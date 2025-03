Il 10% degli studenti iscritto nelle paritarie: in calo le statali

Il Ministero dell’Istruzione ha recentemente pubblicato i dati relativi alle iscrizioni nelle scuole italiane, evidenziando un preoccupante trend negativo. Dall’analisi dei report ministeriali emerge che gli iscritti nelle scuole statali sono diminuiti di 120.813 unità nell’ultimo anno scolastico, con un calo dell’1,68%.

Un fenomeno simile si riscontra anche nelle scuole paritarie, che rappresentano circa il 10% del totale delle iscrizioni nel sistema educativo italiano.

Analisi delle iscrizioni nelle scuole statali

I dati ministeriali evidenziano un significativo calo di iscrizioni nelle scuole statali italiane, con una diminuzione di 120.813 unità tra gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Gli iscritti sono passati da 7.194.400 a 7.073.587, registrando un calo dell’1,68% del totale.

Analizzando i diversi ordini scolastici, si rileva che nell’anno in corso le scuole dell’infanzia statali contano 785.056 iscritti (erano 809.861), le primarie 2.170.746 (erano 2.219.151), le secondarie di I grado 1.498.498 (erano 1.533.509) e le secondarie di II grado 2.619.287 (erano 2.631.879).

Analisi delle iscrizioni nelle scuole paritarie

Anche le scuole paritarie registrano un calo significativo nelle iscrizioni. I dati ministeriali evidenziano una diminuzione di 20.645 unità dal 2022/2023 al 2023/2024, corrispondente al 2,54% del totale.

Nonostante questa contrazione, le paritarie mantengono una posizione rilevante nel panorama educativo italiano, accogliendo quasi il 10% degli studenti del paese (precisamente il 9,89%). Questo dato sottolinea il ruolo complementare che questi istituti continuano a svolgere rispetto alle scuole statali.

Distribuzione nelle classi e nelle scuole

Nell’anno scolastico 2023/2024, gli studenti delle scuole statali erano distribuiti su 354.069 classi, con una media di circa 20 alunni per classe (precisamente 19,7). Questo dato è rimasto sostanzialmente stabile anche nel 2024/2025, attestandosi a 19,5 studenti per classe.

Per quanto riguarda la distribuzione complessiva, i 7.194.400 alunni erano ripartiti tra 40.321 scuole statali, con una media di 178,5 studenti per istituto. Diversa la situazione nelle paritarie, dove la media si ferma a 67 alunni per scuola, con 790.460 studenti distribuiti in 11.765 istituti.

Il rapporto tra iscritti statali e paritarie

L’analisi dei dati ministeriali relativi all’anno scolastico 2023/2024 rivela un chiaro quadro della distribuzione degli studenti nel sistema educativo italiano. Le rilevazioni mostrano che quasi il 10% degli studenti (precisamente il 9,89%) risulta iscritto nelle scuole paritarie, mentre la grande maggioranza frequenta istituti statali.

Questo rapporto rappresenta un indicatore significativo per comprendere le preferenze delle famiglie e l’organizzazione complessiva del sistema scolastico nazionale, offrendo una prospettiva essenziale nell’interpretazione dell’andamento generale delle iscrizioni.