I Coldplay si sciolgono: le ultime dichiarazioni di Chris Martin

L’addio di una band: una notizia difficile per i fan

L’annuncio della separazione di una band è una di quelle notizie che i fan temono di ascoltare. Recentemente, è il pubblico dei Coldplay a vivere questa situazione: si sciolgono o no? Tra annunci ufficiali, rumors e previsioni, il web è in fermento. Ansia e preoccupazione si mescolano mentre tutti cercano di capire quale sia il destino della band britannica. Per fare chiarezza, ecco un’analisi approfondita della situazione.

I Coldplay si sciolgono? Tutta la verità

Dopo anni di speculazioni, sembra che il momento della verità sia finalmente arrivato per i Coldplay. I fan si sono a lungo chiesti se la band fosse realmente vicina a sciogliersi o meno. La risposta è arrivata direttamente dal frontman Chris Martin in un’intervista esclusiva a NME, portando chiarezza in un mare di incertezze.

Durante l’intervista, Chris Martin ha discusso del futuro della band, confermando i rumors. I Coldplay non si scioglieranno immediatamente, ma solo dopo la pubblicazione del loro 12esimo album. Attualmente, i fan possono tirare un mezzo sospiro di sollievo: il progetto di scioglimento è ancora lontano. Martin ha rivelato che il prossimo album, il numero undici, sarà un musical, ma potrebbe uscire dopo il dodicesimo a causa di tempi di produzione più lunghi. Un dettaglio importante è che il brano All My Love, tratto dall’ultimo progetto Moon Music, sarà l’ultimo singolo prima della conclusione della loro carriera in studio.

Perché dodici album?

La scelta di limitarsi a dodici album non è casuale. Secondo Martin, dodici è un numero simbolico: è lo stesso totale degli album pubblicati dai Beatles e da Bob Marley, un dettaglio che ha voluto sottolineare. Questo limite, tuttavia, non segnerà la fine completa della band. Il frontman ha cercato di rassicurare i fan spiegando che, nonostante l’addio ai nuovi album, i Coldplay non smetteranno di andare in tour o di pubblicare compilation e raccolte. Martin ha descritto la decisione come un modo per “chiudere la storia principale” della band, lasciando comunque aperta la possibilità di altre forme di attività artistica.

Quando uscirà l’ultimo album dei Coldplay?

Il decimo album dei Coldplay, intitolato Moon Music, uscirà il 4 ottobre 2024. L’hype tra i fan è altissimo, soprattutto per il fatto che la band presenterà l’album con due date speciali al Craven Park Stadium di Hull e ben dieci concerti a Wembley. Un aspetto particolarmente significativo è che parte dei ricavi dell’album verrà destinata alla Music Venue Trust, un’organizzazione benefica che lavora per preservare e migliorare i locali destinati alla musica nel Regno Unito.

Tracklist di Moon Music

La tracklist di Moon Music è stata già rivelata, generando grande curiosità tra i fan. Ecco i titoli:

Moon Music (featuring Jon Hopkins)

Feels Like I’m Falling in Love

We Pray (featuring Little Simz, Burna Boy, Elyanna, Tini)

Jupiter

Good Feelings (featuring Ayra Starr)

Alien Hits / Alien Radio

iAAM

Aeterna

All My Love

One World

Con un mix di collaborazioni prestigiose e sonorità innovative, l’album promette di essere uno dei più attesi e significativi della carriera dei Coldplay.