Adolescence in streaming: dove vedere la nuova serie tv cult

Adolescence è una miniserie drammatica e poliziesca britannica, ideata da Jack Thorne e Stephen Graham, e diretta da Philip Barantini, che ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica. La storia parla di Jamie Miller (interpretato da Owen Cooper), un tredicenne accusato dell’omicidio di una compagna di scuola. La particolarità della serie sta nella scelta registica: ogni episodio è girato in un’unica ripresa continua, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente. Le puntate sono disponibili su Netflix a partire dallo scorso 13 marzo 2025, perciò per la visione è indispensabile essere abbonati al servizio, in quanto non esiste un periodo di prova gratuito. L’abbonamento, però, può essere cancellato senza problemi.

Adolescence: trama e cast

Dopo l’arresto di Jamie Miller, un tredicenne accusato di omicidio, le indagini approfondiscono il suo passato, rivelando un ragazzo sempre vittima di bullismo online. Gli insulti e le umiliazioni, soprattutto su Instagram, lo avevano portato a interiorizzare un profondo risentimento, culminato in un atto di violenza. Parallelamente, la sua famiglia deve fare i conti con la reazione ostile della comunità. Nel cast troviamo Stephen Graham, che interpreta Eddie Miller, inoltre nei panni del padre del giovane protagonista Jamie Miller c’è Owen Cooper. E ancora Ashley Walters veste i panni dell’ispettore Luke Bascombe, mentre Erin Doherty dà vita al personaggio di Briony Ariston. Faye Marsay interpreta il DS Misha Frank, e Christine Tremarco è Manda Miller, la madre di Jamie. Completano il quadro Mark Stanley nel ruolo di Paul Barlow, Kaine Davis che interpreta Ryan Kowalska, Jo Hartley nei panni della signora Fenumore, Amélie Pease come Lisa Miller, Fatima Bojang che è Giada, Austin Haynes nel ruolo di Fredo, Lil Charva che interpreta Moray, Elodie Grace Walker come Georgie, ed Emilia Holliday che interpreta Katie Leonard.

L’impatto sul ruolo della scuola e degli insegnanti

Maurizio Tucci, presidente del Laboratorio Adolescenza di Milano, sottolinea come la serie Adolescence possa rappresentare un importante strumento di formazione per il corpo docente. Secondo l’esperto, la conoscenza approfondita del mondo degli adolscenti, dei suoi codici comunicativi e delle problematiche quotidiane, è fondamentale per i professori. La capacità di comprendere le dinamiche adolescenziali, infatti, costituisce la base per instaurare relazioni educative efficaci. Un insegnante che non comprende il linguaggio dei propri studenti rischia di non essere in grado di fornire il giusto supporto nei momenti di difficoltà. Per questo motivo, l’aggiornamento continuo diventa indispensabile per sviluppare competenze relazionali e strategie di intervento adeguate, specialmente in contesti complessi dove possono manifestarsi fenomeni come l’isolamento sociale e il bullismo.