale o il cambio ateneo, sia esso telematico o tradizionale.

La storia dell’università Guglielmo Marconi

L’università online Guglielmo Marconi, riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione e fondata nel 2004, è stata originariamente promossa dalla Fondazione Tertium, un consorzio formato dalla Cassa di Risparmio di Roma, dal Consorzio Interuniversitario FOR.COM “Formazione per la Comunicazione”, da WIND Telecomunicazioni, dalla Cassa di Risparmio di Bologna ” e da CARISBO, NTA Srl.

Pur essendo un’università online si è pensato nel corso degli anni di creare un campus a Roma, situato nel quartiere Prati, composto dalla segreteria studenti, dalla segreteria amministrativa e da tutto ciò che occorre per rendere un campus universitario degno di questa denominazione.

L’idea di avere anche un luogo fisico di ritrovo ha sempre generato entusiasmo negli studenti che delle università online hanno sempre lamentato la mancanza di contatto e l’impossibilità di ritrovo con i propri colleghi, per un confronto sul percorso o anche sugli esami da sostenere.

Nel prossimo paragrafo parleremo del valore della laurea Unimarconi e del suo accreditamento presso il Miur per riuscire a scoprire se il titolo è valido a tutti gli effetti come quello conseguito in un'università frontale.

Quanto costa Unimarconi: costi, convenzioni, borse di studio

I costi dei corsi di laurea della Unimarconi hanno un importo variabile compreso tra i € 1.600 e i € 2.400. L’oscillazione è dovuta alla possibilità di avere delle agevolazioni in funzione delle convenzioni stipulate dall’ateneo con enti pubblici e privati.

Anche i master non hanno un costo fisso ma la variabilità si estende da un minimo di €2700 a un massimo €2.900 Fa eccezione i Master in Diritto Tributario (MDT) il cui importo ammonta a € 1.500 e in Executive MBA (EMBA) che ammonta a circa € 2.500. I master possono essere di primo livello, se per accedere basta la laurea triennale o di secondo grado se occorre la specialistica.

I corsi singoli hanno un costo che varia tra i 400 e i 500 euro e garantiscono 6 CFU al conseguimento della prova d’esame. I costi dell’Unimarconi possono essere abbattuti grazie a convenzioni e borse di studio di cui parleremo tra poco e scaglionati in diverse rate per permettono un’iscrizione a tempo parziale, detraendo il 50% del costo annuo complessivo.

Alla retta annuale prevista per tutti i corsi bisogna aggiungere un importo di 250 euro per i diritti di segreteria da pagare in soluzione unica all’atto di immatricolazione e 140 Euro di tassa regionale da rinnovare ogni anno, prevista sia per le università telematiche che quelle frontali.

Per gli esami in Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna e Puglia, inoltre, è previsto il pagamento di € 30 per ogni esame da sostenere. In Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Veneto invece il costo è di € 45 a esame.

I pagamenti si effettuano o in Banca o alle Poste o direttamente online. È possibile effettuare un servizio di addebito diretto in conto corrente DirectPay. Riceverai in prossimità delle scadenze un avviso per ricordarti il pagamento da sostenere e non rischiare di rimanere indietro con gli esami universitari.

Se vuoi accedere alle borse di studio Unimarconi devi sapere che l’università non ha un programma specifico, ma periodicamente vengono pubblicati dei bandi con tutte le specifiche dedicate agli studenti più talentuosi ma con meno possibilità. Diverso il discorso per le convenzioni Unimarconi che sono numerosissime.

Nel prossimo paragrafo analizzeremo le recensioni che si trovano online sull’Università degli Studi Guglielmo Marconi con particolare menzione ai commenti negativi per capire come viene valutato l’ateneo da parte delle persone che lo hanno già frequentato.

Opinioni e recensioni su Unimarconi

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi è molto apprezzata dagli studenti che l’hanno frequentata. Non solo per la sua offerta formativa, ma anche per la sua precisione e il suo rigore, oltre che la massima disponibilità da parte del corpo docente e della segreteria.

Viene spesso menzionata la puntualità nelle comunicazioni da parte dei professori, la semplicità delle slide che facilitano lo studio e agevolano la comprensione dei testi assegnati, ma soprattutto la gentilezza e l’utilità dimostrata sempre dai tutor che si mettono a disposizione degli studenti confermato la qualità dell’Università Guglielmo Marconi.

