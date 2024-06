Varese, ricoprono di post-it l'auto della prof : è un ringraziamento per il tempo trascorso insieme

Gli studenti che hanno finito le scuole medie hanno organizzato una sorpresa indimenticabile per la loro amata professoressa di Italiano e Storia.

Il 7 giugno 2024 sarà una data che rimarrà impressa a lungo nella memoria di una professoressa delle scuole medie Manzoni di Varese: gli studenti della terza B hanno voluto ringraziarla in modo davvero originale, ricoprendo la sua auto con tantissimi post-it colorati. L’iniziativa ha coinvolto tutta la classe che, al termine dei tre anni passati insieme, ha organizzato questa sorpresa per l’impegno e la passione che la docente ha dimostrato nel tempo trascorso insieme.

Messaggi di affetto e frasi celebri

Su ciascuno dei post-it i ragazzi hanno scritto messaggi di affetto, stima e ammirazione per la loro professoressa; in alcuni foglietti invece hanno riportato le frasi celebri che l’insegnante era solita utilizzare in classe per attirare l’attenzione e motivare gli studenti. La sorpresa è stata organizzata con cura e dedizione, dimostrando quanto i ragazzi abbiano apprezzato non solo le lezioni ma anche l’umanità e la vicinanza della loro insegnante. Una volta che l’auto della docente è stata completamente ricoperta di foglietti colorati, i ragazzi hanno atteso l’arrivo della professoressa per vedere la sua reazione che, come volevasi dimostrare, è stata di grande gioia e affetto verso gli alunni.

Un addio speciale

L’ultimo giorno di scuola è sempre un momento carico di emozioni, ma per gli studenti della terza media dell’istituto in provincia di Varese, quest’anno è stato particolarmente significativo, tanto da voler rendere omaggio alla loro professoressa con una sorpresa d’effetto e molto originale.

Questo gesto non è solo una dimostrazione di affetto, ma anche un riflesso del legame che si è creato tra gli studenti e la loro insegnante. Durante i tre anni di scuola media, la professoressa ha saputo trasmettere non solo conoscenze, ma anche valori fondamentali come il rispetto, la passione per lo studio e l’importanza di credere in sé stessi. Gli studenti hanno voluto ringraziarla per tutto ciò, lasciando un messaggio chiaro: l’insegnamento va oltre i libri e i compiti, è una questione di cuore.

Questa storia ci ricorda ancora una volta quanto sia importante il ruolo degli insegnanti nella formazione non solo accademica, ma anche umana degli studenti. La sorpresa con i post-it è un gesto semplice ma potente, che dimostra come l’affetto e il rispetto reciproco possano creare legami importanti e duraturi.