FESTA DELLA DONNA: TEMI, TESINE E PERCHÉ SI FESTEGGIA 

Vi siete mai chiesti perché si festeggia l’8 marzo? Che significato aveva e ha ancora oggi la Festa delle Donne? Per aiutarvi a saperne di più, ma anche per darvi una mano con i compiti a scuola nel caso ti avessero assegnato un tema o una tesina sulla festa della donna, abbiamo raccolto qui tutte le informazioni sull’8 marzo di cui potete avere bisogno. Non vi rimane che continuare a leggere!

Ecco alcune risposte alle domande più frequenti.

Festa della donna: Perché si celebra l’8 marzo? Erroneamente si è diffusa la convinzione secondo cui proprio l’8 marzo ci fu un grande incendio in una camiceria di New York. In realtà il rogo della “Triangle Shortwaist Company” avvenne il 25 marzo 1911. Di fatto, l’evento più significativo che portò alla scelta dell’8 marzo come data ufficiale fu la manifestazione delle donne di San Pietroburgo il 23 febbraio 1917. Per approfondire: Festa delle donne: perché si festeggia l’8 marzo

Festa delle donne: da quando si celebra? In alcuni Paesi europei la giornata della donna si tenne per la prima volta nel 1911 nel mese di marzo ma in giorni diversi, quindi l’anno scorso ricorreva il centenario. Il primo 8 marzo vero e proprio fu a San Pietroburgo quando le donne russe diedero vita ad una grande manifestazione. In Italia la prima Giornata Internazionale fu celebrata nel 1922, quindi questo è per le italiane il 103esimo 8 marzo. Ufficialmente il riconoscimento dell’Assemblea generale dell’Onu però è solo del 1977, quando le Nazione Uniti riconobbero la Giornata Internazionale della Donna.