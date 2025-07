Anna Pepe, testo e significato di Désolée: un inno tra festa e ironia

La giovane rapper Anna Pepe è tornata a conquistare le scene musicali con Désolée, il nuovo singolo che sta già scalando le classifiche e si preannuncia come uno dei tormentoni dell’estate 2025. Il brano presenta una fusione accattivante di sonorità pop e reggaeton, confermando la versatilità artistica della cantante e la sua capacità di sperimentare con generi diversi.

Il 2024 è stato un anno di svolta per Anna Pepe, che si è affermata come protagonista indiscussa del panorama musicale italiano. La sua ascesa è stata caratterizzata da un successo costante, conquistando sia il pubblico che la critica specializzata.

Le sue performance hanno ottenuto riconoscimenti importanti e una pioggia di consensi che hanno consolidato la sua posizione nel mondo della musica urban italiana. Con Désolée, l’artista dimostra ancora una volta di saper intercettare i gusti del pubblico giovane, proponendo un sound fresco e contemporaneo che mescola ritmi estivi a testi dalla forte personalità.

Anna Pepe, testo completo di Désolée

Ecco il testo integrale di “Désolée”, il nuovo singolo estivo di Anna Pepe che sta conquistando le classifiche:

(Mhm-mhm-mhm)

È la baddie con MILES

(Mhm-mhm, mhm-mhm)

Yeah

Mi sono persa dentro questa festa

Ti son venuta a cercare dopo il terzo mescal

Solamente con te non so fare la tosta

Non c’è nessuno che può domare una leonessa

Sto facendo m’ama, non m’ama, non m’ama

Con delle banconote da cinquanta, le lancio tutte in aria

Quando mi chiamavi “mama”, “mama”

Non pensavo che avremmo mandato tutto all’aria

Stasera io non faccio come si deve

Faccio vedere a tutti come si beve

E te lo giuro che non ti scrivo nemmeno

Se ad agosto vedo cadere la neve

Vuoi fare il loco, ma io sono più loca di te

Non farmi andare in quella modalità

Non ti comportare come fossi un bebè

Se ci incontriamo, non è casualità

Non mi vuoi vedere, allora peggio per te

Chiamare un altro però cosa mi dà?

Io non chiedo scusa, non sono désolée

Dice che dovrei fare meno la star (Yeah)

Fammi una pic, vanno bene tutti gli angoli (Take a picture)

Tutta Dior, sembro una bambola, ah

Vieni a parlarmi tu, non stare lì

Ma fai attenzione, c’è il mio ex che svalvola

Son tutta messa, io non bevo il Nero d’Avola

Ed è il motivo per cui vengono al mio tavolo

Non farti illudere da questo rosa bubblegum

Se mi fai male, giuro che farò il double (On God), yeah

Stasera io non faccio come si deve (Vai)

Faccio vedere a tutti come si beve (Vai)

E te lo giuro che non ti scrivo nemmeno

Se ad agosto vedo cadere la neve (Vai, vai)

Vuoi fare il loco, ma io sono più loca di te

Non farmi andare in quella modalità

Non ti comportare come fossi un bebè

Se ci incontriamo, non è casualità

Non mi vuoi vedere, allora peggio per te

Chiamare un altro però cosa mi dà?

Io non chiedo scusa, non sono désolée

Dice che dovrei fare meno la st– (Yeah)

Di giorno sai che non ti voglio (Nah, nah, no, never)

Ma, quando è notte, io mi attivo

Lo sai bene quello che voglio, yeah

Con me non puoi fare il cattivo

Vuoi fare il loco, ma io sono più loca di te

Non farmi andare in quella modalità

Non ti comportare come fossi un bebè

Se ci incontriamo, non è casualità

Non mi vuoi vedere, allora peggio per te

Chiamare un altro però cosa mi dà?

Io non chiedo scusa, non sono désolée

Dice che dovrei fare meno la star (Star, star, star, star)

(Dovrei fare meno la star)

(Dovrei fare meno la star)

Il significato di Désolée di Anna Pepe

Il titolo ‘Désolée’ rappresenta un vero e proprio capovolgimento semantico: mentre la parola francese significa ‘mi dispiace’ o ‘scusa’, Anna Pepe la utilizza nell’accezione opposta per dichiarare con fermezza “Io non chiedo scusa, non sono désolée”. È un manifesto di orgoglio e indipendenza emotiva.

Il brano intreccia sapientemente atmosfere di festa e riflessioni personali su una relazione finita male. La protagonista si muove tra momenti di apparente fragilità – quando confessa di essersi “persa dentro questa festa” e di aver cercato l’ex “dopo il terzo mescal” – e grande consapevolezza di sé, definendosi “una leonessa che nessuno può domare”.

L’ironia permea tutto il testo, raggiungendo il picco nel verso “non ti scrivo nemmeno se ad agosto vedo cadere la neve”, che sembra strizzare l’occhio ai classici della musica italiana. Anna Pepe trasforma così una possibile debolezza in forza, rifiutando di scusarsi per essere diventata una “star”.

Il riconoscimento di Baby K

Il talento di Anna Pepe non è passato inosservato nel panorama musicale italiano, conquistando persino l’approvazione di Baby K, una delle figure più influenti del rap femminile nazionale. Durante un’intervista al programma Say Waaad?!?, la rapper ha definito Anna Pepe come la sua erede, riconoscendole qualità artistiche di rilievo.

“È indubbio che Anna è veramente tanto credibile, già da appena uscita con il suo timbro. Si è faticato molto, dopo il mio periodo, a incoronare una donna nel rap italiano. Lei è veramente brava, ha flow”, ha dichiarato Baby K, sottolineando come l’artista sia riuscita a distinguersi in un settore particolarmente competitivo.