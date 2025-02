Incendio sull'autobus, autista salva gli studenti

Un gravissimo incidente ha creato momenti di panico a Rho, nella provincia di Milano, quando un autobus che trasportava studenti ha improvvisamente preso fuoco. La situazione di emergenza ha richiesto l’immediata chiusura dell’area circostante, causando significativi disagi alla circolazione stradale nella zona.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto il mezzo di trasporto, mettendo in serio pericolo l’incolumità dei giovani passeggeri.

Gestione dell’emergenza

L’autista trentasettenne ha dimostrato un eccezionale sangue freddo nell’affrontare la situazione di pericolo. Accortosi del principio d’incendio, ha immediatamente arrestato il mezzo in una posizione sicura e coordinato l’evacuazione ordinata di tutti gli studenti presenti a bordo.

La sua prontezza di riflessi e professionalità hanno permesso di completare le operazioni di messa in sicurezza prima che le fiamme avvolgessero completamente l’autobus.

Intervento medico e segnalazioni

Dopo il coraggioso salvataggio degli studenti, l’autista 37enne ha accusato un malore ed è stato prontamente assistito dal personale del 118, giunto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco.

“L’autista ha dimostrato grande professionalità e senso del dovere” ha commentato un portavoce dei Vigili del Fuoco, sottolineando come il suo intervento abbia evitato conseguenze più gravi.

L’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale per accertamenti, mentre sono in corso le indagini sulle cause dell’incendio.