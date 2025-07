Le scuole messe alla prova del caldo estremo: quali misure bisogna intraprendere?

L’Europa sta affrontando un’ondata di calore straordinaria che sta mettendo a dura prova il sistema educativo. In Francia, le temperature hanno raggiunto picchi tra i 38 e i 40°C, costringendo le autorità a chiudere quasi 1.900 scuole in modo parziale o totale per garantire la sicurezza degli studenti.

La situazione è aggravata dal fatto che 34 dipartimenti hanno dovuto introdurre severe restrizioni sull’uso dell’acqua, evidenziando l’ampiezza dell’emergenza climatica in corso.

La realtà francese: scuole in crisi e misure d’emergenza

La Francia sta affrontando una situazione critica con temperature che oscillano tra i 38 e i 40 gradi Celsius, colpendo anche aree dove il caldo estremo non rappresentava storicamente la norma. Le regioni meridionali registrano picchi ancora più elevati, rendendo impossibile garantire condizioni didattiche adeguate.

Le autorità hanno dovuto chiudere parzialmente o totalmente quasi 1.900 istituti scolastici per tutelare la salute di studenti e personale. Questa emergenza climatica dimostra come il riscaldamento globale stia trasformando radicalmente il funzionamento del sistema educativo europeo.

Il calendario scolastico sotto la lente

Il confronto europeo rivela differenze significative nella gestione delle vacanze estive: mentre alcuni paesi limitano le pause a 8 settimane, l’Italia si colloca tra i sistemi con oltre 12 settimane di interruzione. Questa disparità alimenta il dibattito sulla riorganizzazione temporale dell’anno scolastico, con proposte di posticipare l’apertura a fine settembre o inizio ottobre.

Il Coordinamento Nazionale Diritti Umani ha sostenuto questa modifica, evidenziando come la mancanza di climatizzatori nelle aule renda impraticabile la didattica con temperature elevate. Un sondaggio della Tecnica della Scuola ha registrato il 90% di consensi per il posticipo, nonostante persistano dubbi sulle modalità attuative.

La petizione delle mamme influencer e le istanze di riforma

Il duo Mammadim****a, composto da due influencer che si occupano di genitorialità, ha lanciato una petizione dal titolo “RISTUDIAMO IL CALENDARIO! Un nuovo tempo scuola NON è più RIMANDABILE“. Le due sostengono che il calendario scolastico, ancora ancorato a logiche ottocentesche legate al lavoro agricolo, debba essere completamente ripensato.

Tra le criticità evidenziate emerge il fenomeno del summer learning loss, ovvero la perdita di competenze durante i lunghi mesi estivi, che accentua le differenze sociali tra studenti di diverse classi economiche. La petizione ha raccolto 35mila firme, dimostrando l’interesse crescente verso una riforma strutturale del sistema educativo italiano.