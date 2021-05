A pochi giorni dalla Giornata mondiale contro l’omofobia 2021, che si celebrerà il 17 maggio, abbiamo raccolto una serie di frasi significative riguardanti il tema, uno dei più attuali. L’omofobia è una pesante forma di intolleranza, che fin troppo spesso sfocia nell’odio, nei confronti degli omosessuali. Lo scopo delle frasi LGBT che abbiamo pensato di proporvi, è quello di indurre a riflettere tutti, ma in particolar modo chi non accetta il “diverso”.

Gli omofobi sono persone spesso cattive, irrispettose nei confronti di chi ha orientamenti e gusti sessuali verso soggetti del proprio sesso. L’omosessuale è visto come l’essere contro natura, e per questo va fermato. Purtroppo, sono tante le storie che abbiamo sentito, e ahinoi continuiamo a leggere sui giornali, di omosessuali che vengono discriminati, isolati e picchiati solo perché condividono gusti diversi.

Tutto questo deve finire: ogni essere umano deve sentirsi libero di esprimere se stesso, sempre rispettando il prossimo, e senza temere di essere per questo massacrato. Siamo tutti figli dello stesso Dio, e come tali, dobbiamo rispettarci l’un l’altro. L’omofobia, però, si può e si deve combattere. Il primo passo per farlo è una giusta educazione e la trasmissione dei giusti valori. Se si viene educati all’amore e al rispetto degli altri si può sconfiggere l’omofobia.

Frasi LGTBT contro l’omofobia

Sono molte le persone, famose e non, che tutt’oggi portano avanti la loro dura battaglia contro l’omofobia. Un esempio su tutte sono i Gay pride, manifestazioni che si svolgono in tutto il mondo e che sono arricchite con i colori dell’arcobaleno che si vedono sventolare e ondeggiare nel cielo sotto forma di bandiere colorate. Non mancano striscioni di frasi celebri come quelle che vi elenchiamo sotto unitamente a frasi contro l’omofobia pronunciate da personaggi celebri.

“Odio la parola omofobia. Non è una fobia. Tu non sei spaventato. Sei str***” di Morgan Freeman.

“Ciò che è innaturale è l’omofobia. L’Homo sapiens è l’unica specie in tutta la natura che risponde con odio all’omosessualità “. ( Alex Sanchez)

“Il mondo intero continua a parlare di amore. I poeti passano la vita a scriverne. Tutti pensano che sia la cosa più meravigliosa. Ma quando parli di due ragazzi innamorati, si dimenticano tutto questo e vanno fuori di testa “. (Mark A. Roeder)

“Non essere mai vittima di bullismo fino al silenzio. Non permettere mai a te stesso di essere una vittima. E non accettare la definizione della tua vita da parte di nessuno; definisci te stesso.” (Harvey Fierstein)

“Human rights are my pride” di Amnesty International.

“Love is Love” perchè l’amore è uno e l’amore non fa distinzioni.

“Be yourself”, sii te stesso, non vergognarti di te stesso e fa ciò che desideri.

“Questo è il motivo per cui l’omofobia è un male terribile: si traveste da preoccupazione mentre è intrinsecamente odio”. ( Tyler Oakley)

“Perché, come cultura, ci sentiamo più a nostro agio nel vedere due uomini con in mano armi che si tengono per mano?” (Ernest J. Gaines)

“Il matrimonio dovrebbe essere tra un coniuge e un coniuge, non un genere e un genere.” ( Hendrik Hertzberg)

“La chiesa dovrebbe stare fuori dai pantaloni della gente.” ( Alex Sanchez)

“L’omofobia è odio, non è un’opinione”.

“Love without limits and constraints is the eternal breath of universe ”: l’amore senza limiti e vincoli è l’eterno respiro dell’universo!

“Non nasconderti dietro la Costituzione o la Bibbia. Se sei contrario al matrimonio gay, sii onesto, metti una “H” scarlatta sulla maglietta e dì: “Sono un omofobo!” ( Henry Rollins)

“L’unica cosa sbagliata nell’essere gay è come alcune persone ti trattano quando lo scoprono.” (Robin Reardon)

