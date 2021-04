TEST INVALSI TERZA MEDIA MATEMATICA: LE PROVE DEGLI ANNI PRECEDENTI

State frequentando la terza media e vi apprestate a dover sostenere le prove invalsi di matematica e avete bisogno di aiuto? Se rimarrete con noi troverete le prove degli anni precedenti per allenarvi e cercare di fare una bella figura agli esami. Quest’anno avrete anche gli esami da sostenere ed è per questo che vogliamo alleggerirvi il lavoro dandovi la possibilità di trovare qui tutto quello di cui avete bisogno.

INVALSI TERZA MEDIA MATEMATICA: COME SI SVOLGE LA PROVA

Il test Invalsi di matematica viene somministrato agli studenti dopo la prova di italiano. La prova INVALSI di matematica si divide in 2 parti, A e B, con domande a risposta chiusa e domande a risposta aperta.

Occorrerà risolvere alcuni quesiti di matematica e in alcuni casi bisognerà inserire il risultato, mentre in altri anche in procedimento.

Le domande riguarderanno argomenti studiati in classe di algebra, geometria, funzioni, ma anche dati e previsioni.

Per saperne di più leggi:

TEST INVALSI: PROVE DI MATEMATICA ANNI PRECEDENTI

Per superare il test invalsi terza media bisogna studiare e allenarsi. Ecco allora le prove degli anni precedenti per esercitarsi in matematica:

TEST INVALSI TERZA MEDIA: QUELLO CHE DEVI SAPERE

Rimani sempre aggiornato sui test Invalsi e non perderti le nostre guide: