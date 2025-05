Addestramento militare nelle scuole: la nuova realtà della sicurezza in Polonia

La Polonia ha introdotto un innovativo programma formativo che sta cambiando il volto dell’istruzione tradizionale. Il corso di educazione alla sicurezza, obbligatorio per tutti gli studenti a partire dai 14 anni, rappresenta la risposta concreta del paese alle crescenti tensioni geopolitiche con la Russia e al conflitto in Ucraina. L’obiettivo è chiaro: preparare le nuove generazioni a difendere la nazione in caso di necessità.

Durante queste lezioni, gli studenti non si limitano a studiare teoria, ma vengono coinvolti in sessioni pratiche di addestramento al tiro con armi ad aria compressa o laser, spesso riproduzioni fedeli di modelli militari. “Devi trattenere il respiro e poi tirare, perché se resti in posizione troppo a lungo il braccio inizia a tremare”, spiega un istruttore a una studentessa durante un’esercitazione.

Gli insegnanti specializzati guidano i giovani attraverso un percorso che unisce disciplina militare, tecniche di difesa personale e protocolli di gestione delle emergenze. La formazione va oltre il semplice uso delle armi, includendo strategie di sopravvivenza e resilienza.

Il programma rappresenta un cambiamento radicale nel sistema educativo polacco, dove la preparazione alla difesa nazionale diventa parte integrante del percorso scolastico in risposta a una realtà geopolitica sempre più incerta.

Oltre al corso standard di educazione alla sicurezza, alcune scuole polacche hanno compiuto un passo ulteriore, attivando percorsi scolastici interamente orientati alla formazione militare. Questi indirizzi specializzati si propongono come alternative moderne ai programmi tradizionali come inglese o teatro, cambiando radicalmente il concetto classico di istruzione.

Gli studenti che scelgono questa strada affrontano un curriculum decisamente più impegnativo: esercitazioni sul campo in condizioni realistiche, approfonditi moduli di disciplina militare, sessioni intensive di addestramento al tiro e corsi di primo soccorso in situazioni di emergenza.

Le aule si trasformano così in piccole accademie militari, dove teoria e pratica si fondono in un approccio integrato alla sicurezza.

Bożena Krzyżanowska, direttrice del complesso scolastico di Siemiatycze, ha spiegato chiaramente l’obiettivo di questa trasformazione: “Vogliamo che i nostri giovani siano consapevoli dei pericoli, ma anche di ciò che possiamo fare per proteggerci e prepararci. L’obiettivo è renderli più resilienti in caso di conflitto”.

Questo cambiamento rappresenta un impegno concreto del sistema educativo polacco nel fornire non solo conoscenze accademiche, ma anche competenze pratiche per affrontare un futuro incerto, creando una generazione preparata a rispondere a potenziali minacce alla sicurezza nazionale.