Alla puntualità si unisce la flessibilità propria delle università telematiche: i corsi sono tutti erogati online e si può studiare da qualsiasi angolo della Terra purché provvisti di una connessione ad internet e di un device adeguato, sia esso laptop, smartphone o tablet. Curiosando tra le opinioni 2021, si rimane impressionati dal grande entusiasmo dimostrato per l’offerta formativa. L’Unimarconi ha, infatti, scelto di rappresentare 6 fra le facoltà più frequentate in Italia: Lettere e Filosofia, Scienze dell’Educazione e della Formazione, Economia, Giurisprudenza e Ingegneria.

Un altro grande vantaggio è rappresentato dal fatto che non è l’università con il maggiore numero di iscritti: questo consente agli studenti di essere molto seguiti e dalle recensioni questo traspare. Anche le valutazioni Anvur ogni anno hanno punteggi molto elevati: Unimarconi complessivamente è considerata una buona università.

L’Università Guglielmo Marconi non può essere qualificato come facile o difficile perché il criterio è troppo soggettivo ma gli studenti nelle loro opinioni rese note online, sottolineano che gli esami sono abbordabili nonostante siano spesso a risposta aperta, una modalità che premia i più studiosi ma che permette di esprimersi al massimo anche agli studenti con maggiori difficoltà.

In rete è difficile trovare opinioni negative su Unimarconi: c’è solo un ex studente che ha parlato di scarsa flessibilità del programma che non permette un cambio di indirizzo in corsa. Si tratta comunque di un caso isolato circoscritto ad un solo corso di laurea.

Nel prossimo paragrafo affronteremo il discorso legato alle lezioni e alla piattaforma di e-learning.

Valore laurea e riconoscimento MIUR

Iniziamo con il dire subito che la laurea Unimarconi è legalmente riconosciuta. Il titolo conseguito all’interno dell’ateneo online ha lo stesso valore legale di qualsiasi titolo conseguito in una qualsiasi università tradizionale. Con l’acquisizione di questo riconoscimento si può partecipare a concorsi pubblici o privati ed essere assunti in tutte le aziende, previo colloquio conoscitivo.

L’università degli studi Guglielmo Marconi è riconosciuta dal Miur dal 2004. Inizialmente c’era molto scetticismo intorno a questo tipo di percorso di studi ma oggi sono equiparate a tutte le altre università.

Non esiste differenza nel frequentare un ateneo telematico o uno classico in relazione al valore del titolo accademico di cui uno studente entrerà in possesso. Durante i colloqui non vengono chiesti gli attestati di laurea e la fama delle università telematiche è cresciuta così tanto che, in alcuni casi, viene considerato addirittura un valore aggiunto.

Ogni anno il MIUR (Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca) attraverso l’azione diretta dell’ANVUR, ente anch’esso pubblico, monitora l’operato di tutte le università italiane (tradizionali e telematiche) assegnando un punteggio e stilando una classifica delle migliori per fornire agli studenti tutte le carte necessarie ad avere un quadro aggiornato della situazione formativa italiana. La votazione ottenuta da Unimarconi nel 2019 è stata 5,08, condizionata, però, alla soluzione di alcune criticità.

Il titolo conseguito presso Unimarconi ha validità anche oltre i confini italiani, all’interno della Comunità Europea e in tutti i Paesi con cui sono stati siglati accordi bilaterali. Si tratta di un titolo valido a tutti gli effetti, l’unico inconveniente che può capitare nel caso di specifici corsi di laurea o atenei è che venga richiesto di integrare il suo piano di studi con alcuni insegnamenti per il lavoro che si andrà poi a svolgere oltre i confini.

Una volta conseguita la laurea potrai decidere se continuare gli studi nello stesso ateneo o in uno situato all’estero oppure se avviare la tua carriera lavorativa e procedere in quella direzione. Nel prossimo paragrafo affronteremo il tema dei costi all’interno dell’Unimarconi, per capire se possa o meno essere l’università adatta a te.

Tieni presente che l'importo complessivo può essere ridotto in base alle convenzioni e alle borse di studio messe a disposizione dall'ateneo.

