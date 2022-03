Archeologia online è un corso di studi che si pone l’obiettivo di formare professionisti preparati nel campo delle discipline archeologiche in relazione ai contenuti storico-artistici, alla classificazione dei materiali e alla loro tutela e protezione.

La Laurea in Archeologia online è composta da una laurea triennale che fa capo alla classe di laurea dei Beni Culturali (L-1) e da una laurea di secondo livello, che a sua volta afferisce alla classe LM-2 delle lauree magistrali in Archeologia.

Iscriverti ad un corso di laurea in Archeologia online presso una delle università telematiche riconosciute dal Miur ti permetterà di ottimizzare il tuo tempo tra studio e lavoro o impegni extra accademici, con la comodità di prepararti quando e dove vuoi.

Ma quali porte apre una laurea telematica in Archeologia? La figura dell’archeologo è particolarmente richiesta nelle istituzioni pubbliche (Comuni, Province e Regioni) e in quelle private, allo scopo di valorizzare i beni culturali nazionali o fuori dal contesto europeo.

Corsi di Laurea in Archeologia Online: le opzioni disponibili

I corsi di laurea in Archeologia Online attualmente erogati sono:

la laurea triennale in Conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali (L-1)

la laurea magistrale Classical Archaeology (LM-02)

la laurea magistrale Letteratura, Lingua e Cultura Italiana – Indirizzo Promozione Culturale (LM-14)

L’unico corso di Archeologia online triennale in Conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali fa riferimento alla classe L-1 delle lauree in Beni Culturali e struttura professionisti nel campo della tutela e conservazione del patrimonio culturale.

L’obiettivo del corso è trasmettere allo studente un ricco know-how nel campo della catalogazione dei beni culturali (non solo opere d’arte, ma anche paesaggi urbani e peculiarità storiche e culturali di determinati territori). Terminato il triennio, si acquisiscono i requisiti per l’accesso alla laurea on line in Archeologia di secondo livello.

Il corso di laurea magistrale in Classical Archaeology mira allo sviluppo d competenze avanzate nell’ambito della conservazione e restauro, dell’indagine archeologica (tecniche di rilievo e scavo), dell’archiviazione e della gestione del patrimonio archeologico. Essendo completamente in lingua inglese, è consigliato soprattutto per chi sia in cerca di opportunità lavorative all’estero.

Non propriamente riferito al mondo dell’Archeologia, ma con una decisa impronta comune, è il corso di laurea Magistrale in Letteratura, lingua e cultura italiana con indirizzo Promozione culturale. Il corso pone l’accento sugli studi letterari e filologici italiani e mira a formare esperti di cultura umanistica.

È bene sottolineare, inoltre, che la Laurea in Archeologia online è riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca) e gode del giudizio positivo dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca). Un corso di laurea online riconosciuto dal MIUR ha esattamente lo stesso valore legale di un titolo di laurea conseguito presso un’università frontale, ma rispetto ad essa offre maggiori possibilità di conciliare lo studio con gli impegni lavorativi o familiari presentando una bassa percentuale di studenti “fuori corso”.

Laurea Triennale in Archeologia online: i corsi disponibili

La laurea triennale in Archeologia Online può essere conseguita presso l’Università Telematica Uninettuno iscrivendosi al corso di Conservazione e valorizzazione dei beni culturali, che prevede due indirizzi:

Operatore ed esperto in Patrimoni culturali e memoria digitale , per un focus sulla valorizzazione e conservazione del patrimonio in chiave moderna, e cioè attraverso l’utilizzo di tecnologia e nuovi media. Il piano di studi di Beni Culturali online e Archeologia a distanza prevede esami che spaziano tra le diverse materie umanistiche: lo studente sosterrà esami di letteratura italiana, inglese e latina, archeologia e storia dell’arte greca e romana, antropologia, storia dell’arte medievale e moderna, diritto e legislazione dei beni culturali, banche dati e patrimonio culturale digitale.

, per un focus sulla valorizzazione e conservazione del patrimonio in chiave moderna, e cioè attraverso l’utilizzo di tecnologia e nuovi media. Il piano di studi di Beni Culturali online e Archeologia a distanza prevede esami che spaziano tra le diverse materie umanistiche: lo studente sosterrà esami di letteratura italiana, inglese e latina, archeologia e storia dell’arte greca e romana, antropologia, storia dell’arte medievale e moderna, diritto e legislazione dei beni culturali, banche dati e patrimonio culturale digitale. Operatore ed esperto in Patrimoni e paesaggi culturali: linguaggi e codici della mediazione, per un focus sui beni culturali come risorsa condivisa, frutto della mediazione di culture differenti tra loro e come espressione di integrazione culturale.

