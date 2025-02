Vacanze di Carnevale 2025: quando e dove saranno?

Quando si fermeranno le lezioni per Carnevale? Ecco il calendario regione per regione: purtroppo, però, non tutti saranno così fortunati da stare a casa.

Il Carnevale è delle festività più attese dell’anno, un periodo che porta con sé sfilate, maschere, dolci tradizionali e giorni di vacanza per quasi tutti gli studenti. Ogni anno, il periodo di chiusura delle scuole varia da regione a regione: le vacanze di Carnevale non sono previste in tutte le regioni e, dove previste, i giorni variano in base ai calendari scolastici stabiliti dalle autorità locali. Scopriamo chi potrà godersi qualche giorno di pausa dalle lezioni nel 2025 e in quali date.

Il Carnevale: un’esplosione di colori, tradizioni e sapori

Il Carnevale è una festa dalle origini antiche, legata al calendario liturgico cristiano e caratterizzata da diverse celebrazioni che culminano nel Martedì Grasso, l’ultimo giorno di festa prima dell’inizio della Quaresima. In Italia, il Carnevale è sinonimo di sfilate di carri allegorici, spettacoli in maschera e dolci tipici come le chiacchiere, le castagnole e i crostoli, che riempiono le pasticcerie in questo periodo.

Ogni regione ha le proprie usanze e celebrazioni caratteristiche: da Venezia con il suo celebre Carnevale storico e le eleganti maschere, a Viareggio con i suoi imponenti carri satirici, fino ai piccoli centri che mantengono vive le tradizioni locali. Anche le scuole, in molte zone d’Italia, si adeguano al clima di festa, concedendo agli studenti qualche giorno di riposo.

Le principali date del Carnevale 2025 seguono la tradizione religiosa e cadranno in questi giorni:

Domenica della Settuagesima : 16 febbraio 2025 (inizio del periodo carnevalesco)

: 16 febbraio 2025 (inizio del periodo carnevalesco) Giovedì Grasso : 27 febbraio 2025

: 27 febbraio 2025 Domenica di Carnevale : 2 marzo 2025

: 2 marzo 2025 Martedì Grasso : 4 marzo 2025 (giorno di chiusura dei festeggiamenti)

: 4 marzo 2025 (giorno di chiusura dei festeggiamenti) Mercoledì delle Ceneri: 5 marzo 2025 (inizio della Quaresima)

Vacanze scolastiche di Carnevale: chi resta a casa e quando?

La gestione del calendario scolastico è una prerogativa delle singole regioni, che decidono autonomamente la chiusura degli istituti in occasione del Carnevale. Di seguito, il riepilogo delle date di sospensione delle lezioni per il 2025:

Piemonte : chiusura delle scuole dall’1 al 4 marzo

: chiusura delle scuole dall’1 al 4 marzo Lombardia, Basilicata, Campania, Sardegna : vacanze previste il 3 e 4 marzo

: vacanze previste il 3 e 4 marzo Veneto, Friuli Venezia Giulia, Molise, Provincia Autonoma di Trento : pausa scolastica dal 3 al 5 marzo

: pausa scolastica dal 3 al 5 marzo Provincia Autonoma di Bolzano: dall’1 al 9 marzo

Un’occasione di riposo e divertimento

Le vacanze di Carnevale rappresentano l’opportunità di concedersi una pausa dallo studio per partecipare alle numerose manifestazioni organizzate in tutta Italia. Dalle grandi città ai piccoli borghi, il Carnevale 2025 sarà un tripudio di colori e allegria, un momento perfetto per staccare la spina e immergersi nella magia di una delle festività più amate.