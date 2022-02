L’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza è una tra le più celebri università telematiche perché agganciata ad un ateneo fisico di fama internazionale, oltre ad essere una delle prime ad essere stata riconosciuta dal MIUR, istituita con il D.M. 7 maggio 2004 con la denominazione originaria Università telematica TEL.M.A.

L’università telematica Unitelma ha un’offerta formativa molto varia ed è apprezzata dagli studenti per la solidità del suo progetto e la competenza del suo corpo docenti che vengono condivisi anche con il noto ateneo romano de La Sapienza.

L’Ateneo svolge attività formative e didattiche in campo giuridico ed economico e propone corsi di approfondimento che inseriscono velocemente ed efficacemente i suoi iscritti nel mercato del lavoro. Le recensioni online di Unitelma Sapienza sono molto positive perché descrivono un ateneo online riconosciuto e apprezzato per la sua competenza e per l’efficienza delle strutture amministrative.

In questa guida ti daremo tutte le informazioni più importanti atte a decidere se questo sia o meno l'ateneo online più giusto per te.

Offerta formativa: lauree (triennali, magistrali) e master

L’offerta formativa Unitelma è molto varia e offre tantissime opportunità agli studenti in grado di coglierle. Per comodità in questa griglia ti abbiamo elencato tutti i corsi di laurea a cui puoi accedere:

Area Giuridica

Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione e della Sicurezza;

Corso di Laurea Magistrale in Management delle Organizzazioni Pubbliche e Sanitarie;

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

Area Economica

Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Economia Aziendale;

Corso di Laurea Magistrale in Economia, Management e Innovazione.

Area Informatica

Corso di Laurea in Informatica.

Area Psicologica

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.

Area Archeologica

Corso di Laurea Magistrale in Classical Archaelology.

Tieni a mente che si può accedere alla laurea triennale sono in possesso di diploma di maturità o titolo straniero analogo e alla laurea magistrale solo con la laurea breve. Puoi partecipare ai master di primo livello, allo stesso modo, solo con la laurea triennale e a quelli di secondo livello con la laurea specialistica.

Ci si può iscrivere a Unitelma e poi passare ad un ateneo frontale e viceversa semplicemente mettendosi in contatto con la segreteria e richiedendo il riconoscimento dei CFU. Ogni cfu corrisponde a 25 ore di studio ed è questo il sistema universale che permette poi di rendere validi gli esami passando da un’università all’altra senza doverli sostenere nuovamente.

Le facoltà Unitelma si dividono in 5 aree tematiche, all’interno di ogni categoria ci sono diversi indirizzi, triennali, magistrali e quinquennali:

Area Informatica

Area Economica

Area Giuridica

Area Archeologica

Area psicologica

Oltre alle lauree Unitelma, si possono frequentare master di primo e secondo livello della durata di un anno, corsi di formazione (il più nuovo èCovid-19 e Sicurezza sul lavoro), corsi da 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche, validi come requisito di accesso al Concorso Nazionale per titoli ed esami, corsi singoli (a cui possono iscriversi anche studenti laureati o che stanno frequentando altre facoltà e che hanno bisogno di uno specifico insegnamento per ragioni professionali).

I master di primo e secondo livello Unitelma sono 12, qui ti riportiamo i più frequentati:

Master di II livello in Management Sanitario 4.0 in collaborazione con 24Ore Business School

Mater di II livello in Contrattualistica Pubblica

Master di I livello in Governance, management, E-governement delle Pubbliche Amministrazioni

Master di I livello in Creazione e Gestione di Startup di imprese

Master di II livello in Disturbi del comportamento alimentare e Obesità in collaborazione con CLIOedu

Come abbiamo scoperto insieme l'offerta formativa è davvero ampia e variegata e offre tantissime possibilità in diversi ambiti di studio. Nel prossimo paragrafo ci concederemo una panoramica leggera sulla vita a Unitelma La Sapienza prima di immergerci in settori specifici come quello delle lezioni e degli esami.

Panoramica dell’Ateneo Unitelma

L’Università Unitelma la Sapienza è un ateneo online che eroga corsi dal lontano 2005. Le lezioni vengono proposte interamente online e sono accessibili tramite piattaforma e-learning 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Una volta effettuata l’iscrizione all’Unitelma Sapienza di Roma si ottengono le credenziali per accedere al materiale didattico, comprensivo di slides e dispense. L’offerta formativa Unitelma offre le stesse possibilità di qualsiasi università frontale con il vantaggio che non c’è obbligo di presenza e pertanto si può studiare e lavorare contemporaneamente, dando avvio alla propria carriera molto presto.