Il mix tra conoscenze umanistiche e tecnologie innovative è il tratto distintivo della laurea triennale in Conservazione dei Beni culturali messa a disposizione da Uninettuno. Oltre agli esami sulle discipline di base e caratterizzanti, gli iscritti effettueranno stages e tirocini organizzati dallo stesso Ateneo.

Per quanto riguarda la laurea triennale in Archeologia on line, il laureato avrà molti sbocchi lavorativi poiché il settore dei Beni Culturali richiede figure professionali flessibili e con conoscenze su ampi livelli: ricerca, conservazione e tutela del patrimonio culturale saranno i principali campi di interesse in cui dovrà muoversi uno studente che abbia conseguito una laurea triennale in Archeologia.

Le maggiori possibilità lavorative post-laurea riguardano la collaborazione e l’ingresso nelle istituzioni volte alla gestione del patrimonio archeologico (come Soprintendenze e musei), col fine ultimo della valorizzazione dei beni culturali nazionali o fuori dall’Europa.

Le figure professionali formate da Archeologia online sapranno lavorare all’interno di un’équipe eterogenea composta da geologi, fisici, chimici e architetti.

Ora che hai acquisito le principali informazioni sul triennio, continua nel prossimo paragrafo per sapere quali siano le opzioni per la laurea specialistica in Archeologia online.

Laurea Magistrale in Archeologia Online: le specialistiche disponibili

Ci sono due specialistiche disponibili per quanto riguarda la laurea magistrale in Archeologia online:

Classical Archaelogy – Unitelma (LM-02)

Letteratura, Lingua e Cultura Italiana (Promozione Culturale) – eCampus (LM-14).

Unico nel suo genere, il Corso di laurea magistrale in Classical Archaeology (anche detto archeologia classica) coniuga l’alta reputazione dell’Università La Sapienza di Roma con gli strumenti telematici dell’Università Telematica Unitelma Sapienza. Il risultato è un corso altamente formativo, in cui il titolo di studio inter-ateneo che viene rilasciato contemporaneamente da entrambe le facoltà affiliate nel progetto.

Una magistrale in Archeologia online di questo tipo ha un carico didattico pari a 120 CFU (crediti universitari formativi) e studia materie caratterizzanti come Storia antica e medievale, Lingue e letterature antiche e medievali, Archeologia e antichità classiche e medievali e Archeologia e antichità orientali. L’Archeologia classica è la più ampia zona di interesse, vista alla lente di ingrandimento sia con metodologie classiche (che attingono alla linguistica, alla filologia e all’arte), che con metodologie e-learning di ultima generazione.

Esso mira a formare studenti di secondo livello con competenze archeologiche e storiche. Sono previsti esami da svolgere in sede e anche un tirocinio obbligatorio presso la sede Unitelma Sapienza della Capitale o in altri siti archeologici che verranno concordati tra studente e professore di riferimento. Tali attività extra didattiche consentono allo studente di prendere familiarità col mondo del lavoro, dandogli la possibilità di maturare esperienza nel settore prima di un vero e proprio ruolo occupazionale post-laurea.

Viene erogata dell’Università Telematica eCampus, invece, la laurea di secondo livello in Letteratura, Lingua e Cultura Italiana (Indirizzo Promozione Culturale). I due anni previsti dal corso approfondiscono la preparazione dello studente nel campo della filologia, dei linguaggi dell’arte e della storia; è il corso per ideale per lo studente intenzionato ad operare nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Alla fine di una magistrale di Archeologia online, il laureato potrà inserirsi nelle istituzioni pubbliche e private, assumere la direzione di progetti culturali anche a fini turistici, oppure inserirsi come figura professionale all’interno degli enti locali preposti alla valorizzazione dei beni culturali. Altri ruoli riguardano invece l’attività dell’editoria specializzata in campo archeologico o nei nuovi media ad esso attinenti.

Porte aperte anche nelle unità di ricerca di conservazione del patrimonio archeologico, artistico, documentario e monumentale presso enti ed istituzioni, sia pubbliche che private (Comuni, Province, Regioni, fondazioni); ci sono sbocchi, poi, nel campo dell’archeologia preventiva e delle attività editoriali settoriali.

Università Telematiche con Archeologia: le facoltà online

Sempre più studenti valutano l’iscrizione ad una facoltà di Archeologia On line. In Italia è possibile farlo presso i seguenti Atenei:

Università Telematica Unitelma Sapienza

Università Telematica eCampus

Università Telematica Internazionale Uninettuno

Analizziamo ora le principali caratteristiche delle università di Archeologia online.

