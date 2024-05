Taranto: scontro con un ultras durante la gita scolastica

L’ultras si è infuriato perché gli studenti indossavano le sciarpe del Bari; dopo alcuni momenti di tensione l’uomo si è allontanato dai ragazzi, ma è stato identificato e la procura ha emesso un Daspo nei suoi confronti.

L’atmosfera era festosa, come durante ogni normale gita scolastica. La guida stava accompagnando gli studenti di una scuola di Bari in visita alla città vecchia di Taranto, quando un ultras rossoblù ha dato vita a una scena davvero poco piacevole. Infastidito dalle sciarpe biancorosse del Bari indossate da alcuni studenti e da un insegnante, l’uomo ha richiesto con toni minacciosi di rimuovere le sciarpe arrivando perfino a strapparne una dalle mani uno studente. L’episodio ha suscitato grande sconcerto tra gli studenti, che sono rimasti spaventati dalla reazione e dall’aggressività dell’individuo.

Chi è l’ultras responsabile dell’aggressione

Il responsabile dell’aggressione, un uomo di 44 anni di Taranto, è stato identificato grazie ai video registrati proprio dagli studenti durante l’incidente. Nei video, diventati in poco tempo virali sui social media, si vede l’uomo rivolgersi agli studenti con frasi come “Fate mettere tutte le sciarpe del Bari in tasca. Rispetto per la nostra città, io non vengo con la sciarpa del Taranto a Bari. Ora la dovete togliere”. L’ultras ha giustificato la sua azione definendo le sciarpe del Bari una provocazione e ha minacciato gli studenti e gli insegnanti di rimuoverle immediatamente, affermando di non tollerare tale mancanza di rispetto per la sua città.

Una volta noto alle autorità, la polizia ha emesso un Daspo nei confronti dell’aggressore, vietandogli l’accesso alle manifestazioni sportive per due anni. Il provvedimento è stato firmato dal questore di Taranto, Massimo Gambino, che ha così motivato la decisione: “il comportamento ha generato un clima di sconcerto tra i giovani studenti che si sono allontanati impauriti. Inoltre, l’episodio è avvenuto nella zona della città abitualmente meta di studenti e turisti oltre che sede di numerose e caratteristiche attività commerciali”.

La reazione degli studenti

Nel momento dell’aggressione gli studenti si trovavano davanti al portone di accesso all’università tarantina. Il comportamento dell’ultras ha messo in allarme i ragazzi, che si sono spaventati di fronte alla reazione ingiustificata e violenta dell’uomo. Nei video si vede la guida che cerca di calmare l’ultras che poi viene anche immortalato mentre strappa la sciarpa dalle mani di uno degli studenti; dopo alcuni momenti la sciarpa è stata riconsegnata e i docenti e la guida hanno riportato la calma nel gruppo.

L’episodio evidenzia la tensione esistente tra le tifoserie di calcio rivali, che talvolta può sfociare in comportamenti aggressivi e inaccettabili; è quindi fondamentale promuovere il rispetto e la tolleranza tra i sostenitori delle diverse squadre fin da giovani per prevenire incidenti simili in futuro.