Lezioni e piattaforma e-learning

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi utilizza una modalità di apprendimento denominata e-learning che consiste nella produzione di audio e video lezioni, oltre che materiale didattico online visitabile da qualsiasi posto nel mondo purché provvisti di computer o di qualsiasi device connesso a internet. Ci sono anche aule e laboratori virtuali che permettono di mantenere il contatto tra docente e studente nonostante la modalità telematica.

Le lezioni possono essere seguite 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed essere poi revisionate una seconda volta. Se ti sorge qualche dubbio puoi contattare in diretta docenti e tutor e avere con loro un confronto o chiedere materiale aggiuntivo a supporto. Puoi studiare nel tempo libero o di notte: l’Unimarconi, infatti, è perfetta per tutti gli studenti che lavorano e studiano contemporaneamente, che vogliono presto dare avvio alla loro carriera o che hanno obblighi familiari stringenti.

Nel prossimo paragrafo affronteremo la questione legata agli esami per capire come ci si può prenotare e quali sono i requisiti necessari per accedere alla prova.

Gli esami presso Unimarconi

L’università degli studi Guglielmo Marconi ha un’app dedicata, MyUnimarconi, dove si possono anche prenotare gli esami a patto di essere in pari con il pagamento delle rate universitarie e di non aver oltrepassato i 18 giorni dalla data dell’appello. Una volta espletata la procedura, riceverai conferma della prenotazione tramite e-mail.

Ogni anno potrai sostenere fino a 10 sessioni d’esame per anno accademico presso la sede centrale di Roma e fino a 5 sessioni d’esame fuori sede; per conoscere le date dei prossimi appelli devi accedere alla app o visitare il sito internet dell’ateneo. Le prove si svolgono sia in forma scritta che orale.

Le prove scritte sono a risposta aperta e questo sarà la possibilità agli studenti timidi ma preparati di emergere. Durante l’emergenza sanitaria le prove si sono svolte completamente online ma ora si possono svolgere anche in presenza in una delle numerose sedi dell’ateneo.

Al termine di tutti gli esami si potrà richiedere la tesi. Per darla in Unimarconi bisognerà essere in regola con i pagamenti e rivolgersi a un professore che assumerà il ruolo di relatore. Bisognerà consegnare un modulo in segreteria e per la discussione si avranno a disposizione dai 10 ai 20 minuti.

Ci saranno 3 sessioni di laurea ogni anno: una invernale, una estiva e una autunnale. Dovrai presentare la domanda almeno 7 mesi prima della discussione. La nostra guida si avvia alla conclusione: nel prossimo paragrafo parleremo delle iscrizioni e poi delle sedi presenti sul territorio.

Iscrizioni: come e quando iscriversi

A Unimarconi ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell’anno senza costi aggiuntivi. È importante non commettere errori soprattutto se di mezzo c’è anche la pratica per il riconoscimento CFU per cui ti consigliamo di rivolgerti ad un consulente in grado di guidarti in questo iter burocratico.

Non ci sono vincoli se non quello di non procedere a diverse iscrizioni per corsi di studio differenti. Ricordiamo che per accedere ad un corso di laurea breve occorre il diploma di maturità o titolo equivalente e per la laurea magistrale il titolo di laurea triennale.

La domanda di iscrizione deve pervenire corredata dai seguenti documenti:

La ricevuta pagamento tassa regionale per il diritto di studio

2 foto tessere

Autocertificazione del titolo di accesso

Ricevuta del pagamento effettuato con bonifico bancaria, bollettino postale o pagamento digitale

Fotocopia codice fiscale firmata in originale

Fotocopia fronte/retro firmata in originale di un documento d’identità

Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati

Modulo Riconoscimento CFU con eventuali certificazioni necessarie

La pratica di riconoscimento CFU è molto complicata e si rischia facilmente di incorrere in errore per cui la soluzione migliore è quella di farsi assistere da un esperto. Il rischio altrimenti è quello di non vedersi riconosciuti alcuni esami e di perdere ore di studio già certificate.