L’Università Telematica Unitelma Sapienza ha la particolarità di essere l’unica università telematica di Archeologia legata alla più grande università tradizionale: La Sapienza di Roma. Essa punta tanto sulla ricerca ed è orientata all’innovazione, senza mai perdere di vista la qualità garantita da un consorzio di controllo, del quale La Sapienza è socio con maggioranza assoluta.

Grazie ad un approccio attivo nella trasmissione dei contenuti didattici, viene data molta importanza all’applicazione dell’informazione erogata ad uno specifico contesto: simulazione esperienziali e apprendimento situato sono basi propedeutiche che preparano lo studente al mondo del lavoro. Anche all’interno del corso di Archeologia online proposto, Classical Archaeology, le risorse teoriche trovano applicazione in esperienze pratiche di tirocini volti all’inserimento nelle Istituzioni pubbliche e private.

Con sede principale a Novedrate (Como), eCampus è un’università privata di Archeologia che mette a disposizione il proprio campus immerso nel verde per gli studenti fuori sede prossimi ad un esame o alla discussione della tesi di laurea.

Ha una struttura tecnologia di tipo avanzato con un APP mobile per il contatto diretto tra gli iscritti e un metodo di apprendimento denominato VLE (Virtual Learning Environment, Ambiente Virtuale d’Apprendimento) nel quale confluiscono lezioni, servizi bibliotecari, verifiche e pubblicazione di stage). È costantemente focalizzata sullo studente grazie all’assistenza di tutor personalizzati, gli esami infine sono a risposta chiusa: una modalità sicuramente congeniale per chi trovi più agevole esprimersi in modo sintetico.

Tra le università di Archeologia telematica troviamo poi anche l’Università Telematica Uninettuno, ateneo a distanza istituito nel 2005. Essa nasce dal modello “Nettuno Network per l’Università Ovunque”, un consorzio che unisce 43 facoltà italiane e straniere specializzate nelle lauree a distanza. Un altro network di 31 università si è creato più tardi nell’area euro-mediterranea tramite il progetto MedNet’U (Mediterranean Network of Universities) e il suo punto di forza risiede proprio nella capacità di stipulare accordi di collaborazione di carattere internazionale.

Il corso di laurea online in archeologia di Uninettuno nasce dalla richiesta del mondo dell’archeologia di figure capaci di approcciarsi in una prospettiva moderna alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei Beni Culturali. Valorizzazione sì, ma anche conservazione, attraverso memoria digitale, linguaggi informatici e strumenti di digitalizzazione dei patrimoni culturali.

Laurea online in Archeologia: quanto costa?

Siamo arrivati ai costi di laurea di Archeologia online che, facendo una media, oscillano tra i € 2.000 e i € 3.900, come indicato nello schema riassuntivo (che tiene conto della retta standard annua):

Unitelma Sapienza : da € 2.200

: da eCampus : da € 3.900

: da Uninettuno: da € 2.000

Nei costi della laurea online in Archeologia confluiscono anche iscrizione annuale e retta annuale, la cui voce è fissa e non variabile in base all’indice ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Quali costi bisogna aggiungere poi? Di sicuro la tassa regionale per il diritto allo studio e il contributo per le spese di segreteria, ma va subito detto che ci sono numerose strategie di abbattimento dei costi. Un esempio? Convenzioni con altri enti, borse di studio e altri tipi di agevolazioni e detrazioni fiscali che variano da Ateneo ad Ateneo.

A differenza di quanto accade in qualsiasi università tradizionale, il materiale didattico viene fornito in modo del tutto gratuito ed è consultabile in qualsiasi momento (scordatevi perdite di tempo alla ricerca di libri e dispense), 365 giorni all’anno, da qualsiasi tablet o smartphone con connessione internet.

Se stai pensando di iscriverti in una facoltà di Archeologia online, devi inoltre tener conto di un vantaggio considerevole dal punto di vista economico: l’assenza di costi d’affitto, quindi la voce più consistente in termini di spesa da sostenere per almeno 3 anni.

Facciamo i conti: sai che ogni studente fuori sede spende circa 1000 euro al mese? Affitto (parliamo di 300 euro mensili per un posto letto vicino all’università e circa 500 euro per una camera singola), bollette e abbonamenti ai mezzi di trasporto sono cifre che, scegliendo di frequentare un corso di archeologia online, non peseranno sul tuo portafoglio. Tramite l’iscrizione ad un corso di Archeologia a distanza è l’università a raggiungerti a casa e non viceversa.

Qual è la migliore Università Telematica con Archeologia?