Si tratta di una università privata collegata a una università pubblica, i cui esami, però, si svolgono in presenza. Ha fatto eccezione quest’anno di emergenza sanitaria in cui tutte le attività si sono svolte digitalmente.

Gli iscritti nell’anno accademico 2019/2020 sono stati 2.121 che hanno partecipato attivamente alle attività riversando poi online tantissime recensioni positive. Chi decide di frequentare Unitelma infatti racconta dei vantaggi pratici che si hanno nel seguire le lezioni online nel tempo libero, potendo in questo modo curare con attenzione particolare la propria carriera. Il livello di insegnamento a Unitelma è molto alto, anche se gli esami non risultano poi particolarmente difficili.

Nel prossimo paragrafo descriveremo la storia di questo ateneo concentrandoci sulle sue peculiarità.

La storia dell’università telematica Sapienza

Unitelma la Sapienza ha una storia relativamente vecchia essendo la prima università telematica a ricevere il riconoscimento. Venne istituita con D.M. del 7 maggio 2004, grazie al contributo del noto ateneo romano La Sapienza che ha fortemente voluto la fondazione di una filiale interamente online. Venne creata da un consorzio che aveva come attore principale proprio La Sapienza di Roma e che comprendeva anche Unipaelearning, Accademia Nazionale di Medicina e IAL – Innovazione, Apprendimento, Lavoro.

È la più antica università telematica conosciuta, non solo in Italia ma anche in Europa. Il primo corso di laurea vede la luce nel novembre 2005. Nel 2016, a seguito di modifiche statutarie, ha cambiato nome da Università telematica TEL.M.A. a Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”, come la conosciamo oggi.

Le lezioni sono erogate interamente online, solo gli esami si svolgono in sede dove si trova anche la segreteria studenti e la segreteria amministrativa Unitelma. Il numero di iscritti dell’Università Telematica Unitelma di Roma cresce ogni anno tanto da essere ormai diventata un polo di attrazione per chiunque intenda iscriversi ad un ateneo online localizzato su Roma.

Nel prossimo paragrafo affronteremo la questione del riconoscimento da parte del Miur, per capire se Unitelma eroga poi titoli che hanno effettivamente un valore legale.

Uno dei nostri consulenti sarà messo a tua disposizione per risolvere eventuali dubbi o criticità che riguardano Unitelma La Sapienza o qualsiasi altro ateneo online.

Valore laurea e riconoscimento MIUR

La laurea di Unitelma è riconosciuta dal Miur. Fa parte di una delle 11 università telematiche autorizzate a rilasciare titoli che hanno un effettivo valore legale, tanto da dare accesso a concorso pubblici e all’inserimento in qualsiasi tipo di azienda italiana o straniera. Ciò la qualifica a tutti gli effetti come una qualsiasi università tradizionale. L’Università Unitelma Sapienza è monitorata dall’Anvur, un ente pubblico che ogni anno assegna agli atenei pubblici o privati una votazione in base all’organizzazione e all’offerta didattica.

L’università online Unitelma ha ottenuto nel 2019 una votazione del 4.8, che corrisponde a Condizionato alla risoluzione di alcune criticità, ma i lavori sono in corso e nei prossimi anni non potrà che migliorare.

La laurea Unitelma vale all’estero nell’ambito dell’Unione Europea e di quei Paesi con cui l’Italia ha speso rapporti bilaterali, esattamente come tutti i titoli rilasciati università online e non. In alcuni casi potrebbe essere richiesto al laureato, qualora debba lavorare all’estero di integrare il piano di studi altri esami singoli, in questo caso tieni a mente che anche questo servizio viene erogato da Unitelma.

Nel prossimo paragrafo parleremo dei costi dell'Università Unitelma per capire se è un ateneo accessibile per noi.

Quanto costa l’Università Telematica Sapienza: costi, convenzioni, borse di studio

Il costo dell’Università Unitelma oscilla tra i 1600€ e i 2500€. Una variazione così ampia dipende da moltissimi fattori, ora capiremo insieme quali. Il costo di base della laurea breve è 2.100 € all’anno (scomponibili in due rate, da 650 € e 1.450 €), quello della laurea magistrale è di 2.300 € (scomponibili in due rate da 650 e 1.650 €).

