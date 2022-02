Dal 2023 partirà la rivoluzione sui test d’ingresso di Medicina, ma fino ad allora bisogna tenere duro e cercare di entrare con le proprie forze, studiando ed allenandosi attraverso le Simulazioni del Test di Medicina 2022. La data di quest’anno ancora non si conosce: il MIUR di solito pubblica l’appuntamento nelle prime settimane di marzo.

Gli studenti più lungimiranti, però, hanno già iniziato a studiare e sono pronti a lanciarsi in questo nuovo fantastico mondo fatto di chimica, fisica, biologia e molto altro. Iniziamo con il dire il numero dei posti disponibili nelle università pubbliche viene stabilito a livello nazionale con un decreto del Ministero dell’Istruzione: le informazioni a nostra disposizione non sono ancora complete quindi bisogna pazientare ancora un po’…ma come facciamo a prepararci per il grande evento?

Test di Medicina 2022: tutte le informazioni per passare

Per prepararti al test di medicina 2022 ti consigliamo di acquistare un testo apposito che puoi trovare su Amazon o in tutte le libreria d’Italia: ne esistono vari esemplari che ti propongono sia la teoria che una seria di quiz degli anni passati per metterti alla prova (fai attenzione perché spesso le domande vengono ripescate e si ripetono)!

Oltre alle simulazioni dovrai considerare anche:

Il calcolo del punteggio : sapevi per esempio che è meglio non rispondere che farlo con un’opzione errata? Nel conteggio finale è più vantaggioso.

: sapevi per esempio che è meglio non rispondere che farlo con un’opzione errata? Nel conteggio finale è più vantaggioso. L’organizzazione dei tempi : leggi subito tutte le domande e rispondi a quelle di cui sei sicuro al 100%; altrimenti potresti rischiare di non incassare i punti perché sei andato troppo lungo con i tempi.

: leggi subito tutte le domande e rispondi a quelle di cui sei sicuro al 100%; altrimenti potresti rischiare di non incassare i punti perché sei andato troppo lungo con i tempi. La comprensione dei quesiti : se sei indeciso sulle opzioni di risposta, rileggi bene della domanda. Ci sono spesso nascosti molti trabocchetti.

: se sei indeciso sulle opzioni di risposta, rileggi bene della domanda. Ci sono spesso nascosti molti trabocchetti. I fattori emotivi nella gestione della prova: se sei una persona che si emoziona facilmente, preparati psicologicamente al test per non correre il rischio di arrivare in aula e non riuscire a portarlo a termine. Munisciti di acqua e zuccheri perché ti serviranno: l’esame di sbarramento è lungo e spietato e tu hai bisogno di essere al massimo delle tue potenzialità.

Infine o da principio: mentre ti prepari organizza bene lo studio! Le materie sono tante e devi mostrare un’infarinatura generale su tutte. Non puoi rischiare di fallire, per cui ecco il nostro consiglio: controlla le pagine da studiare e dividile per i giorni che ti restano lasciando fuori due settimane per il ripasso di tutti gli argomenti. Organizzare astutamente il tempo ti permetterà di avere una preparazione sopra la media.

In bocca al lupo a tutti…ormai manca davvero poco!