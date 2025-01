Vacanze scolastiche di Carnevale 2025, tutte le date

Vacanze scolastiche di Carnevale 2025

Le vacanze scolastiche di Carnevale 2025 sono le prossime in calendario. Una buona strategia per rendere più sopportabile il rientro a scuola, che per gli studenti italiani coincide con la data di oggi, è quella di iniziare subito a pensare a cosa fare nei prossimi giorni liberi dagli impegni scolastici. Che, tranquilli, non sono poi così lontani. Se non vedete già l’ora di staccare nuovamente la spina da lezioni, compiti in classe e ore interminabili di studio, siete nel posto giusto.

Una precisazione: il periodo delle vacanze di Carnevale non è uguale per tutte le scuole. Sebbene il giorno “più festeggiato” sia, in genere, il martedì grasso, le date possono variare a seconda della regione o della tipologia di scuola. Solitamente, nella maggior parte degli istituti è prevista una pausa di 2-3 giorni, ma le date esatte dipendono dalle decisioni dei singoli calendari scolastici.

Quando iniziano le vacanze scolastiche di Carnevale 2025

E’ sicuramente il momento perfetto per fare festa con amici e familiari, tra coriandoli, maschere, carri allegorici e, magari, anche qualche dolce tradizionale, come le frittelle o le chiacchiere. È un’occasione perfetta per respirare aria di festa, magari partecipare a qualche sfilata in città, oppure semplicemente rilassarsi a casa. Ogni regione ha le sue tradizioni, e questo rende questa ricorrenza ancora più speciale.

Bene, ma quando iniziano le vacanze di Carnevale? Lo vediamo nel dettaglio.

Come ogni anno, le date saranno diverse a seconda della regione e delle specifiche decisioni prese dalle autorità locali. Non esiste una data unica per tutte le scuole, quindi in alcune regioni gli studenti potranno godere di una pausa più lunga, mentre in altre la chiusura sarà più breve.

In particolare, tra le regioni che rientrano nel secondo caso (ovvero una chiusura più corta), ci sono la Campania, la Lombardia, la Sardegna e la Basilicata. In queste zone, le scuole rimarranno chiuse solo il 3 e 4 marzo, con il rientro in aula previsto per il 5 marzo, ovvero il giorno del Mercoledì delle Ceneri. Una pausa non troppo lunga, ma abbastanza per dare agli studenti l’opportunità di godersi un weekend lungo, e magari partecipare alle tradizionali sfilate di Carnevale.

In altre regioni, invece, lo stop dalle lezioni sarà leggermente più lungo. Gli studenti del Friuli Venezia Giulia, del Molise, del Veneto e del Trentino, ad esempio, avranno un giorno in più di vacanza rispetto agli altri. Le scuole in queste zone rimarranno chiuse dal 3 al 5 marzo.

Le regioni che spiccano per una vacanza ancora più lunga sono poche, ma sicuramente sono quelle “più fortunate”. In Piemonte, ad esempio, le scuole rimarranno chiuse dal 1° marzo, e la pausa durerà fino al 4, per un totale di quattro giorni consecutivi di riposo. La Provincia di Bolzano, invece, è quella che prevede la pausa più lunga in assoluto: le scuole, qui, rimarranno chiuse dal 1° al 9 marzo, una vera e propria settimana di vacanza, con buona pace degli studenti.

Infine, per tutte le altre regioni, le vacanze di Carnevale non sono sempre state ufficialmente programmate, e dunque la decisione sulla sospensione delle attività scolastiche spetterà ai singoli dirigenti scolastici. In questi casi, se non sono previste modifiche, gli studenti dovranno continuare a frequentare le lezioni normalmente.

Foto apertura via Pixabay