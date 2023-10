Bonus trasporti: requisiti, come e quando richiederlo a novembre

A brevissimo sarà possibile fare la richiesta per ottenere il bonus trasporti, una somma di non nuova introduzione e a sostegno di chi viaggia per motivi di studio o lavoro che andrà ad alleggerire la spesa di coloro che, ogni giorno, utilizzano i mezzi pubblici per recarsi in ufficio o a scuola. A quanto ammonta la somma, quali sono i requisiti per avere diritto al Bonus trasporti 2023 e quando e come richiederlo ve lo spieghiamo di seguito.

Bonus trasporti, requisiti

A chi spetta il bonus è presto detto: così come riportato sulla piattaforma ufficiale, che è anche quella sulla quale inoltrare la domanda, “Il contributo può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 20 mila euro”. Secondo l’Istat, una famiglia spende mediamente per la mobilità e i trasporti 2.892 euro annui (con riferimento all’anno 2021). Si tratta del 9,9 % della spesa totale affrontata nel corso di 365 giorni).

A differenza di quanto accaduto per il Bonus Cultura, nonostante a fine agosto le risorse quello relativo ai trasporti fossero già quasi terminate, il Ministero aveva avviato due click day, uno il 1° settembre e uno il 1° ottobre 2023. Quello che sta per arrivare vedrà, oltre la distribuzione della nuova somma, quella delle risorse rimaste a disposizione in quanto non utilizzate durante il mese di ottobre.

Bonus trasporti, quando richiederlo

Andando sul sito vi accorgerete della presenza di un messaggio: quello che ci avverte del fatto che al momento non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti in quanto i fondi sono momentaneamente terminati. Niente paura, però: questo non vuol dire che non si possa più ricevere.

Il nuovo click day, ovvero il giorno a partire dal quale sarà possibile inoltrare la propria richiesta è fissato il 1° novembre 2023 a partire dalle ore 8:00 del mattino. E sarà possibile usufruirne fino all’esaurimento delle risorse già stanziate. Che, come ha fatto sapere il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ammontano a circa 35 milioni di euro per soddisfare le esigenze di un buon numero di cittadini. E’ quanto si evince dall’art. 10, secondo comma, del D.L. 18 ottobre, n. 145.

Bonus trasporti, come richiederlo

La domanda andrà inviata tramite il portale https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sarà necessario registrarsi con lo SPID o con la CIE. Una volta effettuata la registrazione o il login dovrà essere indicato il codice fiscale del beneficiario, spuntare la casella per l’ISEE e inoltrare la domanda. In quanto all’ISEE, sarà valida l’autodichiarazione.

Prima di inoltrarla, però, potrebbe essere utile consultare la lista dei gestori che aderiscono all’iniziativa. Ricordiamo che il contributo è destinato a coloro che sottoscrivono abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Una volta ottenuto il bonus, questo dovrà essere sfruttato per l’acquisto di un abbonamento entro il mese solare di emissione. Non è necessario che venga usato contestualmente, si potrà anche sfruttarlo in un secondo momento.

Leggi anche: