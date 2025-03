Unimarconi lancia Still Up, servizio psicologico gratuito per studenti

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi ha recentemente lanciato “Still Up”, un innovativo servizio di supporto psicologico completamente gratuito dedicato ai propri studenti. Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di affrontare e gestire i disturbi del sonno, in particolare l’insonnia, una condizione che può compromettere significativamente il benessere psico-fisico degli universitari.

Le difficoltà legate al riposo notturno hanno infatti un impatto diretto sulle performance accademiche, limitando la concentrazione e riducendo l’efficacia dello studio. Still Up si propone come strumento concreto per migliorare la qualità della vita degli studenti, offrendo un percorso professionale per superare questi ostacoli e ritrovare un equilibrio fondamentale per il successo universitario.

Come funziona il servizio

Il programma Still Up offre un percorso strutturato di massimo 8 incontri individuali, progettati per affrontare in modo mirato i disturbi del sonno. Tutte le sessioni si svolgono in modalità online attraverso la piattaforma Google Meet, permettendo agli studenti di partecipare comodamente da qualsiasi luogo, senza vincoli logistici.

Questa flessibilità è pensata appositamente per adattarsi agli impegni e alle esigenze degli universitari. Il servizio prevede inoltre un importante follow-up a tre mesi dalla conclusione del ciclo di incontri, con l’obiettivo di verificare i progressi ottenuti e assicurarsi che i benefici siano stati mantenuti nel tempo.

Chi può accedere

Il servizio Still Up è destinato esclusivamente agli studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi Guglielmo Marconi. L’accesso al supporto psicologico non prevede alcun costo aggiuntivo oltre alla normale retta universitaria, rappresentando così un valore aggiunto all’offerta formativa dell’ateneo.

Per usufruire del servizio, gli interessati devono seguire una procedura di iscrizione semplice e immediata che inizia con la prenotazione di un primo colloquio conoscitivo. Questo incontro permette di valutare le specifiche esigenze dello studente e impostare il percorso personalizzato.

Perché è importante

L’insonnia rappresenta una problematica sempre più diffusa nella popolazione studentesca universitaria, con conseguenze significative sul rendimento accademico. Difficoltà di concentrazione, memoria compromessa e stanchezza cronica sono solo alcuni degli effetti negativi causati da un riposo notturno insufficiente o di scarsa qualità.

Gli studenti si trovano spesso a fronteggiare fattori di stress come scadenze ravvicinate per esami e consegne, pressioni accademiche e l’uso eccessivo di dispositivi elettronici prima di coricarsi, che alterano il naturale ritmo sonno-veglia. Il servizio Still Up di Unimarconi risponde proprio a questa esigenza, offrendo un supporto psicologico qualificato per identificare e affrontare le cause dell’insonnia.