Non è tutto: i corsi singoli Unitelma costano 250 €, ma se ne devi fare diversi si abbassa a 200 €. Nei costi vanno considerati i materiali didattici, le slides, l’iscrizione e l’immatricolazione. Oltre al costo di base, tuttavia, bisogna considerare anche altre tasse come quella Regionale che nel Lazio ammonta a 140€. Devi pagarla in unica soluzione all’atto di iscrizione (ogni anno). Dovrai poi tenere la ricevuta e presentarla qualora ti fosse richiesto. Dovrai anche considerare un costo di 300 € per il conseguimento titolo e rilascio della pergamena, in caso di laurea o master.

I prezzi potrebbero comunque subire delle variazioni ogni anno per cui il consiglio è quello di monitorare il sito e tenersi aggiornati sulle novità.

Non è disponibile il pagamento tramite bollettino postale ma può essere effettuato in banca o online. I costi Unitelma sono così variabili anche perché è possibile accedere ad alcune convenzioni tali da permettere un abbattimento dei costi Unitelma. Ogni caso è diverso per cui ti consiglio di rivolgerti ad un nostro consulente in modo da garantirti un’offerta personalizzata, fatta su misura per te. Ecco una lista delle convenzioni Unitelma attualmente attive:

Ci sono offerte dedicate a:

Enti pubblici e privati (sindacati, enti locali, associazioni di categoria, etc.): 1.600€ (650€ + 950€) per la laurea triennale, 1.800€ (650€ + 1.150€) per la laurea magistrale;

(sindacati, enti locali, associazioni di categoria, etc.): 1.600€ (650€ + 950€) per la laurea triennale, 1.800€ (650€ + 1.150€) per la laurea magistrale; Under 26 : per tutti i tipi di laurea 850 € (650 € + 200 €); devi avere età uguale o inferiore ai 25 anni al momento dell’immatricolazione. Puoi pagare in due tranches: quando ti immatricoli € 650,00 e la seconda di € 200,00 entro 90 giorni.

: per tutti i tipi di laurea 850 € (650 € + 200 €); devi avere età uguale o inferiore ai 25 anni al momento dell’immatricolazione. Puoi pagare in due tranches: quando ti immatricoli € 650,00 e la seconda di € 200,00 entro 90 giorni. Dipendenti La Sapienza : sia per laurea breve che specialistica 850€ (650€ + 200€).

: sia per laurea breve che specialistica 850€ (650€ + 200€). Ex studenti La Sapienza: sia per la triennale che per la magistrale 850€ (650€ + 200€); puoi pagare in due rate: la prima all’atto dell’immatricolazione, pari ad € 650,00; la seconda, pari a € 200,00 dopo 90 giorni.

Se sei uno studente talentuoso puoi accedere anche al programma di borse di studio Unitelma Sapienza. Anche le borse di studio, come le convenzioni, cambiano ogni anno per cui il consiglio è quello di cercare di tenersi sempre aggiornati. Quest’anno si poteva ambire a:

borse di studio per i corsi di laurea dell’area giuridica ed economica per i diplomati nell’anno accademico 2020/2021 con voto superiore a 80 e un ISEE inferiore a 40.000€;

Borse di Studio Erasmus che puoi usare in università, istituzioni e aziende d’Europa partner del programma Erasmus+ e che ti offrono la possibilità di partecipare a scambi internazionali;

108 borse di studio a copertura totale dei costi di partecipazione ai master universitari executive INPS;

Esistono anche borse di studio dedicate ai master: insomma le possibilità sono davvero tantissime. Se vuoi saperne di più o conoscere quelle che verranno erogate per il prossimo anno continua a leggere per scoprire cosa pensano gli studenti che hanno frequentato Unitelma di questo specifico ateneo.

Opinioni e recensioni su Unitelma

Unitelma La Sapienza è una fra le università telematiche più amate in Italia, molta della sua fama dipende dalla sorellanza con lo storico ateneo romano con cui condivide la qualità della didattica e del corpo docenti. Gli studenti ne apprezzano il livello superiore alla media e l’ecletticità degli insegnamenti che la inseriscono a pieno titolo tra le migliori sul mercato. Unitelma La Sapienza di Roma sui forum online viene menzionata come un’università che non solo forma gli studenti ma che li mette già in contatto con il mondo del lavoro attraverso stage e attività formative. Il suo punto di forza è affiancare alle conoscenze teoriche l’acquisizione di competenze professionali.