Capire quale sia la migliore università telematica in Archeologia online sta al singolo studente, in base alle esigenze personali. Ma la valutazione dei feedback lasciati da chi ha già avuto esperienze dirette è sempre un buon metodo per orientarsi.

L’Università Telematica Uninettuno è un ateneo privato che si affaccia all’offerta formativa con il corso di laurea online in Conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali. Commenti molto positivi da parte degli iscritti riguardano la Piazza Virtuale (la community di Uninettuno per scambio di opinioni ed esperienza) e il Cyberspazio Didattico, che è il punto di collegamento tra lo studente e la facoltà nelle figure del docente e del tutor e comprende videoteca, mediateca e laboratori virtuali. Uninettuno è vista come una facoltà università telematica valida ed è consigliata per chi sia alla ricerca di un tipo di formazione multiculturale. Anche la professionalità dei tutor e la validità del materiale didattico, sono stati valutati con punteggi alti dalla maggior parte degli studenti alle prese con la laurea online in Archeologia.

Per quanto riguarda la laurea magistrale online in Architettura, Unitelma Sapienza è un’università telematica collegata a quella statale de La Sapienza, con la quale condivide corsi di laurea e docenti. Il corso in archeologia online conosciuto col nome di Classical Archaeology è la specialistica inter-ateneo che completa il 3+2 in Archeologia on line.

Riguardo a questo corso, la maggior parte degli studenti si è espressa in modo molto positivo per quel che concerne serietà della struttura e “spendibilità” del titolo di laurea (che – per scelta de La Sapienza – non sarà seguita dalla parola telematica sulla pergamena di laurea).

Molto apprezzato il programma Erasmus + che aiuta ad affinare le proprie conoscenze linguistiche. Secondo uno studio condotto dalla Commissione Europea, avrebbe anche il merito di aumentare le possibilità di successo degli studenti tanto nella vita personale che in quella lavorativa.

Il sistema di e-learning ha raccolto feedback entusiasti, soprattutto per quel che riguarda la preparazione dei professori e la fruizione del materiale didattico. L’organizzazione delle sessioni d’esame permette di pianificare nel dettaglio il proprio piano di studi, punto di forza per chi – oltre a frequentare un’università telematica – abbia un impiego con turni di lavoro non modificabili.

Flessibilità del piano di studi e interattività sono punti cardine dell’Università Telematica eCampus, che offre ai propri iscritti la possibilità di alloggiare presso il proprio campus in vista di esami e discussione della tesi. Le sessioni sono pianificate secondo un calendario annuale che permette di organizzare con largo anticipo tutti gli spostamenti verso la sede centrale.

Attenzione costantemente orientata allo studente, che avrà a disposizione tutor sia in modalità telematica che frontale, molto apprezzata la piattaforma di e-learning e la possibilità di mettersi in contatto facilmente sia tra studenti (con community e APP) che con i docenti. Previste numerose attività di approfondimento durante il corso di studi ed è tra le università a distanza con maggior numero di iscritti e ha un numero di corsi in costante crescita.

Per lo studente è utile sapere che è possibile conseguire una laurea breve e poi continuare con una specialistica tramite procedura di riconoscimento dei crediti da una facoltà online all’altra.

Archeologia Online nelle principali città italiane

È possibile frequentare un corso di archeologia online nelle principali città italiane, come Roma, Milano, Torino e Napoli. Generalmente – dopo essersi preparato a casa in autonomia, tramite test di autovalutazione o con l’aiuto di un tutor (sia in via virtuale che frontale, previo appuntamento), lo studente dovrà recarsi presso una delle sedi o nei poli convenzionati per sostenere l’esame.

Stessa cosa accadrà per le tesi di laurea che in linea di massima saranno discusse vis-à-vis, ma questa consuetudine è stata ormai cambiata dalla pandemia: in ottemperanza alla normativa anti-Covid vigente, esami e tesi vengono sostenuti principalmente da remoto, senza la necessaria presenza fisica dello studente.

Questo significa un ulteriore taglio sui costi e un notevole risparmio di tempo, elementi che – soprattutto negli ultimi anni – hanno fatto sì che il trend di iscrizioni delle università telematiche online fosse in costante crescita. Vuoi sapere con precisione in quali sedi è possibile studiare Archeologia online? Continua nella lettura del seguente paragrafo, oppure compila con pochi click il form qui sotto: un nostro consulente ti risponderà a breve.

Archeologia Online a Roma: sedi e atenei online

Archeologia online a Roma è disponibile nelle sedi di:

Unitelma Sapienza : sede centrale in viale Regina Elena, 295; sede d’esame presso l’Istituto San Pio X, in via degli Etruschi, 36.

