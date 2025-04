Allarme del premio Nobel Parisi sugli insegnanti in Italia

Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica nel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi, ha lanciato un allarme sulle criticità del sistema scolastico italiano durante le celebrazioni per il bicentenario della morte di Alessandro Volta a Cernobbio. Pur riconoscendo che “La scuola italiana va bene”, il fisico ha sottolineato la necessità di “interventi strutturali” urgenti per migliorare la qualità dell’istruzione.

La sua preoccupazione si concentra su tre aspetti fondamentali: il deterioramento delle infrastrutture scolastiche, gli stipendi inadeguati degli insegnanti e l’insufficienza della semplice revisione dei programmi didattici proposta dal ministro Valditara.

Infrastrutture e laboratori insufficienti

Il premio Nobel ha sottolineato come le scuole italiane soffrano di problemi strutturali significativi, con particolare attenzione alla manutenzione inadeguata degli edifici. La situazione risulta particolarmente critica per quanto riguarda i laboratori scientifici, che secondo Parisi mancano di spazi adeguati e personale specializzato.

“Dalle elementari ai licei, i laboratori sono allo sbando”, ha dichiarato il fisico, evidenziando una carenza che attraversa tutti i livelli dell’istruzione. Il potenziamento delle infrastrutture scolastiche e l’assunzione di tecnici qualificati rappresentano, secondo l’analisi del premio Nobel, interventi fondamentali e non più rimandabili per garantire un sistema educativo efficace.

Stipendi bassi e ricambio generazionale

Un problema cruciale evidenziato da Parisi riguarda gli stipendi dei docenti italiani, tra i più bassi d’Europa. “La scuola è sostenuta da professori bravissimi, ma se la professione perde prestigio e rimane sottopagata, diventa un lavoro di ripiego”, ha affermato il Nobel.

Questa situazione compromette il ricambio generazionale: mentre i docenti esperti raggiungono la pensione, mancano nuovi insegnanti qualificati. Dal 2011 al 2023, circa 550mila giovani hanno lasciato l’Italia, con una perdita stimata di 134 miliardi di euro.

Critica ai programmi scolastici

La revisione dei programmi scolastici proposta dal ministro Valditara è stata oggetto di critica da parte di Parisi. Secondo il premio Nobel, un semplice cambiamento nei contenuti didattici non è sufficiente: “Non basta cambiare i contenuti, serve un investimento concreto nelle strutture e nelle risorse umane”.

Il fisico sottolinea come l’approccio debba essere più completo, considerando sia il miglioramento delle infrastrutture scolastiche che la valorizzazione dei docenti. Nonostante la presenza di “tanti docenti appassionati”, Parisi evidenzia che le difficoltà nel sistema educativo italiano continuano ad aumentare.