Nel prossimo paragrafo riporteremo un elenco dettagliato di tutte le sedi Unimarconi presenti in Italia: cerca la sede più vicina a te

Le sedi in Italia di Unimarconi

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi ha sedi dislocate in tutto il territorio, qui ti riportiamo una tabella con tutte quelle nelle principali città italiane in modo che tu possa trovare quella più vicina a te:

Roma : via Plinio 44, con la sede centrale e amministrativa; via Vittorio Colonna 11, con il centro di produzione didattica; via Paolo Emilio 29, con la sede per gli esami, le attività didattiche e le lezioni in presenza; via Gregorio VII 414/424, con il Centro Sperimentale di Ateneo in Arti Cinematografiche, Televisive e Media Digitali;

:

Milano: via Guido Cavalcanti, 5;

via Guido Cavalcanti, 5; Napoli: via Alfonso d’Avalos, 25;

via Alfonso d’Avalos, 25; Torino: non ci sono sedi, ma i piemontesi possono contare sulla sede di Alessandria a Don Luigi Orione 1, presso l’Istituto paritario Alexandria (Centro informativo in convenzione).

Liguria : Sestri Levante (GE) in via Nazionale, 191; Piazza Mazzini 1 16043 Chiavari (Ge) presso l’Istituto Scolastico Alessandro Manzoni (Centro informativo in convenzione);

:

Veneto : Mestre (VE) – Via Calle de Lena, 3 Portogruaro (VE) – Via Benedetti, 3

:

Emilia Romagna : Cento (FE) in via IV Novembre, 11 44042;

:

Toscana : Capalbio (GR) Strada Pescia Fiorentina Chiarone, 21; Firenze;

:

Abruzzo : Via Campo di Pile, snc, c/o Confindustria

:

Campania : Agropoli (SA) – Via Autunno, 3 – Sede Operativa località Ponte Barizzo, 84047 Capaccio (SA)

: Puglia : Trani via Pisa, 53;

:

Calabria : Reggio Calabria IVL via Filippini, 14;

:

Sicilia : Palermo via Mariano Stabile 124 e via U. La Malfa 99 DR6; Catania Congregazione delle Suore Domenicane del Sacro Cuore di Gesù, Casa Generalizia via S.Nullo, 46; Messina Collegio “Sacro Cuore di Gesù”, via Sacro Cuore di Gesù, 1; Gela (CL) Associazione Culturale Sicani via Venezia, 369; Agrigento – Via Piersanti Mattarella, 345

:

Sardegna Cagliari Via De Magistris, 29.



Nel prossimo e ultimo paragrafo formuleremo un giudizio complessivo sull'Università Guglielmo Marconi che riassuma tutto quanto detto in precedenza

Giudizio conclusivo su Unimarconi

L’Università degli studi Guglielmo Marconi è una delle più apprezzate fra quelle online ma non solo: anche nel panorama delle università statali viene spesso preferita per la sua flessibilità e organizzazione. La segreteria studenti è sempre disponibile all’ascolto e ad aiutare tutti gli iscritti o i potenzialmente tali.

I giudizi complessivi formulati dagli studenti sono molto buoni soprattutto in relazione alla completezza delle dispense, all’utilità degli stage e alla difficoltà degli esami. Il materiale di studio è variegato e il corpo docente così come i tutor sono sempre molto gentili e attenti agli studenti che gli vengono poi effettivamente assegnati.

Si può scegliere una modalità di frequentazione totale o part-time, nella propria città o in una differente. Anche gli esami fuori sono ben organizzati, i costi sostenibili e le convenzioni numerose. Ogni anno, poi, vengono proposte nuove borse di studio per studenti talentuosi.

All’Unimarconi si può studiare da qualsiasi parte del mondo, le lezioni sono sempre accessibili tramite app o piattaforma e-learning: puoi lavorare e studiare o dedicarti al lancio della tua start-up mentre consegui la laurea. La valutazione complessiva è assolutamente positiva e di giudizi effettivamente negativi non se ne trovano.

Per procedere all'iscrizione è sufficiente compilare questo form che permette di essere ricontattati tempestivamente e a titolo gratuito da uno dei nostri esperti. Potrai sottoporgli domande, dubbi o perplessità e una volta che ti sarai convinto iniziare subito a studiare! Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno e il titolo è anche riconosciuto dal MIUR.