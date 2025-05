Il caldo in arrivo e la sfida del dress code nelle scuole

L’estate si avvicina e con essa si riaccende il dibattito sull’abbigliamento a scuola. A far scoppiare la polemica è stato l’istituto nautico di Livorno, dove alcuni studenti sono stati fermati all’ingresso e impediti di partecipare alle lezioni perché indossavano pantaloni corti. La dirigenza scolastica ha giustificato il provvedimento come semplice applicazione delle norme vigenti nell’istituto.

L’articolo 48 del regolamento scolastico, infatti, proibisce espressamente di presentarsi con pantaloni o gonne molto corti, così come vieta canottiere, infradito, magliette scollate o trasparenti e qualsiasi capo ritenuto “non decoroso” per l’ambiente educativo. Un caso emblematico che riflette un fenomeno ben più diffuso nel panorama scolastico italiano.

Il panorama nazionale: quasi uno studente su tre sotto rigide regole d’abbigliamento

La vicenda livornese non rappresenta un caso isolato nel panorama scolastico italiano. Secondo una recente indagine condotta da Skuola.net su 2.800 alunni di scuole medie e superiori, circa il 30% degli studenti deve confrontarsi quotidianamente con regolamenti ufficiali che definiscono cosa sia appropriato indossare in classe.

La situazione appare ancora più complessa considerando che per il 55% degli intervistati esiste un “dress code” implicito, non formalizzato in documenti ufficiali ma ugualmente vincolante. Solo un giovane su cinque gode di piena autonomia nella scelta del proprio abbigliamento, pur rimanendo soggetto a possibili richiami da parte dei docenti più attenti alla questione del decoro.

Il controllo oltre il vestiario: quando la scuola regola anche l’aspetto personale

L’autonomia concessa agli istituti scolastici permette di estendere il controllo ben oltre i semplici capi d’abbigliamento, arrivando a regolamentare aspetti che toccano direttamente l’espressione della personalità degli studenti. Circa 1 scuola su 5 stabilisce limitazioni su dettagli estetici considerati troppo appariscenti o poco consoni all’ambiente educativo.

Per le ragazze, queste restrizioni riguardano frequentemente le unghie finte, il trucco eccessivo, i capelli dai colori troppo accesi e la presenza di piercing. I ragazzi, invece, devono sottostare a regole che impongono un aspetto generale curato, con particolare enfasi sulla barba che deve essere mantenuta in ordine, evitando lunghezze eccessive o un aspetto trasandato. Questi vincoli rappresentano un’estensione significativa del concetto tradizionale di dress code, sconfinando in territori più intimi della libera espressione individuale.

Il dibattito in evoluzione: regole o libertà?

L’imposizione di codici di abbigliamento nelle scuole continua a dividere l’opinione pubblica. Da un lato, i sostenitori vedono nel dress code uno strumento per mantenere il decoro in un ambiente formativo e preparare gli studenti alle future esigenze professionali. Dall’altro, i critici sottolineano come restrizioni troppo rigide possano limitare l’espressione della personalità degli adolescenti in una fase cruciale per la costruzione della propria identità.

Molti docenti adottano posizioni intermedie, riconoscendo la necessità di linee guida basilari ma senza eccessive interferenze. Gli studenti, principali destinatari di queste norme, spesso le percepiscono come imposizioni arbitrarie che non tengono conto dell’evoluzione della società e delle mode contemporanee, generando un clima di tensione che rischia di compromettere il rapporto educativo.