Il motivo principale per cui gli studenti decidono di frequentare un’università telematica è che in questo modo possono formarsi mentre lavorano, ecco perché l’aspetto professionale gioca in questo senso un aspetto fondamentale. Già durante il periodo di studi ci si può facilmente inserire in azienda e dare uno slancio alla propria carriera.

Anche qualora tu decidessi di non lanciarti subito sul mondo del lavoro, la verità è che questa laurea è più facilmente spendibile presso le aziende di tutte le altre perché viene associata al nome de La Sapienza e quindi ritenuta più credibile.

Bisogna anche considera che questo ateneo mette a disposizione numerose borse di studio oltre al programma Erasmus+, di cui Unitelma è partner. Scegliere Erasmus + vuol dire puntare ad appronfondire le proprie conoscenze linguistiche e scoprire nuove culture, aspetto valutato molto positivamente sul mercato del lavoro.

Gli studenti che frequentano Unitelma la descrivono come non eccessivamente facile o difficile. Bisogna impegnarsi e studiare per raggiungere gli obiettivi che si desiderano ma non ci sono molti studenti fuori corso, questo a dimostrazione del fatto che ottenere il titolo non è assolutamente impossibile. Gli iscritti confermano che si tratta di un’Università molto ben strutturata con un corpo docenti valido e un’interessante offerta formativa. Non vengono espressi in alcun modo commenti negativi tra le recensioni dedicate all’Università Unitelma.

Nel prossimo paragrafo parleremo delle lezioni e della piattaforma e-learning.

Lezioni e piattaforma e-learning

Le lezioni di Unitelma si svolgono interamente online e vengono erogate sulla piattaforma di e-learning. L’obiettivo è quello di fornire agli studenti più strumenti didattici dalle video lezioni alle aule virtuali per permettergli di avere una formazione completa e strutturata per l’inserimento nel mondo del lavoro.

I documenti e il materiale sono disponibili 24 ore su 24 7 giorni su 7: puoi studiare da qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi momento del giorno e della notte, mentre non ti occupi della tua famiglia o sei in pausa dal lavoro. Ti basta una connessione a internet, un pc, un tablet e uno smartphone.

Gli insegnanti si mettono poi a disposizione di tutti per approfondire gli insegnamenti e risolvere dubbi o rispondere alle domande. Ci sono anche dei tutor che ti permettono di avere un contatto diretto con qualcuno che possa accompagnarti nel tuo percorso risolvendo diatribe burocratiche o confusioni logistiche. Tutta l'attività può svolgersi online o anche in una delle sedi disponibili dell'ateneo: la principale si trova a Roma ma ce ne sono molte altre in tutte le principali città italiane. Nel prossimo paragrafo scopriremo qualcosa in più sugli esami Unitelma e la loro prenotazione.

Gli esami presso Unitelma Sapienza

Gli esami Unitelma si svolgono in una delle sedi dell’ateneo dislocate sul territorio italiano. Durante l’emergenza sanitaria, chiaramente, si è tenuto tutto in modalità digitale. Non è ancora chiaro però cosa accadrà il prossimo anno.

Le prenotazioni Unitelma si fanno online sulla piattaforma, accedendo all’area personale. Potrai riservarti un posto all’esame solo se sarai in regola con i pagamenti e avrai seguito le lezioni per quello specifico corso. Non esiste un numero minimo di prove che si possono effettuare dipende tutto dall’impegno e dal metodo di studio del singolo iscritto. Le sessioni d’esame Unitelma sono davvero moltissime (quasi una al mese), puoi controllare con largo anticipo le date accedendo direttamente al portale.

Gli esami possono essere scritti (a risposta multipla) o orali. Non sono né facili né difficili perché anche se gli esami a crocette richiedono un minore approfondimento nella risposta presuppongono comunque una preparazione molto precisa. La valutazione finale dell’esame poi, dipenderà da due fattori:

I risultati delle prove intermedie svolte durante l’anno;

I risultati della prova finale.

Nel prossimo paragrafo approfondiremo la questione delle iscrizioni ai corsi di laurea Unitelma.

Iscrizioni: come e quando iscriversi

Uno dei grandi vantaggi di frequentare Unitelma è che il reparto informatico è assolutamente potenziato. Il sito è di semplice comprensione e questo è un aspetto importante per carpire tutte le informazioni che ci occorrono per procedere all’iscrizione.

