TEST INVALSI TERZA MEDIA MATEMATICA: COSA STUDIARE

Le prove invalsi di Terza Media si stanno ancora svolgendo e, anche se non faranno media ai fini degli esami, è bene studiare e fare una buona prova. Se ancora non avete svolto la vostra provo siete ancora in tempo per ripassare; potete sempre dare un’occhiata a quanto vi stiamo per suggerire e consigliare in modo da arrivare pronti e senza paure alla prova. Ecco cosa studiare per il test invalsi di matematica.

INVALSI TERZA MEDIA 2021: LA PROVA DI MATEMATICA

Il test invalsi di terza media è strutturato in tre prove, il test invalsi di italiano, il test invalsi di matematica e lingua inglese. Per quanto riguarda la prova di matematica, questa è divisa in due parti: A e B. Essa contiene quesiti a risposta aperta e quesiti a risposta multipla con 4 opzioni di risposta. Per superare la prova bisognerà risolvere alcuni problemi o esercizi, scrivendo direttamente il risultato oppure trascrvendo l’intero procedimento.

TEST INVALSI MATEMATICA ESAME TERZA MEDIA: COSA STUDIARE

Per affrontare in modo tranquillo e sicuro la prova invalsi di matematica dell’esame terza media occorre ripassare gli argomenti di matematica affrontati alla scuola media, in particolare quelli dell’ultimo anno.

I quesiti rigurderanno geometria, algebra, matematica, e analisi dei dati, per cui occorre allenarsi in tutti questi settori. Ricordate inoltre che non basta solo ripassare la teoria, ma bisogna allenarsi con problemi ed esercizi, e una volta che avrete ripassato tutto potrete allenarvi con le prove degli anni precedenti.

TEST INVALSI TERZA MEDIA: TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

