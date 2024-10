Calendario scolastico 2024/2025: conosci già tutti i ponti e le festività?

L’anno scolastico appena iniziato si preannuncia ricco di opportunità per strategiche pause di svago: scopriamo insieme tutti i ponti e le festività a calendario.

L’anno scolastico 2024/25 è appena iniziato, ma per gli studenti è già tempo di pianificare come sfruttare al meglio le pause e i ponti in cui le scuole saranno chiuse per più giorni. E quest’anno c’è un calendario pieno di possibilità per organizzare diverse “mini-vacanze” o semplicemente per approfittare del tempo libero per riprendere fiato tra una lezione e l’altra. Ecco la lista delle date chiave, con qualche suggerimento per rendere ancora più indimenticabili questi preziosi momenti di pausa.

Il ponte del 1° novembre

Sarà la prima occasione di riposo da settembre: il 1° novembre, giorno di Ognissanti, nel 2024 cade di venerdì, offrendo così un lungo weekend per fare una pausa dai libri e approfittare dei colori caldi dell’autunno.

Per chi preferisce un weekend fuori porta, le idee non mancano: dalle classiche gite in montagna, con la possibilità di fare suggestive passeggiate nei boschi tra le foglie colorate di rosso e giallo, a una visita ai borghi più affascinanti d’Italia fino a un’ultima capatina al mare (se il meteo lo consente) per chi vive al Sud. Non mancheranno neanche le occasioni per godere della suggestiva atmosfera di Halloween, visto che cade proprio il giorno prima della festività.

Vacanze di Natale

Purtroppo, quest’anno, dicembre non permetterà di sfruttare il classico ponte dell’Immacolata (che cade di domenica) ma basterà aspettare fino a Natale per godersi un periodo di pausa un po’più lungo del solito, che per molti sarà da sabato 21 dicembre a lunedì 6 gennaio.

Questo periodo è perfetto per immergersi nelle tradizioni natalizie, visitando i mercatini e partecipando ai numerosi eventi organizzati quasi ovunque. Per gli appassionati di sport invernali, invece, il Natale è sinonimo di settimana bianca: sci, snowboard e ciaspolate sono solo alcune delle attività che si potranno fare in montagna.

Carnevale

L’arrivo di marzo coinciderà con le vacanze di Carnevale, che ogni regione o istituto è libera di fissare tra il 4 marzo, Martedì Grasso, e il 6 marzo, Giovedì Grasso.

Per godere a pieno della festosa atmosfera di Carnevale, le città di Venezia e Viareggio sono tra le mete più consigliate per divertirsi e immergersi in alcune delle più antiche tradizioni italiane.

Pasqua e Pasquetta

Un altro atteso momento di pausa arriverà ad aprile, quando le scuole chiuderanno per le vacanze pasquali. Nel 2025, Pasqua arriva il 20 aprile e, insieme alla tradizionale Pasquetta del 21 aprile, permetterà qualche giorno di relax primaverile approfittando del clima mite per organizzare picnic, barbecue all’aperto o qualche torneo di calcio e pallavolo tra amici.

I ponti primaverili: 25 aprile e 1° maggio

Pochi giorni dopo Pasqua, ecco altri due ponti: il 25 aprile, Festa della Liberazione, che nel 2025 cade di venerdì, e il 1° maggio, che nel 2025 sarà di giovedì regalando ai più fortunati quattro giorni di break. Questi due weekend sono perfetti per un viaggetto in qualche capitale europea o per esplorare angoli suggestivi del nostro Paese.

2 giugno

Prima delle vacanze estive, a chiudere l’anno scolastico ci penserà lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica: anche qui un weekend un po’ lungo che, con l’arrivo delle giornate più calde, potrebbe essere l’occasione perfetta per la prima gita al mare o in montagna.