L’iscrizione a Unitelma La Sapienza si svolge quasi interamente online, bisogna cliccare su “Domanda di Iscrizione” e compilare i campi vuoti inserendo i dati anagrafici. Una volta effettuato questo passaggio riceverai una mail con le credenziali di accesso personali che ti consentiranno di accedere alla piattaforma. A questo punto dovrai concludere il procedimento compilando alcuni moduli e procedendo al pagamento.

In una fascia di tempo compresa tra le 48 e le 72 ore l’ateneo confermerà poi l’avvenuta immatricolazione Unitelma. Ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell’anno e senza costi aggiuntivi, richiedendo, qualora necessario, il riconoscimento dei Crediti Formativi su documentazione ufficiale in modo da non perdere gli esami già sostenuti.

La consegna di tale documentazione è piuttosto complessa e si possono facilmente commettere errori di ingenuità.

I costi della retta annuale sono variabili a seconda dello studente, del corso di laurea e delle borse di studio messe a disposizione ma oscilla da un minimo di 2100 euro ad un massimo di 2300 e sono in tutto e per tutto rateizzabili. Per saperne di più ti accorgerai che esiste un paragrafo dedicato con tutte le specifiche sui prezzi che ti dà una panoramica generale sulla spesa che dovrai affrontare, rendendoti poi più facile il compito di prendere una decisione definitiva.

Le sedi di Unitelma Sapienza in Italia

L’Università Telematica Unitelma ha la sede principale a Roma, dove si trova anche la Sapienza, in zona Policlinico (Viale Regina Elena). C’è anche una sede d’esame presso l’Istituto San Pio X, in via degli Etruschi, 36. Esistono anche altre sedi dislocate nelle principali città italiane. sede

a Milano si trova in via Giosuè Carducci n. 39 – 20099 Sesto San Giovanni (MI);

a Torino è in via Treviso 12;

a Napoli presso il Campus Città del Sapere, Spazio “Off Screen”, Corso Secondigliano 11, 80144 Napoli (sede temporanea).

In Sicilia trovi Unitelma a Gela, Caltanisetta (CL), presso la Scuola I Circolo Didattico, in via Feace 136;, a Palermo in via della Ferrovia n. 54, a Enna, in via San Gabriele dell’Addolorata, 1 Nicosia (EN), a Messina, in via S. Barbara, 12;

In Calabria trovi Unitelma a Cosenza in via Popilia n. 71 – 87100 e a via Cesare Gabriele n. 51 – 87100;

In Puglia trovi Unitelma a Lecce, in via 95 Regimento Fanteria, 70 e a Trani, presso l’IFOR PMI PROMETEO PUGLIA ETS in via Casale n. 25;

In Umbria trovi Unitelma a Perugia, a Piazza Achille Sansi – 06049 Spoleto (PG);

In Toscana trovi Unitelma a Grosseto, in via Monte Rosa 13 e a Firenze, in via Ghibellina 88;

In Emilia Romagna trovi Unitelma a Rimini, in via Mantegazza, 8, a Modena, in via Emilia Ovest e a Bologna, presso l’Accademia Nazionale di Medicina, Galleria Ugo Bassi, 2;

In Liguria trovi Unitelma a Genova, in via Martin Piaggio, 17;

In Veneto trovi Unitelma a Venezia, in via Miranese, 30170 Mestre (VE).

Nel prossimo e ultimo paragrafo tireremo le somme sull'Università Telematica Unitelma e faremo un bilancio complessivo di tutto quanto visto finora.

Giudizio conclusivo su Unitelma

Il giudizio complessivo sull’Università Telematica Unitelma è assolutamente positivo. Anche tra gli studenti più sensibili che lasciano recensioni online sull’università Unitelma, il giudizio è unanime. Gli studenti sono concordi nel dire che l’offerta formativa, così come il corpo docenti sono espressamente di qualità.

Questo ateneo offre agli studenti la possibilità di studiarsi e lavorare contemporaneamente, dedicandosi alla famiglia o al lancio di una start-up. Il maggiore vantaggio offerto è quello rappresentato dalla possibilità di ottenere un titolo riconosciuto dal Miur e spendibile nelle aziende grazie al nome e alla notorietà che l’università si è guadagnata negli anni con gli accordi stipulati con La Sapienza di Roma.

L'ateneo ottiene sempre giudizi positivi dall'Anvur e permette agli iscritti di frequentare stage che li inseriscano velocemente nel mondo del lavoro. I costi sono contenuti grazie alle convenzioni stipulate con enti pubblici e privati e alle borse di studio per studenti meritevoli.