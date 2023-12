Taylor Swift è la persona dell'anno per il 2023

Ieri, la pop star statunitense Taylor Swift è stata nominata Persona dell’Anno dal settimanale Time per il 2023. La cantante, protagonista negli ultimi mesi di un tour dal successo straordinario, è stata elogiata per il suo profondo impatto sia nel mondo dell’intrattenimento che nella società.

Le motivazioni della scelta

Il caporedattore del Time, Sam Jacobs, ha dichiarato: “Quasi tutto quello che Swift ha fatto nel 2023 è incommensurabile. Ha dato valore ai sogni, ai sentimenti e alle esperienze delle persone comuni, soprattutto donne, che si sentono trascurate e sottovalutate”. “È la persona dell’anno 2023 perché ha costruito un mondo tutto suo in cui c’è spazio per gli altri, perché ha reso la sua storia una leggenda globale e perché ha portato gioia a una società che ne aveva disperatamente bisogno”.

Chi è Taylor Swift

Swift ha iniziato la sua carriera più di quindici anni fa a Nashville, città culla della musica country. Oggi, all’età di 33 anni, aggiunge questo grande riconoscimento alla lunga lista di successi che ha già conquistato, con i suoi album che spesso raggiungono la vetta delle classifiche statunitensi, addirittura anche riregistrati come è successo recentemente per 1989 (Taylor’s Version), nuova versione dell’originario, omonimo album pubblicato nel 2014.

Durante l’ultimo anno, Taylor ha anche condotto una battaglia contro il rivenditore di biglietti Ticketmaster, che secondo lei attuava pratiche poco trasparenti nella vendita dei biglietti per il suo tour. Questo ha portato i vertici dell’azienda a essere convocati dal congresso statunitense.

Amata dai suoi fan, noti come “Swifties”, la cantante è considerata da molti un’icona femminista. “La società patriarcale esiste dalla notte dei tempi”, ha affermato la pop star durante un’intervista al Time dopo la vittoria. “Questa società patriarcale è alimentata dal denaro. Quindi, analizzando le cose con un po’ di cinismo, il fatto che le idee delle donne stiano diventando più lucrative permetterà di produrre più opere d’arte femminili. Questo è estremamente incoraggiante”.

Al momento, secondo la rivista Forbes, Taylor Swift è la quinta donna più potente del mondo: la cantautrice statunitense è preceduta solo da Giorgia Meloni (quarta), Kamala Harris (terza), Christine Lagarde (seconda) e Ursula von der Leyen (prima).

Gli altri nomi in lizza per il titolo di Persona dell’Anno

Con questa vittoria, Taylor Swift segue il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che è stato nominato Persona dell’Anno per il 2022. Tra gli altri finalisti di quest’anno c’erano il presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping, re Carlo III, il presidente della Federal reserve statunitense Jerome Powell e il capo della OpenAi Sam Altman. Nel mondo dello spettacolo, Taylor ha vinto su gli attori e gli sceneggiatori di Hollywood in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro e sulla famosissima bambola Barbie, portata al cinema proprio nel 2023 con il film diretto da Greta Gerwig che vede Margot Robbie e Ryan Gosling come protagonisti.