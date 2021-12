Concerto Capodanno Vienna 2022: tutte le info

La festa di Capodanno è una delle più sentite in quanto, nell’ultima mezzora del 31 del mese di dicembre, tutto l’anno, che sta per terminare definitivamente, passa veloce come un treno nelle nostre menti e nei nostri pensieri. Nel momento in cui scocca la mezzanotte, ci troviamo tutti a festeggiare, a brindare al nuovo anno e a salutare, a volte con un po’ di nostalgia, il vecchio. Come ogni anno, e come tradizione, a Vienna si celebra il Concerto e noi vogliamo condividere con voi tutte le informazioni di cui siamo a conoscenza, sui biglietti, il programma e su chi sarà il direttore che dirigerà l’orchestra in questo evento sensazionale.

Concerto Capodanno Vienna 2022: come e dove acquistare i biglietti

Il concerto di Capodanno a Vienna richiama un enorme numero di pubblico che tenta di potervi assistere dal vivo acquistando i biglietti. Data la grande richiesta, alcuni biglietti sono messi in vendita, mentre gli altri vengono estratti a sorte e soltanto i vincitori potranno acquistarli. I prezzi dei biglietti variano ovviamente in base al posto che si sceglie da dove assistere all’evento. Il prezzo dei biglietti per l’anteprima oscilla tra i 20,00 euro e le 495,00, mentre per la notte di San Silvestro il prezzo può variare dalle 25,00 alle 860,00 euro. Se non potete permettervi tale spesa e volete seguire ugualmente il concerto, posizionatevi nella piazza antistante l’Opera di Vienna dove vengono installate 180 sedie gratuite e un maxi schermo in cui proiettano l’evento.

Concerto Capodanno Vienna 2022: qual è il programma

Sono molti i curiosi che attendono di scoprire con ansia quale sarà il programma del prossimo concerto di Capodanno che si terrà a Vienna. Si tratta di uno degli eventi più atteso, più acclamato e meglio riuscito che ha la magia di unire tutti in un sacro silenzio che non deve essere interrotto fino al momento in cui l’orchestra non posa gli strumenti. Sono in programma emozioni, valzer: quattro famosi cantanti lirici intratterranno il pubblico con duetti e quartetti.