Le cantine di vini più belle in italia: cosa sapere

Siete amanti del vino rosso e vino bianco? Avete il desiderio di fare una degustazione di vini paesani? Siete curiosi di sapere tutto sui procedimenti fatti per la realizzazione del vino? Allora perchè non andare a visitare una cantina?La cantina è un locale, un’enoteca e o ristorante che conserrva il vino in botti, bottiglie. In Italia vi sono molte cantine con i vini tipici della regione che è possibile visitare e degustare i loro vini. Siete curiosi di conoscere le cantine più belle ? Ve le sveliamo subito.

Le cantine di vini più belle in italia: l’elenco

Siete pronti a scoprire quali sono le cantine di vini più belle in Italia? Ecco quali sono:

Cantina Bellavista: si trova a Brescia

si trova a Brescia Cantina Petra: si trova a Livorno

si trova a Livorno Antinori nel Chianti Classico: si trova a Firenze

si trova a Firenze Cantine Florio: si trova a Trapani

si trova a Trapani Abbazia d Novacella: si trova a Bolzano

Le cantine di vini più belle in italia: come raggiungerle

Come anticipato, le cantine sono presenti in diverse città e regioni d’Italia. Per visitarle vi basterà andare sul loro sito ufficale prenotare un posto e recarvi. Per raggiungere le più belle cantine è possibile usare la macchina, che è il metodo più comodo, anche per visitare la città in cui si trovano. Perché non prendere un treno o un aereo? Si tratta di metodi veloci e soprattutto economici, se acquistati in anticipo. Bene, amanti del vino, è ora di mettervi in sella e andare a fare un’ottima visita e degustazzione del vino, sono sicura che non ne resterete delusi, anzi sono sicura ci tornerete anche una seconda volta.