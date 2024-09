Anno scolastico 2024/2025: cosa cambia a scuola?

Tra riforme e nuove regole, il nuovo anno scolastico si apre all’insegna di alcune novità significative. Vediamole insieme.

Oggi è una giornata speciale per i docenti: molti prenderanno servizio, mentre altri parteciperanno al tradizionale collegio dei docenti di inizio anno; per alcuni, invece, oggi segnerà l’inizio del tanto atteso pensionamento. Gli studenti intanto possono ancora godersi gli ultimi giorni di vacanza: le lezioni riprenderanno nei prossimi giorni, dal 5 al 16 settembre a seconda della regione in cui vivono. Di certo c’è che il nuovo anno scolastico sarà caratterizzato da numerosi cambiamenti, frutto delle riforme introdotte dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Vediamo i cambiamenti più importanti che attendono gli studenti e gli insegnanti nelle prossime settimane.

Stop ai cellulari in classe

Una delle novità più discusse è il divieto di utilizzo dei cellulari in classe, che entrerà in vigore a partire da settembre per gli alunni dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado. La misura, formalizzata in una nota ministeriale dell’11 luglio, si basa su studi internazionali che evidenziano come l’uso dei telefoni cellulari in aula possa interferire negativamente sullo sviluppo cognitivo dei giovani, causando problemi di concentrazione, memoria e capacità critica. Questo divieto mira anche a contrastare fenomeni preoccupanti come la sindrome dell’Hikikomori, che porta all’isolamento sociale tra i minori. Le uniche eccezioni previste riguardano gli studenti con un Piano Didattico Personalizzato (PDP) o un Piano Educativo Individualizzato (PEI); l’uso di PC e tablet sarà consentito solo sotto la supervisione degli insegnanti.

La nuova Educazione Civica

Un’altra modifica rilevante riguarda l’insegnamento dell’educazione civica, che quest’anno verrà impartito seguendo nuove linee guida ministeriali. Queste enfatizzano il legame tra il senso civico e il sentimento di appartenenza alla nazione, nonché la valorizzazione delle culture e delle storie locali. In totale, si prevede che saranno erogate oltre 10 milioni di ore di lezione su questa materia nel corso dell’anno scolastico 2024/2025. L’obiettivo è quello di rafforzare il ruolo dell’educazione civica nella formazione dei cittadini del futuro, promuovendo una maggiore consapevolezza del patrimonio culturale e sociale del paese.

Un sistema scolastico al passo coi tempi

Oltre alle novità introdotte nell’ambito della didattica, l’anno scolastico 2024/2025 vedrà anche l’implementazione di nuove misure sperimentali e di riforme strutturali che mirano a rendere la scuola italiana più moderna e inclusiva.

Il “Capolavoro”

Il “Capolavoro” è un elaborato che i maturandi potranno presentare all’esame di Stato come rappresentazione del loro miglior lavoro. Introdotto in via sperimentale nel 2024, il “Capolavoro” diventerà parte integrante dell’esame di maturità a partire dal 2025: non è un compito aggiuntivo, ma una selezione dei migliori lavori già prodotti durante il percorso scolastico.

La sperimentazione degli assistenti virtuali

La sperimentazione degli assistenti virtuali nelle scuole ha l’obiettivo di alleggerire il carico amministrativo dei docenti e favorire una maggiore inclusione. Il Ministro Valditara ha sottolineato come questa iniziativa possa migliorare il rapporto umano in classe, consentendo agli insegnanti di dedicare più tempo all’interazione diretta con gli studenti.

La riforma degli Istituti Tecnici

La riforma degli istituti tecnici e professionali introduce il nuovo modello di formazione 4+2. Invece dei tradizionali cinque anni, il percorso si concluderà in quattro con la possibilità di aggiungere due anni presso gli ITS Academy. Questo nuovo approccio mira a ridurre il divario tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle offerte dal sistema educativo, con un focus particolare sulle materie STEM, sulle lingue e sulla didattica laboratoriale. La riforma prevede anche la creazione di campus che connettono l’offerta formativa degli istituti tecnici e professionali con il mondo delle imprese.

Più formazione per gli insegnanti

Il nuovo anno scolastico vedrà anche l’introduzione della formazione incentivata per gli insegnanti che prevede corsi online da svolgere al di fuori dell’orario di lavoro. Questa misura punta a garantire una formazione continua e di alta qualità per il personale docente, con l’obiettivo di mantenere aggiornate le competenze necessarie per affrontare le sfide educative del futuro.