: sede centrale in viale Regina Elena, 295; sede d’esame presso l’Istituto San Pio X, in via degli Etruschi, 36. Uninettuno : Corso Vittorio Emanuele II, 39 con la sua sede centrale; ha sedi d’esame anche presso Consel – Consorzio ELIS in via Sandro Sandri 45, Roma (Polo attivo per i soli studenti ELIS); presso l’Università degli studi “Roma Tre” in via Ostiense 159; via Nomentana 335; Oriolo Romano, 257 – Roma; via del Pellegrino, 155;

: Corso Vittorio Emanuele II, 39 con la sua sede centrale; ha sedi d’esame anche presso Consel – Consorzio ELIS in via Sandro Sandri 45, Roma (Polo attivo per i soli studenti ELIS); presso l’Università degli studi “Roma Tre” in via Ostiense 159; via Nomentana 335; Oriolo Romano, 257 – Roma; via del Pellegrino, 155; eCampus: con sede di esame in via Matera, 18

Archeologia Online a Milano: sedi e atenei online

Archeologia online a Milano è disponibile nelle sedi di:

Unitelma in via Giosuè Carducci n. 39 – 20099 Sesto San Giovanni (MI).

in via Giosuè Carducci n. 39 – 20099 Sesto San Giovanni (MI). Uninettuno , presso: l’Università IULM Milano in via Carlo Bo 1; l’AFOL Metropolitana in via Soderini 24; viale Toscana, 3/5 – Rozzano (MI).

, presso: l’Università IULM Milano in via Carlo Bo 1; l’AFOL Metropolitana in via Soderini 24; viale Toscana, 3/5 – Rozzano (MI). eCampus: via Privata Chioggia nr. 4.

Archeologia Online a Torino: sedi e atenei online

Archeologia online a Torino è disponibile nelle sedi di:

Unitelma in via Treviso 12;

in via Treviso 12; Uninettuno presso: il Politecnico di Torino a Corso Duca degli Abruzzi 24; via G. Reiss Romoli, 274.

presso: il Politecnico di Torino a Corso Duca degli Abruzzi 24; via G. Reiss Romoli, 274. eCampus: Galleria S. Federico n.16/C.

Archeologia Online a Napoli: sedi e atenei online

Archeologia online a Napoli è disponibile nelle sedi di:

Unitelma presso il Campus Città del Sapere, Spazio “Off Screen”, Corso Secondigliano 11, 80144 Napoli (sede temporanea);

presso il Campus Città del Sapere, Spazio “Off Screen”, Corso Secondigliano 11, 80144 Napoli (sede temporanea); Uninettuno presso l’Università Federico II Napoli (Servizio di Orientamento Formazione e Teledidattica), in via Claudio 21.

presso l’Università Federico II Napoli (Servizio di Orientamento Formazione e Teledidattica), in via Claudio 21. eCampus: P.zza G. Bovio, 22.

Cosa aspetti? Scegli l’università più comoda per te e inizia a costruire il tuo futuro professionale.

Ma perché scegliere un corso di Archeologia online?

Scegliere una facoltà di Archeologia online significa avviare un percorso formativo avvalendosi di un metodo di apprendimento innovativo, basato sull’assoluta flessibilità del piano di studi. Tutto è gestibile in assoluta autonomia, questo significa che la tua carriera accademica non toglierà tempo prezioso al tuo lavoro se ne hai già uno.

La didattica e-learning adottata dalle università telematiche permette, infatti, di organizzarsi in massima libertà. Puoi studiare nei ritagli di tempo accedendo a lezioni online disponibili tutto il giorno, tutti i giorni, servirti del tuo materiale di studio sempre disponibile su una delle tante piattaforme di apprendimento e sostenere l’esame durante una delle numerose sessioni. Anche l’iscrizione è libera: se nelle università tradizioni ci sono scadenze inderogabili da rispettare, in un’università telematica le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e senza costi aggiuntivi.

Un’università di Archeologia online è snella, veloce e si avvale di un’assistenza continua: in caso di problemi di concentrazione o di un calo del rendimento accademico, puoi utilizzare sofisticati sistemi di auto-test del livello di preparazione o richiedere il supporto di un tutor, sia in via telematica che dal vivo, con lezioni individuali presso la sede fisica della facoltà.

Bisogna anche considerare il notevole risparmio economico: gli studenti delle università frontali sono costretti ad affittare appartamenti per seguire le lezioni, scegliendo un’università telematica – invece – puoi frequentare stando comodamente a casa fino al giorno stabilito per l’esame.

